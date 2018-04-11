金融海嘯過了11年，美國政府學會如何面對經濟危機嗎？

文：J. Bradford DeLong（曾任美國財政部助理副部長，現為加州大學柏克萊分校經濟學教授，智庫機構美國國家經濟研究局研究員）

到了本世紀後期，當經濟史學家將2007年開始的「大衰退」與1929年開始的大蕭條相比較時，他們將得出兩個基本結論。

首先，他們會認定美國聯準會和財政部對2007年危機的當即反應是一流的，而在1929年股市崩盤後作出的反應則是末流的。雖然2007-08年金融危機的後果無疑是痛苦的；但就產出和就業率的下降幅度而言，它並未重蹈大蕭條的覆轍。

另一方面經濟史學家們也會指出，2007-08年後美國的長期應對手段是三流甚至更糟的，而小羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt）、國會和聯準會在大蕭條之後的回應，至少是二流甚至是一流的，正是新政時期的有力政策為戰後漫長繁榮期的快速和公平增長奠定了基礎。

人均所得

現在讓我們參考一些關鍵的經濟資料。美國的人均國民收入在2006年（就在大衰退來臨前）達到了一個頂峰，而2009年時的資料仍然比這一峰值要低5％。但僅僅過了三年該數值就已經反彈到了2007年的水準。而如果我們運氣夠好的話，今年的資料最終會比2007年的峰值高出8％。

相比之下，美國人均國民收入在1929年到達頂峰的四年後仍然停留在下降28％的水準，並且花了整整十年也無法重回這一高峰。換句話說，至少在人均國民收入下降方面我們無法與大蕭條相比較。

人均生產率

而在生產率的微弱增長方面，大衰退也不可能與大蕭條相提並論。在大蕭條前的商業週期於1929年到達峰值後的11年中，人均產出增長了11％且仍在迅速增長。相比之下今（2018）年的人均產出僅比大衰退前的峰值高出了8％，而且增長依舊緩慢。

由此看來，在大蕭條爆發後的11年中，小羅斯福和他的團隊不但令美國的人均國民收入恢復到了之前的高點，還將每個工人的產出提高了11％。此外他們可是從1933年開始——比2009年末美國政策制定者所面臨的局面要差得多。當歷史學家回顧這兩個時期時，他們將不得不得出結論：大衰退後的相對表現是極為糟糕的。

在為這一令人沮喪的記錄追究責任時，民主黨人會指出是共和黨在2010年叫停了財政刺激計畫並拒絕重啟。而共和黨人則拿出一系列令人費解且前言不搭後語的說法，來解釋金融危機以來的貧瘠增長。

一些共和黨人自然而然地指責歐巴馬（Barack Obama），和他那些包括2010年《平價醫療法案》和2010年《多德-弗蘭克華爾街改革與消費者保護法案》等標誌性的立法成就。其他共和黨人則會指責失業者，那些完全退出勞動力市場的人，或者那些想要工作但根本沒法貢獻什麼價值的人——所謂的「零邊際產品勞動者」。

歐巴馬和他的團隊當然難逃相應的責任，因為他們在復甦初期也實施過不恰當的財政緊縮政策，但即便如此，民主黨的說法還是包含更多的事實。無論如何，緊縮政策不是事情的全部。而當考察那些後續行動時，2007年後應對方案中最令人擔憂的一面，在於實施它的人及其繼任者們仍然不認為該方案是失敗的。

例如，聯準會的政策制定者們——除了某些令人尊敬的例外者——仍然堅持認為自己在當時的財政困境下已經盡力了。同樣，歐巴馬政府的政策制定者們仍然在為自己阻止了大蕭條重演而相互道賀，並表示儘管2010年期中選舉後共和黨不斷利用其議會大多數地位來搗亂，但自己也做出了最大的努力。

與此同時，那些右派經濟學家仍然忙於辯稱，歐巴馬政府的財政政策和時任聯準會主席柏南奇（Ben Bernanke）的貨幣政策是危險的通膨伎倆。如果我們相信了他們的這套說辭，就會覺得自己有幸擺脫了希臘或辛巴威的命運。

但正如加州大學柏克萊分校的克莉絲蒂娜・D・羅瑪（Christina D. Romer）和大衛・H・羅馬（David H. Romer）的研究所表明的那樣，二戰後那些缺乏貨幣或財政空間去應對金融危機的國家，往往會遭遇10％或以上的產出下降，甚至在危機發生十年以後依然如此。

從上次危機爆發距今已有11年了，而下一場危機的到來只不過是時間問題——這個現代資本主義經濟的規律，至少從1825年以來就是如此了。一旦危機再度發生，我們能否有足夠的貨幣和財政政策空間來應對，以阻止長期性的產出下降？當前的政治環境可沒有給人們帶來多少希望。

Copyright: Project Syndicate， 2018.—危機的爆發，解除和重蹈

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航