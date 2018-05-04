對權力來自掌握他人資訊的獨裁者，加密貨幣是令人害怕的工具

文：Simon Johnson（麻省理工學院斯隆管理學院教授，合著有《燃燒的白宮》一書）

人們曾經廣泛相信，互聯網的黎明預示著民主的新時代。一切資訊都將變得自由，而這對於基於控制知識的體制來說將構成生存威脅，包括那些原先試圖將自己與外部世界隔絕的體制。

如今，這一願景黯然無光，甚至缺陷重重。極權統治者不但學會了如何在本國社會中扭曲和控制資訊流，還學會了如何混淆他國人民的視聽，甚至破壞此前運轉良好的民主。最近出現的社交媒體似乎稍稍干擾了一下極權主義者——還記得阿拉伯之春嗎？——但毫無疑問，如今一切照進。

在幾乎每一個地方，獨裁者的權力都變得更加安全，往往還掩蓋著民主和選舉的外衣，反對派被清除、媒體被封口、資訊流被嚴格控制，通過傳統體制支持的媒體，阻止更加現代的軟體或自動「機器人」實現。據最新《經濟學人》（Economist）民主指數，世界上一半的國家2017年比2016年更不民主，而只有5％的世界人口生活在「完全的民主」中。

現在，一種新的數位技術到來了：加密貨幣。對於這一樹立和改變價值的方法如何影響銀行系統，人們在激烈地討論，但其在全球範圍內影響政治的潛力基本被忽視了。

加密貨幣——如比特幣、以太坊和它們的諸多競爭對手——顯然與互聯網技術有關，但有一個簡單又深遠的區別。互聯網可以獲得各種形式的資訊，而不需要最終收斂到一個觀點。事實上，互聯網自然會讓你獲得多樣化的觀點，你必須靠自己來分辨哪些資訊正確、誰在為了惡毒的獨裁扭曲事實。

相反，加密貨幣只有在（同一加密系統內的）所有人就誰昨天持有一個價值單位、今天又轉移給誰的問題達成一致的情況下才能起作用。你可以試圖扭曲這一資訊，或直接入侵人們的電腦或破壞註冊交易的演算法——這樣的攻擊隨時都在發生。但由於加密貨幣之間在安全性和用途方面競爭激烈，因此我們大可以假設其中最強大的一種能夠生存下來。

加密貨幣的價值在於去中心化（decentralized）管理的數位記錄。記錄存在於網路內的大量節點（node）上，因此能夠抵禦中央控制或「審查」——加密貨幣創造者、交易者和觀察者經常使用這個詞，原因正是他們都關心選擇性修改記錄的問題。

不難看出為何極權體制想要阻止人民接觸有可能無法追蹤的安全數位記錄。

首先，接觸到這些記錄後，公民就能繞過銀行系統和內嵌在其中的監控實現支付和贊助。限制政治組織的規則能夠輕易規避。

此外，同樣種類的記錄可用於儲存和傳遞其他資訊。比如，我的一些同事正在開發一套供用戶儲存和管理自己的健康記錄的系統。為何不圍繞怨恨和反對體制來構造類似的系統？

而才幹之士撰寫所謂的智慧合約的能力也沒有極限。智慧合約根據特定事件的發生來觸發支付或其他數位交易（如發送抗議消息）。對全世界的活動家來說，唯一的束縛是他們的創造力。

當然，極權體制已經對危險有所警覺——我們應該預見到他們會用各種嚴苛的做法剝奪持有加密貨幣的權利。毫無疑問，他們會開發新工具，試圖追蹤公民在這方面做了什麼。這將是一場有趣的創新軍備競賽——極權體制很難獲勝，因為基礎技術（即區塊鏈）是為了規避或避免權力中央化而設計的。

組織良好的民主國家對於加密貨幣沒什麼好怕的。也許會有一些欺詐——投資者也應該時刻對不完全透明的新奇產品保持警覺。但在大部分情況下，我們會感受到現有支付方式面臨新形式的競爭壓力。一切降低信用卡費、擴大金融包容的東西都應該受到歡迎。

相反，政治權力基於控制資訊的人肯定會感到新的擔憂。極權體制永遠會以某種形式存在於許多地方。但如果現在形勢，朝著有利於偏好更開放的系統，或是更激烈的有意義政治競爭的人方向發展，我們也不必感到驚奇。

Copyright: Project Syndicate, 2018.—破壞獨裁者

責任編輯：羅元祺

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