為達成北韓無核化，「川金會」要如何炫耀川普的交易魔術？

文：Christopher R. Hill（負責東亞事務的美國前助理國務卿，現為丹佛大學Korbel 國際研究學院院長，著有《前哨：美國外交前沿的生活》）

從4月27日韓國總統文在寅和北韓領導人金正恩舉行最高首腦會晤以來，美國總統川普（Donald Trump）就一直不遺餘力地想要證明自己才是兩韓外交背後的策劃者，這一點絲毫也不出人意料。然而儘管朝鮮半島問題似乎放出希望之光，但隨著他自己與金正恩首腦會晤逐漸臨近 ，川普很有可能會後悔成為核心人物。

在準備暫定於5月下旬或6月上旬舉行的這次川金會時，川普很可能會拒絕閱讀或聽取專家意見，並允許自己被相互矛盾的資訊搞得暈頭轉向。畢竟，據報他根本無法吸收全面、有組織的政策簡報，而他的意見總是與最後一位與他交談者的意見有許多相似之處。除此之外，他往往依靠對前任總統歐巴馬（Barack Obama）的義憤來指導自己的行動，他指責前任們太容易受騙上當，或者沒有一心一意解決眼前的事務。

但此次在兩韓邊境「和平村」板門店舉行令人激動的文金會晤，對川普構成了巨大的挑戰，後者希望在全世界面前炫耀他自己的交易魔術，這樣他就可以告訴所有人，「現在危機來了；現在又走了。」不幸的是，我們無法依靠魔術來消除北韓擁有核武器的願望。

充其量，川普和金正恩之間的首腦會晤也就可能模模糊糊地制定下一步會談需要達成的目標。如果想要提前感受一下這樣的外交聲明將是如何地含糊和不準確，只需要參考文在寅和金正恩在雙邊峰會發表的聯合聲明即可，他們在聲明中聲稱雙方共同擁有朝鮮半島無核化的夢想。

最有可能，金正恩將向川普作出比文在寅更令人鼓舞的保證——但這兩份保證的內容也不會相差太多。具體而言，北韓人會辯解說他們的核武器僅僅用於自衛——這是針對長達數十年美國敵意所採取的合理對策。他們將把川普願意與金正恩會面說成是通往無核化之路的第一步；他們會為此作出某些相應的讓步，比如暫時凍結核武器或遠端導彈的試驗工作。

但一旦涉及北韓是否會恢復成無核國家以及是否會重新加入核不擴散條約，金正恩就會表示反對。北韓領導人會說這需要更長時間，需要美國和地區盟國一步步採取措施來消除「誤解」——這是北韓最大的關注。

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就川普而言，他接受不了任何「一步一步」的事務，於是他會尋求捷徑來達成看似他所提出的目標。鑑於他過去曾批評過美國的前線基地，他可能會做出一種戲劇性的表態，表明美國無意利用韓國駐軍來對抗北韓的力量。毫無疑問，金正恩會對此很感興趣，他甚至可能同意朝著「無核化」方向採取某些舉措，以換取美軍撤出韓國。但他還會要求更多時間來兌現他的承諾。

川普還可能提出目前關押在北韓監獄的美國公民事務。對此，金正恩可能回應釋放任何在押犯都很有難度，因為北韓擁有「獨立的」司法機構；但他會表現得像一位願意盡最大可能提供幫助的人道主義者。他甚至可能就瓦姆比爾（Otto Warmbier）事件表達悲痛，這位美國大學生去年被從北韓釋放時已經陷入昏迷，而後從未恢復知覺，不久就死掉了。他顯然不會為瓦姆比爾所遭受的毆打而負責。

川金峰會將刻意營造出溫暖的氣氛。金正恩很可能會用經濟發展計畫來取悅川普，提出將北韓首都平壤建設成一座世界級城市——是的，正如你所料——提出建設一座世界級酒店的目標。更重要的是，他將解釋為什麼必須先暫停制裁背後的邏輯，這樣他才能開始為無核化奠定基礎。

川普需要更多成就才能領取功勞。一種可能是他將直接向金正恩提出北韓「無核化」定義的不可靠。即使無法就時間表達成一致，金正恩至少要承認無核化意味著該國核武器計畫完全、可驗證以及不可逆轉的解體過程。

無論如何，為了證明自己沒有「被戲耍」，川普需要同時執行幾項任務。為了爭取韓國輿論，他必須在堅持兩韓峰會精神和拒絕放棄制裁措施之間，找到一條中間道路。他也不能因為任何原因削弱美國與韓國和日本之間的盟國關係，這需要他在整個過程中與韓國總統文在寅及日本首相安倍晉三保持密切接觸，以免他們當中的任何一位感覺遭受忽視或削弱。

此外，他還需要保留所有的選擇，即使軍事選擇在兩韓對話的大背景下顯得越來越不可靠。最重要的是，他最低限度必須讓北韓政權承認，真正實現無核化才是談判的目標，並就持續對話過程達成一致，或許整個對話會因另外一次峰會而達到高潮。

無論結果如何，川普都最好反躬自問他所取得的成果，是否比被他形容為「有史以來最差交易」的與伊朗簽署的全面聯合行動計畫更好。話說回來，川普進行自我反思可能會被事實證明是迄今為止最難完成的任務。

Copyright: Project Syndicate, 2018.—川普金正恩峰會能讓我們期待什麼？

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