共和黨議員放棄連任，是放任美國被不夠格的竊國者統治

文：J. Bradford DeLong（曾任美國財政部助理副部長，現為加州大學柏克萊分校經濟學教授，智庫機構美國國家經濟研究局研究員）

自川普（Donald Trump）當選美國總統以來已是一年半了，所以現在也是時候讓美國人緩過氣來，思考一下本國分崩離析的政治體系。

雖然一大堆政策失誤似乎正在逼近，但美國目前尚未爆發任何重大災難。但是這個國家其實正在遭受一場凌遲，川普在任時間越長，國家就會變得越發貧窮和虛弱。

這在很大程度上都要歸咎於共和黨人，因為他們出於某些至今依然難以理解的原因而站到了川普一邊。川普以超過6,000萬張選票當選——比對手希拉蕊（Hillary Clinton）要少300萬票。但他得到了眾多共和黨官員、政策顧問和活躍分子的公開支持，而這些人都知道希拉蕊當總統給該國帶來的風險更低。

那他們又為什麼要這樣做呢？最有說服力的假設——就像前美國聯邦調查局局長詹姆斯・柯米（James Comey）和前《紐約時報》主編迪恩・巴克（Dean Baquet）所指出的那樣——是他們忽視了那些並未低估川普獲勝風險的民意調查結果。主流共和黨人覺得自己反對希拉蕊不會有什麼損失，興許還能有所斬獲，因為他們已經從尼克森（Richard Nixon）和雷根（Ronald Reagan）的經歷中嘗到過甜頭了。

值得記住的是，1964年時尼克森表態支持共和黨總統候選人高華德（Barry Goldwater），而其他共和黨人，比如時任密歇根州州長的喬治・羅姆尼（George Romney）則另有人選。尼克森隨後在1968年擊敗了那些因反對高華德而疏遠了本黨活躍選民基礎的競爭者，一躍成為該黨總統候選人。

同樣，雷根也苦撐尼克森到了最後一刻，即使對後者的彈劾已是迫在眉睫，而田納西州參議員霍華・貝克（Howard Baker）等一批共和黨人則認為尼克森必須下台。雷根也因此在1980年晉身該黨總統候選人，把那些跟本黨活躍支持者脫節的共和黨人拋在了身後。

到了2016年，那些支持川普的共和黨人很可能認為這是自己不費力氣提升黨內地位的便宜路徑，只不過他們沒想到此人真的會成為總統，既然已成事實，也只好硬著頭皮去面對。如今共和黨的普通選民們都把自己看作是川普的支持者而非共和黨人，因此該黨的領導層也必須決定下一步該怎麼走了。

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其中一些人有些已經做出了選擇。共和黨眾議院議長萊恩（Paul Ryan）就宣佈將在本屆任期結束後退休。鑒於他在未來某個時候參選總統的可能性不大，因此他實際上已經放棄了這個美國政府最重要的職位之一，任由他的國家被一個心智不全且不夠格的竊國者所統治。萊恩也不是一個特例：截止發稿時共有43位共和黨眾議員決定不在11月份競逐連任。

無論共和黨變成什麼樣，美國人民都有權力在地方層面去減少川普國內政策所造成的破壞。這正是加州和其他民主黨統治（藍色）州的應對措施——迄今為之也取得了巨大成功。

但在肯塔基、阿拉巴馬、密西西比、內布拉斯加州等其他共和黨治下的紅色州，共和黨的選民基礎則繼續遭到隨意愚弄。愛荷華州和其他中部地區的農民在2016年傾全力支持川普，結果卻發現在總統眼中在他們只不過是計畫對中國（也許還有墨西哥）發起的貿易戰中可以犧牲的棋子而已。人們應該為這些選民感到難過，但不應該繼續縱容那些為支持川普而不惜欺騙民眾的共和黨政客。

那我們可以做些什麼？首先我們必須教育選民，並持續關注那些違反他們利益的政策。坐等事情變成常態，不該是一種選擇。指出川普政策的愚蠢和破壞性，並盡可能立即扭轉局面，應該是我們每天要做的事情。

除此之外，美國人應該試圖說服副總統彭斯（Mike Pence），現在是引用第25修正案第四款的時候了——該條款允許當副總統和行政各部長官的多數，在認定總統不能夠履行總統職務的權力和責任時將其趕下台。

公眾也應該對擁有福克斯新聞網的21世紀福克斯聯合主席魯珀特・默多克（Rupert Murdoch）及其子拉克蘭・默多克（Lachlan Murdoch）施加壓力。許多川普的政策決定和推文都會追隨那些他最喜歡的福克斯新聞評論員在某時某刻發表的言論。然而，從長遠來看，財閥們往往會淪為竊國者口中的獵物。

如果默多克父子真的關心自己的長期福祉，最好的舉措或許就是借助手中的媒體網路告訴總統：「你已經盡力了，但你現在很疲倦，工作顯然也不太開心，那為什麼不乾脆收手，為了自己的健康著想，去打打高爾夫球什麼的？」

最後，共和黨人應該明白這是他們黨的「皮特・威爾遜（Pete Wilson）」時刻。此人是加州的前共和黨州長，他在上世紀90年代將將拉丁裔汙衊成一種威脅，導致自己的黨派永遠淪落為該州的少數派。如今加州的大批拉丁裔人口——其中包括許多持社會保守派立場的虔誠教會人士——都與共和黨人劃清了界限。（許多居住在該州的老年白人也是如此，因為他們都對此感到尷尬。）

川普可以在全國範圍內對共和黨做出和威爾遜在加州一樣的破壞效應。因此可能會在11月份面臨眾議院和參議院雙重失利的該黨領導人需要採取行動，以免為時已晚。

Copyright: Project Syndicate， 2018.—共和黨的毀滅

責任編輯：羅元祺

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