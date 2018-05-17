美國「也是盜版之徒」，在智財權指責中國是雙重標準

文：Dani Rodrik（哈佛大學甘迺迪政府學院國際政治經濟學教授，著有《貿易大白話》）

高規格美國貿易代表團雙手空空地從中國回到了美國。這個結果並不出乎意料，因為美國的要求完全是單邊漫天要價。美國人敦促中國徹底改變產業政策和智慧財產權規則，並要求中國政府不能對川普（Donald Trump）針對中國出口商品的單方面關稅方案採取任何行動。

這不是第一次與中國發生貿易爭端，也不會是最後一次。上一代全球貿易秩序——從1995年世界貿易組織成立開始——建立在一個前提假設的基礎上：全球規則機制將趨於統一。特別是中國的經濟管理方法將變得更加「西方」。相反，經濟制度的不斷分化成為貿易摩擦的溫床。

中國和其他經濟體有很好的理由拒絕美國貿易遊說團體強加給它們的壓力。畢竟，中國取得了巨大的全球化成就，其體制的創造性非正統產業政策的功勞，不亞於經濟自由化。選擇性保護、信用補貼、國有企業、本土生產規則以及技術轉移要求都在中國成為製造業強國的過程中居功至偉。中國當前的戰略——「中國製造2025」計畫旨在在這些成就的基礎上更進一步，讓中國躋身發達經濟行列。

中國的許多政策違反了世貿組織規則，這一事實是顯而易見的。但嘲弄中國是「貿易騙子」的人應該深思，如果它在2001年之前成為世貿組織成員，或如果它在2001年之後一絲不苟地履行世貿組織規則，它還能不能如此迅速地實現經濟多樣化和增長。諷刺的是，同一批評論家有很多人會毫不猶豫地認為中國是全球化好處的榜樣——心安理得地忘掉中國蔑視全球經濟的當代規則的程度。

中國用我們可稱之為布列敦森林體系（Bretton Woods system）的東西來玩全球化這場遊戲，在此之前，戰後早期治理世界經濟的機制更加寬鬆。一位中國官員曾經向我解釋，中國的戰略是打開窗戶，再樹一塊屏風。如此，他們獲得了新鮮空氣（外國投資核技術），又遮罩了有害元素（高波動的資本流和破壞性進口品）。

事實上，中國的所作所為與所有發達國家在歷史上互相趕超時的所作所為並無很大區別。美國對中國的最大抱怨點之一，是中國系統性地違反智慧財產權以竊取技術機密。但在19世紀，美國與當時的技術領導者英國的關係正如今天中國與美國的關係。美國對英國產業家的貿易秘密的關注，也正如今天中國對美國智慧財產權的關注。

新英格蘭地區方興未艾的紡織廠渴望獲得技術，竭盡全力竊取英國的設計，挖掘熟練英國匠人。美國確實有專利法，但只保護美國公民。一位美國商業史學家指出，美國「也是盜版之徒」。

而明智的國際貿易機制的起點必然是要承認，限制各國設計自身經濟和社會模式的政策空間既不可行，也不合理。各國的發展水準、價值觀和歷史軌跡大相徑庭，無法硬塞進具體的資本主義模式。有時，國內政策會適得其反，讓外國投資者逃離，國內經濟陷入貧困。有時，國內政策會推動經濟轉型和減貧，就像中國大規模實現的那樣，不但讓本國經濟受益，也讓全世界消費者受益。

國際貿易規則是各種利益——最令人矚目的是，包括公司及其遊說團體的利益——經過痛苦的談判所形成的結果，你無法指望它可靠地區分這兩類環境。採取有害政策扼殺發展前景的國家，傷害最多的使它們自己。當國內戰略出錯時，其他國家可能會被波及，但付出最沉重代價的還是本國經濟——這已足夠激勵政府不要採取錯誤的政策。反過來，擔心關鍵性技術知識轉移給外國人的政府，會實施禁止企業投資於國外或限制外國企業在國內收購的政策。

許多美國的自由派評論家認為川普抓住中國不放是正確的。他們反對的是川普激進單邊主義方法。但事實上，川普的貿易日程背後是狹隘的重商主義，美國公司利益嚴格高於其他相關利益。川普對於改善總體全球貿易的政策毫無興趣。這些政策應該從貿易機制的黃金規則開始：己所不欲，勿施於人。

Copyright: Project Syndicate, 2018.—美國對華貿易政策的雙重標準

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航