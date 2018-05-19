挑戰中國掠奪式經濟，但川普的做法會讓美國交不到朋友

文：Kent Harrington（美國中央情報局前高級分析員、公共事務主管、負責東亞的國家情報官兼亞洲情報站站長）

一位商界大佬曾經說過，一切壞管理都是有樣學樣。川普（Donald Trump）正在給如何不好好當一位美國首席執行官傳授高級課程。他拋棄了前任們深思熟慮的決策，轉而採用基於電視直播的總統模式，沒有拿出任何可信的國家戰略。

相反，在執政的前16個月中，川普給了美國影響力，特別是在亞洲的影響力沉重一擊。川普的經濟民族主義——體現在新的制裁、關稅和被撕毀的貿易協定中——是一條歧路，它削弱了美國在環太平洋地區的存在，也為美國的對手們創造了新的機會。川普威脅要對中國發動貿易戰就是一例。

平心而論，中國的掠奪性經濟行為確實應該挑戰。習近平違背了其改革和進一步開放市場的承諾，採取了強化國家部門、削弱外國競爭的政策，同時對竊取智慧財產權的行為視而不見。但對抗中國需要盟友，川普的方針只能讓美國更加孤立。

只要稍稍分析一下中國與美國的亞洲盟友之間的經濟關係，就能發現，川普對自由貿易的攻擊必然無功而返。中國是東南亞的經濟心臟，2015年其貢獻了該地區出口量的21％。中國也是域內最大進口國，與鄰國進行大量電子和機械產品貿易，這使中國成為亞洲的「加工中心」。

再來看看東南亞與美國、歐洲和日本的貿易。2015年，來自這些經濟體的進口占域內總量的25％——僅略高於中國的比重。在域內其他地區，韓國25％的出口流向中國。澳大利亞的這一比例為28％，中國是其最重要的交易夥伴，而對其第三大出口市場——美國的出口占比僅占7％。

這些數字帶來的政治影響是顯而易見的：目前中國才是亞洲賽場上的核心選手，而美國只是替補。簽署了跨太平洋合作夥伴關係（TPP）的11個國家中，有七個正在參與中國提出針鋒相對的貿易協定「區域全面經濟合作夥伴關係」（RCEP）。東協所有十個成員都在其中，其他還包括澳大利亞、新西蘭、韓國、日本和印度，它們與東協簽有自由貿易協定。TPP由美國前總統歐巴馬（Barack Obama）提出，旨在擴大與亞洲的貿易，而川普在上台的第一個月就推翻了它。

澳大利亞是一個很好的例子，說明了身為美國盟友，其領導人對美國擔心的中國實力崛起感同身受，但同樣也明白，倚靠中國是經濟當務之急。鐵和煤等自然資源出口占了澳大利亞GDP的20％左右，也主導了其與中國的經濟關係。澳大利亞擔心淪為川普的雙邊貿易糾紛的附帶受害者，不無道理。

川普的貿易戰略的後果不僅限於亞洲。在拉丁美洲，川普不但拖累了美國的競爭力；還在幫助中國人建立競爭力。美國仍然是拉丁美洲首要交易夥伴，但其日益興起的保護主義讓中國能夠利用其經濟實力擴大存在感和影響力。目前，中國在拉丁美洲20個國家中的12個位居出口市場前五名，也是該地區最大的原材料客戶。從投資看，拉丁美洲僅次於亞洲，是中國的第二大投資目的地。過去十年中，中國在該地區投入了1,400億美元貸款，習近平承諾到2019年要投入2,500億美元直接投資。

川普似乎對一個事實相當健忘：他的保護主義只能讓中國的工作更加容易。川普威脅要「無止境」重談北美自由貿易協定（NAFTA），撤銷對外援助，還計畫築邊境牆，而他的對手正在成為全球自由貿易和多邊合作的領軍者。2014年以來，習近平已經三次訪問拉丁美洲。今（2018）年1月份，中國宣佈將拉丁美洲納入其大規模的「一帶一路」計畫中。對該地區來說，資訊是明確的：中國已經到來，並且不準備離開。

不管川普期望從他的貿易戰中獲得什麼，對美國在環太平洋及其他地區的影響力的衝擊都不容小覷。儘管中國的極權體制在將經濟實力轉化為軟實力方面面臨著重大挑戰，但其領導人顯然因為支持開放全球貿易而獲益。

此前的美國總統竭盡全力為美國與亞洲的關係制定全面的經濟和戰略方針。相反，川普讓美國與其亞洲盟友越走越遠。彌合這一裂縫絕非易事。諷刺的是，在消除傷害的時候，川普的競選口號——「美國優先」——正好指向了美國領導人應該開始的地方。

Copyright: Project Syndicate, 2018.—一直在送的禮物——給中國

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航