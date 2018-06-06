北韓是蘇聯解體後，中美關係最大的機遇

文：Richard N. Haass（現任外交關係委員會主席，著有《混亂的世界》）

雖然並非顯而易見，但北韓很可能是蘇聯解體後，美中關係最大的機遇。無論這種潛力能否實現，它存在的原因都不難理解。近半個世紀前，當代中美關係誕生的基礎是關於蘇聯對兩國構成威脅的共同憂慮。美中關係是「敵人的敵人是朋友」這句古老格言教科書式的案例。

除非共同敵人的消失，否則這樣的關係幾乎可以抵禦任何東西。當然這恰恰是1989年冷戰結束和1992年初蘇聯解體時所發生的問題。

但美中關係卻找到了經濟相互依存這一新的理論基礎，因而表現出驚人的韌性。美國人樂意購買大量相對廉價的中國製造商品，對上述商品的需求為數千萬從農村貧困地區遷移到快速擴張的新城市的中國人提供了就業機會。

對美國人而言，向廣闊的中國市場出口的可能性令美國人著迷。中國市場迫切希望得到國內無法生產的更加先進的產品。許多美國人還認為貿易能夠使維護既有國際秩序與中國的利益掛鉤，從而增大了中國作為強國和平崛起的幾率，這種期待的是奠基於政治改革能夠適應經濟增長。而這樣的理念導致美國決定在2001年支持中國加入世貿組織。

多年後的現在，一直作為中美關係基礎的經濟關係，正成為威脅兩國關係的摩擦發源地。中國對美國的出口遠超過進口，導致美國喪失了成千上萬的工作崗位，而並未像預期的那樣開放市場或者兌現改革諾言。此外，中國政府繼續補貼國有企業，而且要麼竊取智慧財產權，要麼將轉讓智慧財產權作為外國企業進入中國國內市場的先決條件。

美國共和黨和民主黨普遍對中國持批評態度，即使他們對川普（Donald Trump）政府提出的某些補救措施仍存在爭議。而批評不僅限於經濟事務。中國在境外表現高調越來越引發美國人的擔心。與其說一帶一路計畫是一項發展計畫，還不如說是一件擴大中國影響力的地緣經濟工具。中國對南海的廣泛領土要求，及其在該地區設立軍事基地，被整個亞太地區視為挑釁之舉。

中國的國內政治發展同樣令觀察家感到失望。取消主席任期限制和習近平主席權力集中，已經使許多人感到不適和驚奇。還有人擔心壓制異議（往往以習的反腐運動為偽裝）、鎮壓民間社會並對中國西部的維吾爾和藏族等少數民族進行壓制。其結果是美國政府的官方文件，現在常常將中國和俄羅斯一道並稱為戰略對手。

說完這些我們回到北韓——北韓的核武器和遠端導彈被中國視為真正的威脅。這種威脅並非針對中國本身，而是針對中國的地區利益，中國不希望看到能破壞地區貿易，並導致數百萬難民跨境流動的軍事衝突。中國擔心這樣一場戰爭會以統一的朝鮮半島緊緊追隨美國戰略而告終結。中國同樣不希望日本及其他鄰國，重新考慮他們長期以來對研發本國核武器的厭惡態度。中國政府還反對韓國的薩德防禦系統，中國認為這套系統威脅了其自身的核威懾力。

美國不希望生活在擁有遠端導彈的北韓陰影下，因為導彈有能力向美國城市輸送核彈頭。與此同時，美國對發動無論採用何種標準都將付出昂貴代價的戰爭不感興趣。

因此，中美在確保外交解決及美朝峰會成功方面擁有共同的利益。中國所面臨的問題是它是否準備好對北韓施壓，迫使其接受對核及導彈計畫有意義的限制。而美國面臨的問題，則是它是否願意接受能穩定朝鮮半島核局勢的外交結果，但同時承認半島問題在可以預見的將來無法解決。

美朝首腦會議避免了一場不利於美國又不利於中國的危機，這提醒兩國民眾中美進行合作的價值。而世界兩大強國合作解決能產生地區和全球影響力問題的榜樣，可以為下個時代的雙邊關係奠定基礎，而本世紀的中美關係比其他任何關係都更能定義國際政治局勢。

Copyright: Project Syndicate, 2018.—美國和中國的北韓機遇

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