擁有不少創新經濟體，但亞太職場離性別平等仍有一大段路要走

文：Oliver Tonby and Anu Madgavkar（Tonby是麥肯錫公司東南亞經理合夥人、麥肯錫公司全員參與專案主管，全員參與專案開發和分享促進性別包容和婦女領導力的創新性工作。Madgavkar是駐孟買的麥肯錫全球研究所合夥人。）

性別平等對於任何國家都能帶來巨大的經濟機會。希望在不充分利用婦女潛力的情況下實現強勁增長的政府，就好比是在格鬥中自廢一臂。

事實上，麥肯錫全球研究所（MGI）的新研究發現，只要能夠加快性別平等方面的進展，那麼到2025年，亞太經濟體GDP總量每年可以提高4.5兆美元。這相當於每年增加一個德國加奧地利的數字。印度的機會尤其巨大，其GDP增速將高達18％。

性別平等從三個方面促進增長。據MGI的研究，58％的亞太地區收益將來自男女勞動力參與比例的提高，17％來自婦女工作時間增長，其他25％來自更多婦女在生產率較高的部門工作。

但職場性別平等與社會性別平等總是同步進退。儘管我們在改善女童教育和健康狀況方面取得了令人矚目的成就，但亞太地區婦女仍然面臨傳統偏見——持家才是她們的主要角色。結果是婦女常常無法獲得開辦或擴大企業所需的融資，也無法獲得現代勞動力市場所需要的訓練。

誠然，解決性別不平等問題是一個複雜的長期挑戰，需要廣泛的社會參與。但在亞太地區，有五個領域政府、公司和非政府組織可以取得有意義的進展。

首先是高品質工作崗位的婦女參與度。目前，婦女占亞太地區人口的一半，但只貢獻了36％的GDP。但她們在家中承擔的無薪工作並未計入GDP，保守估計，這些工作的價值可以增加3.7兆美元的經濟產出。

全球而言，婦女無薪工作的價值是男性的三倍，而在亞太地區，則高達四倍。在一些情形中，婦女在這些工作上花費時間是出於個人選擇。但真正的機會平等並沒有普及到許多想邁出家門去賺錢的婦女頭上。

這一問題可以通過多種方法解決，首先是要有更加靈活的職場政策、平價育兒服務，並擴大技能培訓，特別是在STEM領域（科學、技術、工程和數學）。此外，在印度和印尼等國家，基礎設施和交通投資能夠讓更多婦女與生產性工作機會連接起來，從而產生紅利。

第二項重點是解決婦女在商界領袖圈中比例畸低的問題。全球而言，領導崗位（包括政治領域）的男女比超過100：40，而在亞太地區，這一數字達到了100：25左右。儘管女性在亞太地區董事會成員的比例於2011—2016年間翻了一番，從6％增加到14％，但這一比例仍然太小。

打破亞太地區的玻璃天花板需要消除多個壁壘，包括婦女應該以孩子為主的文化預期、價廉物美的育兒服務的缺乏、職場的下意識歧視，以及角色榜樣和「貴人」的稀缺。但最關鍵的還是亞太地區能夠提供靈活的工作選擇的公司太少。

第三項重點是讓婦女更容易掌握數位技術。數位技術能夠帶來數不盡的經濟（和社會）之門——包括融資機會。事實上，婦女已經在亞太地區的一些方興未艾的數字產業出人頭地。在印度最大的線上市場，婦女擁有的企業占了總收入的35％。在中國，新互聯網企業有55％是婦女創辦的。

在這些成功的基礎上更進一步需要加強婦女在運用數位技術方面的訓練。在繁榮的亞洲互聯網市場上，數位技術可能是一柄雙刃劍：如果性別差距不縮小，婦女將被橫掃整個地區的技術推動的革命拋在身後。

第四項重點是改變性別角色的社會成見。傳統觀念認為婦女屬於家庭，這也許是婦女在社會和職場上取得成就的最大障礙。

世界價值觀調查（World Values Survey）在2010—2014年在此項問題發現值得省思的結果。在整個亞太地區，44％的受訪者說男性領導者比女性做得更好。70％的印度受訪者——相比之下，澳大利亞受訪者的這一比例只有21％——同意以下說法：「母親出去賺錢，孩子就會受罪。」政府、企業、媒體和個體社區的領導人需要齊心協力改變這些觀念。

最後一項重點是擴大地區合作實現性別平等。公共和私人專案一般需要針對具體的社區和國家才能取得最佳效果。但圍繞共同目標進行的地區合作，卻能夠為國際和地方措施提供更多動力。比如，亞太國家可以合作為性別平等項目提供更多資金，並鼓勵更多基於性別的投資和預算。此外，在更廣泛的意義上，政府可以加大共用某些政策，達成最有效的力度。

亞太地區有著不少全世界增長最快、創新力最強的經濟體。它正在造就一個令人激動的新未來，扮演日益重要的全球角色。但婦女在這場大戲中並沒有扮演平等的戲份，許多領導人已經認識到了這一點。現在，我們應該加快性別平等，釋放婦女帶來增長、改善社會福祉的力量。

Copyright: Project Syndicate, 2018.—亞太性別平等的當務之急

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航