川普誇大川金會成果，只會讓朝鮮半島離無核化更遙遠

文：Richard N. Haass（現任外交關係委員會主席，著有《混亂的世界》）

在新加坡與北韓領導人金正恩短暫會面後，美國總統川普（Donald Trump）懷著愉悅的心情踏上了回程。「現在所有人都會感覺自己比我上任那天更安全，」他發了一段推文說。 「來自北韓的核威脅一去不返了。」他隨後告訴記者，「我已經解決了這個問題。」

但這裡只存在一個問題：川普所宣稱的不是事實。北韓構成的核威脅依然沒有減少。兩位領導人發表的聯合聲明既簡短——只有391個英文單字——又含糊不清。

這份聲明更像是一種宣示而非結論。北韓僅僅承諾要「努力實現朝鮮半島完全無核化」，卻沒有定義無核化涵蓋的任何行動，執行時間表或是如何對相關行動進行核查。包括彈道導彈在內其他核武相關問題甚至提都沒提。迄今為止，與北韓達成的協議至少與川普所抨擊——然後在會見金正恩之前一個月撕毀——的伊朗核協議相比不值一提。

這並不是說這場新加坡峰會就毫無價值。至少現在，美朝雙邊關係比一年前北韓進行核子試驗和導彈試驗的時候要好——當時包括我在內的各國觀察員，都忙於計算兩國將爆發戰爭而非實現和平的機率。同時放眼未來，美朝雙方原則上有可能就新加坡峰會聲明所未曾提及的許多相關問題和細節達成一致。

但將這種可能性變為現實極其困難。有很多理由懷疑北韓是否會放棄武裝，因為正是這些武器而不是其他東西令美國願意認真平等相待這個國家。此外，烏克蘭棄核後眼睜睜地看著俄羅斯吞併克里米亞，但全世界無所作為的經歷，更讓金正恩有理由堅持下去。再看看利比亞前領導人格達費（Muammar al-Gaddafi）的命運，結論也是大同小異。

此外也有充分的理由，懷疑北韓這個幾乎世界上最封閉隱秘的國家是否允許進行這種強行闖入式的國際核審查，好驗證它是否遵循了某些協議中的承諾。

川普似乎認為金正恩不僅可以受到威脅和壓力的影響，還可以被奉承和承諾所打動。白宮發佈了一段四分鐘的影片，將金正恩描繪成一位只要從根本上做出改變就可以名垂青史的人物。該影片還花費了極大篇幅展示，若北韓能滿足美國的要求就能在經濟上獲得的好處。川普甚至談到了該國在房地產開發和旅遊方面的潛力。

川普似乎沒有想到的是，對於一個出身於三代鐵腕統治家族的人來說這個未來風險大於機遇。向西方商人開放的北韓很快就會發現自己被西方思想所滲透。群眾動盪也必定隨之而來。

川普強調了個人關係的重要性，並聲稱與金正恩在數小時內就已相遇相知。他不止一次談到了他對這位領導人的信任——而正是同一個人屠殺了許多被他視為對手的人（包括自己的叔叔和兄弟）。所有這一切都把雷根（Ronald Reagan）「信任，但要核實」的格言轉變成了「無需核實，相信就好。」

川普在此次首腦峰會後的一些言論，實際上削弱了實現其目標的前景。他把這次峰會描述為解決核問題的巨大成功，使得國際上更加難以對依然向北韓施加壓力所需的制裁繼續提供支持。川普也單方面宣佈美國不再進行他所謂的「挑釁性」戰爭演練，也就是那些旨在確保隨時應戰並增強威懾力的軍事演習。在這樣的舉動之下他不僅驚擾了自己的幾個盟友，還放棄了可以用來和北韓交易的籌碼。

當然基於上述所有這些原因，雖說美國聲稱那些北韓全面且可驗證的無核化必須儘快實現，但後續的談判可能無法達致這一成果。到時川普可能會指控金正恩背叛了他的信任。

那樣的話，美國將有三種選擇。 它可以接受一個不完全的無核化，然而川普和他的高級助手早就表示拒絕接受這一結果；它可能實施更嚴厲的制裁，但不太可能過得了中國和俄羅斯那一關；又或是重新引入武力威脅，但各方（尤其是韓國）會對此加以抵制。

但如果得出了外交手段已經失敗的結論，川普還可以選擇軍事行動，這是波頓（John Bolton）在成為國家安全顧問之前提出的一個進程。雖說這不太會是川普奔赴新加坡峰會所希望留下的遺產，但仍然比他在推特的樂觀說辭更容易令人相信。

Copyright: Project Syndicate, 2018.—新加坡峰會留下的未知之數

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