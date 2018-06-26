美外交官經驗談：跟獨裁者談判，不能用脫口秀大放厥詞的強硬態度

文：Christopher R. Hill（負責東亞事務的美國前助理國務卿，著有《前哨：美國外交前沿的生活》）

2005年，早在我擔任北韓核計畫六方會談的美方首席談判代表時，我拿到了針對當時的首次會晤，也就是由中方主辦、北韓代表參加的一次宴會所下達的指示。如果宴會期間有人舉杯祝酒（在中國宴會上這種情況非常常見），我不能參與。顯然，他們希望我坐在那兒，交叉雙臂、怒目而視、不碰酒杯，直到所有人將酒杯放回到桌上為止。後來，當我首次訪問北韓，我接到指示不要對主人露出微笑。顯然，他們希望我一直怒目而視。

唐納德・川普（Donald Trump）顯然修改了這些指示。事實上，隨著對金正恩領導能力無休止的讚美、他對金正恩手下一位將軍拙劣的即興敬禮以及他對北韓所有事物（尤其是關於海濱房產開發潛力）的認可，川普已經撕掉了美國的所有偽裝，放棄推動更廣泛的價值觀。但儘管川普做得可能有些過火，但認為美國代表應當在敬酒時木然呆坐、不碰酒杯也未能營造出恰當的氛圍。

1995年9月，在波士尼亞戰爭最後一個月，由助理國務卿理查・郝爾布魯克（Richard Holbrooke）率領的美國和平談判代表團抱著與塞爾維亞獨裁者斯洛波丹・米洛塞維奇（Slobodan Milošević）舉行會談的目的抵達貝爾格勒。米洛塞維奇稱他不能強迫波士尼亞塞族撤出重武器，並解除對塞拉耶佛長達四年的血腥封鎖。他要求郝爾布魯克與波士尼亞塞族領導人卡拉季奇（Radovan Karadžić）和姆拉迪奇（Ratko Mladić）會面，這兩位塞族領袖後來都被裁定犯有戰爭罪。郝爾布魯克詢問他們在哪裡。「就在那邊的別墅，」米洛塞維奇回答，「要不要我打電話給他們？」

郝爾布魯克匆忙召集我們這些代表進行討論。「我們應當見他們嗎？」他問我。「如果見他們，我們要不要和他們握手？」想想數十萬塞拉耶佛人——其中許多人遭到謀殺，還有不少人因為持續的圍困而瀕臨饑餓——我回答說，「握個手，之後早完事早回國。」我們同他們握了手。對塞拉耶佛的圍困第二天就得到了解除。

無論握手是否有所助益，但握拳的談判幾乎不可能成功。副總統彭斯（Mike Pence）原定在今（2018）年的平昌冬奧會上會見北韓代表團。也許為了要在國內鞏固支持，彭斯在會面前傳達了當時非常強硬的談話要點。北韓人立刻取消了會晤，就像在問，如果這樣還有什麼必要會談？

在參與六方會談期間，我儘量避免抨擊北韓。我知道很快——往往每隔一週——我就要重新和他們見面，雖然示強或許能在華盛頓對我有所幫助，但它在談判前線卻起不到任何作用，而我的工作是通過談判說服北韓棄核。在電視脫口秀上大放厥詞和與北韓人面對面談判是完全不同的。直接外交是為達到嚴肅目的而採用的嚴肅手段。隔得老遠擺擺姿態不包括在這當中。

有時很難理解肢體語言。身為美國駐伊拉克大使，我從華盛頓接到的指示很少考慮到對產生的後果負責任。我被告知我的職責包括幫助伊拉克反對派推翻當時的總理努里・馬利基（Nouri al-Maliki）。美國官員沉醉於華盛頓會議室中極度狂熱的強硬表象，就像高中運動員在大賽前狠敲更衣櫃。但當他們真的上場與馬利基會面，他們沒有給馬利基任何理由相信他們考慮了他的利益。

而我會坐在會議室裡看馬利基盯著我，想知道我為什麼之前警告他美國政府會對他的專制統治失去耐心，以及由此帶來的可怕後果。此外，華盛頓派來的人表達太過微妙細緻，馬利基可能需要一台解碼裝置才能理解他們想表述的真實含義。

任何外交官必須在代表國家進行的談判中明確目的，也就是說對預期結果和實現結果的最佳方式有著清醒的認識。在新加坡，核心問題是北韓核武計畫。其他問題其實都是無關緊要的。

時間會證明北韓人是否會回饋川普所表達的關愛。金正恩幾乎沒有做出任何讓步，但也許有史以來首次因為一位美國總統對北韓所謂美韓聯合軍演的憂慮全盤接受而感到目瞪口呆（其實北韓人心裡清楚美韓軍演屬於防禦性質）。這個讓步實在太大，無論如何都必須收回。從更廣義的角度講，必須設計一套涵蓋所有直接相關方的和平及安全框架——包括韓國、日本、俄羅斯和中國。

同樣，北韓幾乎世界最糟的人權紀錄必須在未來某個時間被提及——也許就像我在六方會談中所表述的那樣，要納入最終的美朝外交關係。但目前，北韓核計畫必須處在談判議程的首要位置。

川普的對朝方法能否成功，將取決於新加坡峰會之後的外交努力。國務卿麥克・蓬佩奧（Mike Pompeo），這項任務已經交到你的手裡。

Copyright: Project Syndicate, 2018.—暴君與外交官

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