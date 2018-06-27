我們正在經歷的「資訊革命」，是把政府監控裝置放到自己口袋裡

文：Joseph S. Nye（哈佛大學教授，著有《力量的未來》）

人們經常說我們正在經歷一場資訊革命。但資訊革命意味著什麼，它正帶領我們向何處去？

其實，資訊革命並不是新鮮事。1439年，約翰尼斯・谷騰堡（Johannes Gutenberg）的印刷機開啟了大眾傳媒新時代。我們目前這場革命始於20世紀60年代的矽谷，而且與摩爾定律密切相關：電腦晶片上的電晶體數量每兩三年就會翻一番。

截至21世紀初，運算成本下降至20世紀70年代初的1‰。現在互聯網幾乎可以連接任何物體。1993年中， 世界上僅有約130家網站；但到2000年，網站數量已經超過1,500萬家。今天，線上人數已超過35億；根據專家預測，到2020年，200億台設備將通過物聯網聯繫在一起。而這不過是我們資訊革命的初期而已。

當前這場革命的關鍵特徵不在於通訊速度，通過電報的方式進行即時通訊可以追溯到19世紀中期。資訊傳輸和存儲成本大幅下降才是最關鍵的變革。如果汽車價格的下降速度與運算價格同樣快，那麼今天人們可以用一頓廉價午餐的價格購買一輛汽車。如果某項技術價格下降如此之快，它會變得非常普及，進入門檻徹底不復存在。出於各種實際目的，有幾乎無限量的資訊可以在全球範圍內實現傳播。

同樣，資訊儲存成本的大幅下降，使得我們當前的大數據時代成為可能。曾經可以裝滿一間倉庫的資訊現在卻可以放進襯衣口袋裡。

20世紀中葉，人們曾擔心當前資訊革命的電腦和通訊技術，會導致喬治・歐威爾（George Orwell）1984年反烏托邦小說中所描述的那種集中控制。老大哥會利用中央電腦來監視我們，從而導致個人自主權毫無意義。

相反，隨著計算成本的下降和電腦縮小到像智慧手機、手錶和其他可攜式裝置一樣大，現實中其分散效應對集中效應形成了補充，從而實現了點對點通訊和建立新群組。但頗具諷刺意味的是，這樣的技術趨勢已經導致分散化監控：數十億人如今自願攜帶追蹤設備，這些設備在搜索手機訊號時不斷侵犯他們的隱私。人們已經將老大哥放進了自己的口袋裡。

同樣，無處不在的社交媒體產生了新的跨國群體，但也為政府和其他人操縱提供了契機。臉書將超過20億人聯繫在一起，而就像俄國插手2016年美國總統大選所顯示的那樣，這些聯繫和團體都可以用於政治目的。歐洲一直試圖借助新的《通用資料保護條例》制定隱私保護規則，但其能否取得成功尚未可知。與此同時，中國正在將建立社會信用等級與監控相結合，這樣做將對出行等個人自由構成限制。

資訊就是力量，現在無論好壞，人們可以獲取比以往任何時候更多的資訊。不僅政府可以運用這種力量，從大型企業、非盈利機構到犯罪分子、恐怖分子和非正式特別小組等非國家行為主體同樣可以利用這種趨勢。

這並不意味著民族國家陷入土崩瓦解。政府依然是全球舞台上最強勢的主體；但舞台上的人越來越多，而且許多新玩家可以在軟實力領域與政府形成有效競爭關係。強大的海軍在控制海上航道方面至關重要，但在互聯網上其作用卻很難得到發揮。在19世紀的歐洲，能否在戰爭中獲勝是大國實力的標誌，但正如美國分析家約翰・阿奎拉（John Arquilla）所指出的那樣，在當今的全球資訊時代，勝利通常並不取決於誰的軍隊獲勝，而是取決於誰會講故事。

公共外交和吸引及說服的能力變得越來越重要，而公共外交本身也正在變化中。外國官員用車將電影放映機運到偏僻地區為與世隔絕的民眾播放電影，或者被鐵幕封鎖的民眾圍坐在一台短波收音機旁聆聽BBC的時代早已過去。技術進步已經導致資訊爆炸式增長，並由此引發了「海量悖論」：海量的資訊導致關注度稀缺。

當人們被海量資訊所包圍時，很難判斷哪些資訊值得關注。因此稀缺資源已不是資訊而是注意力。吸引的軟實力比過去更加關鍵，但資訊戰的硬實力也同樣如此。而隨著聲譽的重要性與日俱增，圍繞建立和摧毀聲譽的政治鬥爭越來越激烈。看似政治宣傳的資訊不僅可能會遭到嘲笑，如果它破壞了一個國家的聲譽，甚至可能會產生相反的效果。

例如在伊拉克戰爭期間，阿布格萊布和關塔那摩灣監獄的囚犯，遭到與美國所宣揚價值觀不一致的對待，導致人們產生虛偽的認知，播放穆斯林在美國幸福生活的影像也無法改變這種印象。同樣，川普總統（Doanld Trump）被事實證明虛假的推文破壞了美國的聲譽，並削弱了美國的軟實力。

公共外交的有效性並不取決於花了多少美元，而是取決於改變了多少人的思維（根據採訪或民意調查資料）。值得注意的是，自川普政府執政以來，民調和軟實力30波特蘭指數顯示美國軟實力衰退。推特有助於制定全球議程，但如果缺乏可信度就無法轉化成軟實力。

現在快速發展的人工智慧或機器學習技術正在加速所有這些進程。機器人資訊往往很難被發覺。但有待觀察的是可信度和引人入勝的陳述究竟能不能實現完全自動化。

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責任編輯：羅元祺

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