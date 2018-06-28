反全球化的選民會發現，趕走外國人跟改善生活毫無關係

文： Anatole Kaletsky（龍洲經訊首席經濟學家、聯職主席，著有《資本主義4.0》）

民族主義對全球主義，而不是民粹主義對精英主義，才是這個十年政治衝突的最大特色。目之所及——美國、義大利、德國、英國，更不用說中國、俄羅斯、印度——民族感的激增成為政治事件背後的主要推動力。

相反，所謂的「普通人」背叛精英並未表現出多少跡象。億萬富翁跟著美國總統川普（Donald Trump）掌控了美國政治；非選舉產生的教授主持著「民粹主義」義大利政府；放眼全球，金融家、技術專家和公司管理層收入不斷上升，稅收不斷下降。與此同時，普通工人似乎認命地接受了高到令人絕望的住房、教育乃至醫療價格。

民族主義壓倒平均主義的情況在義大利和英國尤其突出，兩國曾經都以漠視民族身份而聞名。在英國，旗幟是一件稀罕物，哪怕政府建築中都難得一見，在英國脫歐公投前，英國人對國家的概念十分寬鬆，甚至連國名都無所謂，管他是聯合王國、不列顛，還是英格蘭、威爾士和蘇格蘭。

義大利人的民族主義情懷比英國還要小。自歐盟成立以來，義大利人便是聯邦主義的最大支持者，民調表明直到最近，義大利選民對布魯塞爾歐盟領導人的信任度要高於羅馬的本國政府。義大利人熱衷於文化、歷史、食物和足球，但他們的愛國主義大部分給了地區和城市，而不是民族國家。他們更願意被布魯塞爾而不是羅馬統治。

義大利新聯合政府的次要成員、極右翼的聯盟黨（League）在今年以前一直叫北方聯盟（Northern League）。其最喜歡的口號之一是「加里波底沒有統一義大利；他分裂了非洲，」其主要政治要求是廢除國家。相反，該黨要求建立一個叫做帕達尼亞（Padania）的新國家，將繁榮的北方地區與羅馬和南方的腐敗和貧困分離。

那麼，怎麼解釋民族主義突然就占了上風？義大利、英國乃至美國的新民族主義中沒有多少積極的愛國成分。相反，民族感的激增看上去主要是一種仇外現象，捷克裔美國社會學家卡爾・多伊奇（Karl Deutsch）對此有過著名的定義： 「民族是一群被關於血統的共同錯誤和對鄰居的共同厭惡聯繫起來。」壞光景——低工資、不平等、地區性剝奪（regional deprivation）、危機後緊縮等——刺激人們尋找替罪羊，而外國人永遠是最吸引人的目標。

川普「怨恨」墨西哥移民和加拿大進口完全和愛國無關，義大利新政府的本土主義政策和梅伊（Theresa May）成為英國首相後的名言——「如果你認為你是世界公民，你就什麼公民也不是。你不明白公民權的含義。」——也是如此。

對那些仍然自豪於身為「世界公民」的人來說，也有好消息：將經濟困難歸咎于外國人的仇外舉動註定要失敗。

比如，金融危機爆發後，有人將人們對市場原教旨主義經濟學的崩潰的怒火引向「貪婪的銀行家」。這最後以失敗告終，部分原因在於銀行家擁有巨大的資源可以自衛，而外國人通常沒有。但歸咎于銀行家無法緩解公眾憤怒的主要原因，在於攻擊金融無助於提高工資、降低不平等性或扭轉社會忽視。最近對外國勢力的攻擊亦然，不管攻擊對象是移民還是貿易。

比如，英國正在逐漸清醒地認識一個事實：歐洲問題其實與煽動了很大一部分「脫歐」選票的真正政治仇恨毫無關係。相反，英國脫歐談判將在多年甚至幾十年內主導英國政壇，分散英國的精力。而英國與歐洲其餘部分的民族主義衝突，將為無法改善日常生活的各黨派政客提供數不盡的藉口。

未來多個月或多年，美國和義大利選民也將學到同樣的教訓。在這兩個國家，作為替罪羊的外國勢力——不管是貿易還是移民——都與提升生活水準和解決政治不滿的根源無關。

義大利對歐盟有些合理的怨恨：不平等的偽善庇護和海洋資源政策、適得其反的財政規則，以及缺乏經濟常識的金融政策。但新政府也在利用民族主義的興起攻擊改革，而這些改革與歐洲毫無關係，倒是對義大利的經濟成功至關重要。

金融危機以來的歷屆義大利政府逐漸打好了退休金、勞動力市場和銀行改革的基礎。這些變革為經濟復甦創造了條件，從去（2017）年開始，義大利從持續了十年的衰退中恢復；但這些改革在政治上不受歡迎，現在更是被譴責是精英主義外國壓迫的象徵。如果新政府放棄所有三項改革，義大利的經濟復甦希望也有可能付之東流，下一場復甦也許又要等一個十年。

美國也將發現，攻擊外國利益不是萬靈丹，反而可能讓壞光景變得更壞。川普認為他針對中國、德國和加拿大進口品的措施將影響這些交易夥伴，為美國創造就業。如果美國經濟正在經歷微幅增長和通縮，也許確實如此。但在需求強勁、通膨抬頭的時候，德國和中國出口商能夠為它們的出口品找到新市場，而美國製造商難以取代外國供應商。寶馬和華為都會一切安好，而關稅將通過物價上漲成為美國消費者的稅收，通過利率上升成為美國工人和企業的稅收。

民粹主義、民族主義的反面不是全球主義、精英主義，而是經濟現實主義。到最後，現實會勝出。

Copyright: Project Syndicate, 2018.—民族主義將破產

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