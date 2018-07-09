被一群財閥、馬屁精和諂媚者包圍，正是川普執政的寫照

文：J. Bradford DeLong（曾任美國財政部助理副部長，現為加州大學柏克萊分校經濟學教授，智庫機構美國國家經濟研究局研究員）

《華盛頓郵報》的凱薩琳・蘭普爾（Catherine Rampell）最近追述了總統川普（Donald Trump）於2017年2月在白宮與哈雷機車高管和工會代表舉行會議時的情形，他感謝與會各位「在美國進行生產建設」，並預測這家標誌性的美國機車公司將在他任內持續擴張。「我知道你們的生意現在相當好，」他說，「這個國家在過去幾個月總是缺少點精氣神，而現在全都有了。」

會後一年，時過境遷。哈雷最近宣佈將把部分業務轉移到其他司法管轄區，以免遭遇歐盟針對川普進口鋼鐵、鋁關稅而採取的報復措施影響。而川普則發推特說：「我驚訝地發現哈雷竟然是所有企業裡第一個舉白旗的。」並許下一個無法兌現的承諾：「......最終（我會讓）他們無需支付關稅就把產品賣進歐盟。」

然後在稍後發出的推文中，川普錯誤地寫道：「今（2018）年年初，哈雷表示將把堪薩斯城的大部分工廠搬遷到泰國」並使用「關稅貿易戰作為藉口。」事實上，當該公司宣佈即將關閉其在密蘇里州堪薩斯城的工廠時，這些業務其實要被轉移到賓夕法尼亞州的約克市。無論如何，川普的觀點是荒謬的。如果企業是基於他自己宣稱即將發動貿易戰的預期而做出行動，那麼貿易戰不僅僅是一個藉口，而是真實存在的。

在另一條推文中，川普轉而威脅並警告說，「哈雷必須意識到自己必須繳納重稅，否則別想把機車賣回美國！」但是這個說法依然是荒謬的：哈雷之所以將部分生產轉移到不受歐盟關稅限制國家，其目的就是向歐洲人出售免關稅機車。

在最後一條推文中川普開始發號施令：「哈雷絕不應該在另一個國家生產——永遠不要！」然後他發誓要毀掉這個企業——從而毀掉人們的工作：「走著瞧，如果他們搬家，這就是一場終結的開端——他們會投降，倒閉！光環將會消失，稅也會前所未有地重！」

毋庸置疑，這一切都不正常。川普的聲明明顯就是蔑視法治。其中沒有任何一條能達到可稱之為貿易政策的水準，更別說治理了。這儼然讓我們回到了英王亨利八世執政的時代——這位衝動癲狂的君主被一群財閥，馬屁精和諂媚者所包圍著，所有人都試圖保持國家這艘大船不沉的情況下儘量給自己撈好處。

川普顯然無法心懷善意地履行其職務。美國眾議院和參議院早就該彈劾他並將其趕下台——至少他已經違反了美國憲法中的薪酬條款。除此之外，副總統彭斯（Mike Pense）應該早就援引第25修正案，廢黜這位大多數內閣成員認為「無法履行其職務權力和職責」的總統。

然而，無論是眾議院議長萊恩（Paul Ryan）還是參議院多數派領袖麥康諾（Mitch McConnell）以及彭斯都不敢針對川普對美國民主的攻擊進行任何反抗。共和黨人擔心如果跟（目前有近90％的共和黨選民支持）川普對著幹，他們將在今年11月的國會期中選舉民調中受挫。

那種覺得選舉將解決所有問題的想法不錯。但由於共和黨不公正地重新劃分了國會選區，民主黨至少需要6%的得票優勢才能重奪眾議院。此外民主黨人還必須克服參議院選舉的困難。目前，站在民主黨陣營的49名參議員代表1.81億人，而共和黨陣營的51名參議員僅代表1.42億人。

此外，美國期中選舉的選民投票率一向極低，為民主黨候選人的前景蒙上陰影。川普和國會共和黨人一直在執掌一個相對強大的經濟體，雖然他們很高興地自稱是自己的，但其實是從前總統歐巴馬（Barack Obama）那裡繼承來的。

最後，人們不能忽視恐懼因素。無數美國人經常成為社交和有線媒體選舉廣告的受害者，這些選舉廣告會激發人們最惡劣的本能。不用想，這個選舉週期也會跟過去一個德行，老年白人選民將受到關於移民、有色人種，穆斯林威脅論以及其他牛鬼蛇神川普選民的轟炸（如果他們還沒被騙去買假糖尿病治療方案和高價黃金基金的話）。

無論今年11月發生了什麼，情況已經很清楚，美國的世紀已經於2016年11月8日落下帷幕。從那一天起，美國不再是領導世界的超級大國——那個有缺陷但最終心懷善意的和平，繁榮以及世界各地人權的保障者。美國的金德伯格式霸權時代已經過去。川普主義者在俄羅斯和美國選舉人團的慫恿之下丟失的信譽，也永遠無法重拾。

Copyright: Project Syndicate, 2018.—輸者美國

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航