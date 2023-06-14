【出版趨勢觀察】小麥田：在影像衝擊線性閱讀的時代，圖像小說或許是解方

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小麥田出版為了迎接下一代的讀者，一方面在兒童文學的領域持續耕耘，出版多部國際安徒生獎作家的作品如《小偵探愛彌兒》、《星期五的沒事教室》等，亦面對讀者閱讀圖像的需求，自2018年推出紐約公共圖書館評選最佳童書的《暗黑孤兒院》後，我們便感受到來自圖像結合文學的召喚。
文：巫維珍（麥田出版第七編輯室暨小麥田出版總編輯）
今（2023）年二月，圖像作家傑瑞・克萊福（Jerry Craft）的推特上出現一則新聞：有些人認為他的作品《新來的同學》應列入禁書之列，不得進入學校圖書館。如《梅岡城故事》、《鼠疫》、《背離親緣》等我們熟悉的經典名著，因為歷史與權力的角逐，在不同時期被視為「不當作品」，成了人們「不當」閱讀的作品。
為什麼二十一世紀的今日，當2020年美國權威童書獎——紐伯瑞文學獎，史上首度授予圖像小說《新來的同學》最高榮譽「金獎」的作品被視為禁書？讀者對作者的回應大多是溫暖正面的，有人說，她絕對會持續讓八年級的孩子閱讀本書，也有人期待作者的新書，更有讀者表示，身上有埃及、巴基斯坦血統的孩子對這本書亦感同身受。
《新來的同學》描述八年級的喬登一心想畫畫，媽媽卻為了他好，堅持送他進入更重視課業成績的名校。喬登要適應新學校、擔心轉換學習重心，還有，另一層深埋在他心底的煩惱是：他會不會與人「不同」？《新來的同學》涵蓋成績、探索未來志趣、族群身分等議題，內容試圖表達青春期的蛻變，表現形式上亦獨樹一幟，在圖像小說的歷史上標誌了不可忽視的里程碑。
圖像小說的繽紛世界
以往認定半文字半插圖的「圖文書」、日本的漫畫、歐洲的「歐漫」與美國發源的「漫威」等圖像界的標籤已在台灣蘊釀為圖像閱讀的大浪潮。這些作品跨越讀者年齡、消解文學與圖形之間的界線，同時橫跨不同類型，從非虛構到虛構，有訴求人類共同歷史議題的作品，也有討論心理成長的佳作：例如榮獲美國國家圖書獎的《長橋》（尖端），以越南移民身分回顧自身歷史，說的是父母的年少時光，也說的是族裔與國家；也有法國作品《孤獨》（木馬）裡獨居島上的怪人，憑藉一己之力去想像世界的悲傷與歡樂，傳達了人人在少年時期都曾有過的孤單：那份面對世界的雄心壯志蘊釀在胸中，卻又不知所措，相信不分年紀的讀者都能體驗到其苦澀與甜美。
《荒野之子：「國家公園之父」約翰．繆爾的傳奇人生》（野人）則是傳統類型裡的人物傳記，藉由第二層媒介「圖像」進一步展示了傳主的一生，還有吸引眾多讀者目光的加拿大作家，由芬妮・布莉特寫作與伊莎貝爾・阿瑟諾繪圖的《簡愛，狐狸與我》及《路易。青春。練習曲》（字畝），在甜美夾雜著憂愁的畫風裡，青春的他們飽受傷害，仍然勇於成長。
小麥田出版為了迎接下一代的讀者，一方面在兒童文學的領域持續耕耘，出版多部國際安徒生獎作家的作品如《小偵探愛彌兒》、《星期五的沒事教室》、《姆米谷全集》、《魔女宅急便》、《長襪皮皮》等，亦面對讀者閱讀圖像的需求，自2018年推出紐約公共圖書館評選最佳童書的《暗黑孤兒院》後，我們便感受到來自圖像結合文學的召喚。以一棟遭遺棄的孤兒院為場景，兩位女孩、兩個時期，加上文字與圖像雙重交會，展現電影運鏡的圖像語言，雙線並陳又啟人疑竇的命運含納了強大情緒張力的轉折——讀者看到了故事線上的表面懸疑，也在「讀圖」的同時進入她們的內心世界。
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