【出版趨勢觀察】寶瓶文化：讓職人百工為自己說話，把比小說更魔幻的現實攤開來

我們想讓你知道的是
「職人書寫」也是標籤，在出版業爆發一個暢銷作家，不知如何解釋其現象時，最快的歸類。但出版人自己不該這麼想，一這樣想，你就限縮了所有的想像。
文：朱亞君（寶瓶文化社長兼總編輯）
「職人書寫」這四個字砸到寶瓶出版頭上的時候，我像樹下的牛頓一樣，先愣了一秒，然後才頓悟：唔，原來我編輯的是職人書寫啊。
我去回想那初始的一切，莫不是因為看了某些文章，覺得有「況味」、有「視角」，還有他的終極關懷打動了我。與其說我去「找」，更正確的是我們的好奇心，讓所有向我走來的一切，打開了許多出版的可能。
2016年，因為當時臉書的機制，看到詩人阿布按的一個「讚」，循線看到了林立青，那時他正在和臉友熱議「工地八嘎囧」究竟是什麼模樣。從很有限的線索中，我只知道他是一個工地監工，除此Google不到任何訊息。但我太喜歡他的文字了，帶著一點粗礪的質感（當時）、以及對體制的憤怒，更多的是對同業的憐惜，他忠誠的描述著工地裡所遭逢的一切，在這個沒有人關注的底層工作現場，翻身無望的工作者被各種「偏見」的標籤貼上。
這個新人，沒有背景沒有名氣，甚至在跟出版社簽約之後，電腦裡才裝了word軟體。我當時甚無把握，從任何一個角度看來都是一本冷門的題材，但正因為知道他冷門，更要熱炒。於是拜託了攝影師小路去工地捕捉基層勞動者的身影，試著用影像輔助這書「暖」一點，把現場的張力拉出來；更去找了媒體談好了一連五天的刊載。
接下來，我要找出這本書最大的「意義」，他不是要介紹工地，不是要你窺奇，他揭露的是，我們這個偽善的社會從不敢正面承認的「階級」與「歧視」。
《做工的人》爆紅之後，書市裡掀起了一波「工人寫作」潮，有《這裡沒有神》（漁工）、《做鐵工的人》、移工、《我扛得起水泥，扛得住人生》（水泥工），我覺得很好，讓各行各業都出來為自己說話，把他們所處的那個亂七八糟不可理喻的世界攤開來，讓你們看看，生活啊，比小說更魔幻。
專題下則文章：
【出版趨勢觀察】小麥田：在影像衝擊線性閱讀的時代，圖像小說或許是解方
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