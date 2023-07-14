【出版趨勢觀察】親子天下：「知識類童書」的魔力，如何引領不愛閱讀的孩子入坑？

本月的出版趨勢觀察專欄就將以「知識類童書」為題，我們特別邀請「親子天下」童書總編輯林欣靜撰文介紹。事實上近年來親子天下的自製知識童書，相當受到親、師、生的各方好評，今（2023）年的國中會考甚至引用了他們出版的《運動大百科》及《晨讀10分鐘：未來媒體我看見》兩書作為出題素材，在國文科的42題考題中占比高達5題！除此之外，整合本土與國際觀點的「100問」系列科普百科、還有最受國小學生歡迎的本土自製知識漫畫——《達克比辦案》系列皆出自親子天下，他們究竟是怎麼企劃出這麼多叫好叫座的知識童書，一起來聽聽出版背後的故事。

文：林欣靜（親子天下童書總編輯）

長大成人的你，或許對兒時讀過的童書，印象所剩無幾。然而，童書在孩子的成長過程卻扮演了不可或缺的角色。從繪本、橋梁書、兒童故事、少年小說……童書的文本形式十分多元，相較於成人書籍則更重視圖文的配搭，供給孩子在不同閱讀發展歷程中所需要的養分。

不過，除了故事類型的童書外，你聽過所謂的「知識類童書」嗎？或許這時候你忍不住皺了一下眉頭。其實知識類童書顧名思義，就是以「帶領孩子認識各式各樣的知識，或為他們解答種種天馬行空疑問」為核心內容的童書。

這類型童書探測的領域十分寬廣、遍及人文與自然科學，形式則從繪本、讀本、漫畫到圖文百科，樣貌極為豐富；有些會搭配有趣的故事、有些會由簡而繁、循序漸進的告訴孩子各種主題的知識；有些則是以一問一答的方式解答孩子疑惑。相較於其他童書，知識類童書的「學習感」和「功能性」較強，因而特別受到家長的歡迎。

企劃主導、自製童書比例高達50%以上的親子天下

今年將正式邁入15週年的親子天下，是華文圈公認最具影響力的教育教養品牌，核心關注0-15歲的關鍵族群，致力於推動接軌國際與教育現場的教育創新議題，並提供全方位的平面出版、數位內容、策展活動與課程，希望能陪伴孩子、家長與老師，度過這段人生最關鍵的成長期。

身為國內少數具有「媒體特質」的童書出版社，在規劃版品方面，親子天下特別重視分齡分階、符合兒童不同閱讀發展歷程的需求。例如極為經典的「閱讀123」橋梁書系列，強調圖文配比1：1、用字遣詞則以小學三年級前須熟習的2000個字詞為主，可幫助國小中低年級不同閱讀程度的孩子逐步打通閱讀關節，目前已是國內橋梁書的第一品牌。

親子天下更致力於與本土作、繪者合作，每年高達50%以上的版品是自製書，這樣的編輯策略也體現在知識童書的企劃出版上。

重視知識在地化，牽手大量頂尖學者與專家投入自製知識書