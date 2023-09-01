【出版趨勢觀察】游擊文化：碩論改寫成「社會書」，最大挑戰便是如何將學術內容轉譯為大眾讀物

我們想讓你知道的是
我們總覺得國外這些學術大師很厲害，他們的著作超級好看、平易近人又深刻，可是如果我們從沒好好培育台灣的寫作者，那麼未來的二、三十年，我們還是只能引進國外大師的作品，而無法創造屬於我們的經典著作。基於上述信念，大約九年前，我與一些有意改寫論文出版的作者，開啟了研發社會書的旅程。
文：李晏甄（游擊文化編輯）
近幾年來，台灣有越來越多社科碩士論文改寫成大眾讀物，包括探究台語片興衰的《毋甘願的電影史》、梳理台灣住宅政策與居住正義的《無住之島》、反思社會如何對待胖子的《我僅僅只是一個胖子》、探究美濃女性返鄉之後如何應對傳統體制的《返鄉的妹仔們》等書。
游擊文化除了出版由人類學碩士論文改寫而成的《靜寂工人》，2021年也推出三本社會學碩士論文改寫作品——分別是探討超商店員何以萬能的《萬能店員》、揭露美髮建教生勞動與學習處境的《失去青春的孩子》，以及描繪拖車師傅工作與生命史的《我的黑手父親》。
這些書籍共同的特色在於，它們都立基於嚴謹紮實的研究，在學院獲得肯定之後，接著受到出版社的青睞而出版。不過，這種以大眾讀者為對象的論文改寫作品（以下稱社會書），並不是近年才出現，早在2010年由清大社會學碩士論文改寫而成的《血汗超商》，就讓人看見此類書籍的潛力，如今這本書已經累計七刷，不僅成為社會書的經典，也啟發許多研究生投入改寫論文出版的行列。
為什麼想出版社會書？
當年我便是在《血汗超商》的激勵之下，立志成為社會書的編輯。我的第一份編輯工作是在一家學術出版社，那時我受到許多學術著作啟發、享受到知識帶來的力量。我心想著這些有趣而重要的研究，若只在學院裡流傳，實在太可惜了。
此外，我也發現到，台灣的社會科學出版有著大量的翻譯書，卻只有非常少量的本土研究，更別說是面向大眾的學術作品了，於是在許多議題上，我們常常必須透過國外的案例來了解台灣，然而每每在援用時，卻又發現不同國度的社會現象極為不同，無法完全套用。
那麼為何不來出版台灣的本土研究呢？我們總覺得國外這些學術大師很厲害，他們的著作超級好看、平易近人又深刻，可是如果我們從沒好好培育台灣的寫作者，那麼未來的二、三十年，我們還是只能引進國外大師的作品，而無法創造屬於我們的經典著作。
專題下則文章：
【出版趨勢觀察】親子天下：「知識類童書」的魔力，如何引領不愛閱讀的孩子入坑？
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