【出版趨勢觀察】樂金文化：開拓韓國投資書新藍海，驚喜發現許多操盤手完全不藏私

我們想讓你知道的是
為了尋覓另一條全新的出版路線，樂金文化總編輯將視野拓展到韓國，並精選了數本韓國操盤手的著作，介紹給台灣讀者。在這個過程中，我們驚喜的發現，韓國許多作者都非常不藏私，他們就像是一輩子只出一本書一樣，拚命的將自己的知識與經驗都濃縮在一本數百頁的書籍之中，也讓我們在編輯過程中獲益良多。
文：林映華（樂金文化主編）
很開心代表樂金文化接受《關鍵評論網》的邀請，分享我們社內對RICH書系的經營。樂金文化創立於2018年，是一個相當年輕的品牌，這次我們主要談的RICH書系，更是從2020年4月才出版第一本書，至今已經累積了超過三十本書籍。
在樂金整體出版規劃中，RICH書系主打的族群，是瞄準年輕的受薪階級，因為這群讀者有學習理財投資、規劃人生財務管理的需求。
對於我們這一代年輕的職場工作者來說，理財投資確實是十分重要又頗有難度的議題。許多人剛出社會，薪資或許不高，又背負學貸、房租……等，因此學習正確的理財觀念，從年輕時打好基礎，是許多讀者迫切的需求所在。
過去的學校教育中，對於財務管理這部分向來是比較少提及，加上長輩的耳濡目染，許多人對投資股票的觀念可能就是「很困難」、「很危險」，寧願把錢放在銀行最安全……諸如此類。尤其是坊間媒體報導中也時不時有「少年股神慘賠千萬」之類，關於投資失誤慘賠的駭人聽聞標題，更強化了股市很危險的觀念。
所幸，現在的年輕讀者越來越懂得投資的重要性，他們非常積極的想要透過理財投資，為自己打造穩定的被動收入。加上前兩年大多頭行情的股市熱，也吸引不少人加入股票投資的市場。因應這樣的讀者受眾，樂金的RICH書系出版主題，涵蓋的內容包括輕理財與股市投資的技術。台灣投資市場中，股票投資人數仍占大宗，其餘投資工具如期貨、選擇權之類，市場則相對狹窄，這也是樂金RICH書系以股市投資為主線的原因。
理財是投資的第一步。沒有初始本金，就無法投資。不過，很多人會覺得，本金太少要怎麼入股市？如果把錢投入儲蓄險或定存，錢滾錢的速度真的很慢。基於這個迷思，樂金從RICH書系的第一本書《不怕23K，每月2000元滾千萬の雞尾酒投資法》開始，就提倡讀者：只要每個月撥出一筆錢，就可以開始進行投資。除此之外，RICH書系也陸續出版一些股市投資的專業技術書籍，包括K線解讀、選股策略或投資者必須建立的投資紀律之類的內容，期盼讓廣大讀者能夠在股市投資的路途上走得長遠，降低風險、增加獲利。
專題下則文章：
【出版趨勢觀察】游擊文化：碩論改寫成「社會書」，最大挑戰便是如何將學術內容轉譯為大眾讀物
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。