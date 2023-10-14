【出版趨勢觀察】樂金文化：開拓韓國投資書新藍海，驚喜發現許多操盤手完全不藏私

文：林映華（樂金文化主編）

很開心代表樂金文化接受《關鍵評論網》的邀請，分享我們社內對RICH書系的經營。樂金文化創立於2018年，是一個相當年輕的品牌，這次我們主要談的RICH書系，更是從2020年4月才出版第一本書，至今已經累積了超過三十本書籍。

在樂金整體出版規劃中，RICH書系主打的族群，是瞄準年輕的受薪階級，因為這群讀者有學習理財投資、規劃人生財務管理的需求。

對於我們這一代年輕的職場工作者來說，理財投資確實是十分重要又頗有難度的議題。許多人剛出社會，薪資或許不高，又背負學貸、房租……等，因此學習正確的理財觀念，從年輕時打好基礎，是許多讀者迫切的需求所在。

過去的學校教育中，對於財務管理這部分向來是比較少提及，加上長輩的耳濡目染，許多人對投資股票的觀念可能就是「很困難」、「很危險」，寧願把錢放在銀行最安全……諸如此類。尤其是坊間媒體報導中也時不時有「少年股神慘賠千萬」之類，關於投資失誤慘賠的駭人聽聞標題，更強化了股市很危險的觀念。

所幸，現在的年輕讀者越來越懂得投資的重要性，他們非常積極的想要透過理財投資，為自己打造穩定的被動收入。加上前兩年大多頭行情的股市熱，也吸引不少人加入股票投資的市場。因應這樣的讀者受眾，樂金的RICH書系出版主題，涵蓋的內容包括輕理財與股市投資的技術。台灣投資市場中，股票投資人數仍占大宗，其餘投資工具如期貨、選擇權之類，市場則相對狹窄，這也是樂金RICH書系以股市投資為主線的原因。

理財是投資的第一步。沒有初始本金，就無法投資。不過，很多人會覺得，本金太少要怎麼入股市？如果把錢投入儲蓄險或定存，錢滾錢的速度真的很慢。基於這個迷思，樂金從RICH書系的第一本書《不怕23K，每月2000元滾千萬の雞尾酒投資法》開始，就提倡讀者：只要每個月撥出一筆錢，就可以開始進行投資。除此之外，RICH書系也陸續出版一些股市投資的專業技術書籍，包括K線解讀、選股策略或投資者必須建立的投資紀律之類的內容，期盼讓廣大讀者能夠在股市投資的路途上走得長遠，降低風險、增加獲利。