【出版趨勢觀察】蓋亞文化：與CCC合作展開本土漫畫新篇章，從課本以外的視角看見已失落的台灣記憶

文：李亞倫（蓋亞文化漫畫部總編輯）

提到漫畫，大家耳熟能詳的不外乎《灌籃高手》、《鬼滅之刃》、《航海王》等等日本漫畫，其實台灣漫畫也曾經輝煌過一段時期，但有點像早期的台語電影，盛極一時，也產出了不少成為五至七年級生共同回憶的作品，但從90年代後期開始，很快被大量、快速、低成本，娛樂性極高的日本漫畫淹沒，西元2000年後10年，在台灣進行連載的原創漫畫家，屈指可數。

2010年前後，蓋亞文化首度出版了《柯普雷的翅膀》、《北城百畫帖》等以台灣歷史為背景的漫畫，並獲得了極好的迴響，在這樣的地基上，那時還是在中央研究院執行計畫下的《CCC創作集》成員，帶著自行編印的樣書踏進了蓋亞文化的辦公室大門，也敲開了台灣漫畫的新篇章。

近十幾年來，雖然閱讀模式、娛樂消費的模式變遷極大，日本漫畫佔據的市場仍然高達九成，但蓋亞文化以人文、歷史、社會議題、職業、共同記憶等為鋪墊，以台灣人的情感及溫度所創作出的約兩百本原創漫畫，還是在市場上站穩了腳跟。

其中的「畫話本」系列，時代跨度從史前《玦－孿生》、荷西殖民《1661國姓來襲》、《蘭人異聞錄》、清治《異人茶跡》、《守娘》、日治《芭蕉的芽》、《蕉兵戰時記》、戰後《畫電影的人》、《女伶回憶錄》到現代《神之鄉》、《貓與海的彼端》等，幾乎涵蓋了台灣各個重要的時期。

故事內容有原始部落孿生姊妹的成長、被歷史課綱刪除的濱田彌兵衛事件、荷蘭人視角的鄭成功攻台之役、以清代女性議題顛覆最強女鬼陳守娘的故事、陶德與李春生的台灣烏龍茶傳奇之旅、日治時期高校生對自由的追求、台語片黃金時期的職人群像、到現代思鄉與童時的感人回憶，這些漫畫作品扎根於台灣的人文和歷史，並成功引起了廣泛讀者的共鳴。

除了上述作品，畫話本系列的合作單位有CCC創作集及農業部林業試驗所《採集人的野帳》、國立台灣博物館《雲之獸》、國立台灣美術館《無價之畫》、國立台灣史前文化博物館《月亮的名字》、國家檔案管理局《青空下的追風少年》、國家電影及視聽文化中心《消逝的後街光影》等官方機構。