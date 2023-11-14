【出版趨勢觀察】蓋亞文化：與CCC合作展開本土漫畫新篇章，從課本以外的視角看見已失落的台灣記憶

我們想讓你知道的是
以漫畫為生或許很浪漫，但要持續產出才得以維生，尤其作畫需耗費的物理時間原本就較長，要在有限的時間內，把生硬的歷史資料或劇本文字轉化成兼具準確、趣味的圖像，更是需要豐富的知識與無窮創意，遇上挫折罷筆的漫畫家不在少數，而能夠耐住創作的孤獨，持續成長的漫畫家，已經開始讓作品帶著自己飛向更遠的地方。
文：李亞倫（蓋亞文化漫畫部總編輯）
提到漫畫，大家耳熟能詳的不外乎《灌籃高手》、《鬼滅之刃》、《航海王》等等日本漫畫，其實台灣漫畫也曾經輝煌過一段時期，但有點像早期的台語電影，盛極一時，也產出了不少成為五至七年級生共同回憶的作品，但從90年代後期開始，很快被大量、快速、低成本，娛樂性極高的日本漫畫淹沒，西元2000年後10年，在台灣進行連載的原創漫畫家，屈指可數。
2010年前後，蓋亞文化首度出版了《柯普雷的翅膀》、《北城百畫帖》等以台灣歷史為背景的漫畫，並獲得了極好的迴響，在這樣的地基上，那時還是在中央研究院執行計畫下的《CCC創作集》成員，帶著自行編印的樣書踏進了蓋亞文化的辦公室大門，也敲開了台灣漫畫的新篇章。
近十幾年來，雖然閱讀模式、娛樂消費的模式變遷極大，日本漫畫佔據的市場仍然高達九成，但蓋亞文化以人文、歷史、社會議題、職業、共同記憶等為鋪墊，以台灣人的情感及溫度所創作出的約兩百本原創漫畫，還是在市場上站穩了腳跟。
其中的「畫話本」系列，時代跨度從史前《玦－孿生》、荷西殖民《1661國姓來襲》、《蘭人異聞錄》、清治《異人茶跡》、《守娘》、日治《芭蕉的芽》、《蕉兵戰時記》、戰後《畫電影的人》、《女伶回憶錄》到現代《神之鄉》、《貓與海的彼端》等，幾乎涵蓋了台灣各個重要的時期。
故事內容有原始部落孿生姊妹的成長、被歷史課綱刪除的濱田彌兵衛事件、荷蘭人視角的鄭成功攻台之役、以清代女性議題顛覆最強女鬼陳守娘的故事、陶德與李春生的台灣烏龍茶傳奇之旅、日治時期高校生對自由的追求、台語片黃金時期的職人群像、到現代思鄉與童時的感人回憶，這些漫畫作品扎根於台灣的人文和歷史，並成功引起了廣泛讀者的共鳴。
除了上述作品，畫話本系列的合作單位有CCC創作集及農業部林業試驗所《採集人的野帳》、國立台灣博物館《雲之獸》、國立台灣美術館《無價之畫》、國立台灣史前文化博物館《月亮的名字》、國家檔案管理局《青空下的追風少年》、國家電影及視聽文化中心《消逝的後街光影》等官方機構。
專題下則文章：
【出版趨勢觀察】樂金文化：開拓韓國投資書新藍海，驚喜發現許多操盤手完全不藏私
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。