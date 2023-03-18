【閱讀博物館】《純真博物館》：在文字中玩弄博物館學與文學，帕慕克無疑是箇中翹楚

我們想讓你知道的是
讀者當然能從故事主線來觀看這一齣愛情悲劇，也有許多評論者將《純真博物館》置放於伊斯坦堡的城市歷史脈絡關照，但暫且讓我們回到最初命題，帕慕克之所以有別於其他寫作者之處，在於他縮小自身，讓位給筆下的角色及故事，他不僅重新定義了博物館使命，也聰明游移於博物館學、文學兩端。
2015年前衛出版《遇見文學美麗島：25座台灣文學博物館輕旅行》，選擇25座場館，設計七條走讀路線，有意識融合博物館學、文學間的跨域非虛構寫作。然而，對於同時身兼為博物館迷、文學愛好者皆能明白，館舍及書本所給予的知識量龐大，非一時半刻所能消化，且館舍營運狀態、文學評論隨時間而流動變化，有時時刻刻更新的必要性。
因此，我精選了博物館館長、策展人們的口袋書單，試圖從書評本身延伸至博物館採訪寫作，希望讀者閱讀過系列文章後至少識得一本書、一件展品，不必背負太多壓力，讓自己從「一」開始，慢慢描繪屬於自己的博物館與文學地圖。
如何思考博物館和作家間的關係？
名人故居或許是最直接的聯想，雖然嚴格說起來，名人故居並不真的達到傳統博物館的標準定義，但它本質確實肩負研究、典藏、展示、教育的功能，未有博物館莊嚴肅穆的表象，卻擁有場域精神——已故作家的手稿、房舍、屋內傢俱擺設，彷彿將人的內裡掀出堂而皇之地呈現，作家不在其中，房舍內卻處處可見其身影。或者，若從文學作品角度反向思考，博物館內收藏作家手稿、生活用品者也有之，作品成為公共財、作者的人生故事成為解讀作品及其時代環境的重要依據，觀者／讀者所看見的不只是個體，而是歷史、是記憶，也是隱隱然指向現在及未來的過去。
直到近當代，博物館經歷十八世紀的公共化、十九世紀的階級流動，以及二十世紀西方東漸的全球化，寫作者與博物館之間關係隨之改變，型態變得更加密切，並非殿堂式將具有重大貢獻的「名人」高束閣中，也非以博物館上對下的關懷姿態，將作家的個人財物轉移成為白盒子內公開展示的財產。博物館成為寫作風景，無論是對於特定展品的書寫、旅行文學的異地見聞；尤有甚者，便是將「博物館」作為作品主題、寫作素材，在文字中玩弄博物館學、文學兩方博大精深的學問領域。
奧罕・帕慕克（Orhan Pamuk）無疑是箇中翹楚，2008年出版的虛構小說《純真博物館》，與現實中獲歐洲年度博物館獎的純真博物館（The Museum of Innocence），至今仍為博物館愛好者、文學資深讀者津津樂道。帕慕克並非駐足於櫥窗外觀看沉思的寫作者，也非擷取展覽敘事的吉光片羽而書寫，他展現驚人的企圖心及靈巧的構思，透過小說媒介虛構／非虛構的特色，跟上了新博物館學以人為本的時代轉向（也同時是開拓者之一），開啟書本及博物館間虛實交錯的甬道。
讀者能在小說最末章節得到一張博物館入場卷，從帕慕克筆下的情節中，走進博物館，虛構與非虛構，現實生活和繆思想像，一切令人玩味且驚奇。
縮小自身，讓位給筆下的角色及故事
書中男主角凱末爾愛上在精品店工作的芙頌，芙頌和凱末爾的妻子茜貝爾是截然不同的女人，沒有上流社會女人的西化與現代化自覺，沒有香榭麗舍精品店由資本堆砌而成的衣著講究，她一身古銅色皮膚、金髮，眼眸暗藏憂傷，貧窮且具有突破傳統束縛的性魅力。凱末爾最終選擇了違背茜貝爾的婚約承諾，追隨著心中愛情想像至凱斯金家與芙頌，以及她的先生費利敦一同生活。
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