【閱讀博物館】參觀鄭南榕紀念館，在自焚現場外頭擺上你的香菸，為了不遺忘

1984年，鄭南榕創辦黨外雜誌《自由時代》，那是台灣歷經政治狂飆的一年，中美簽訂八一七公報、蔣經國提名李登輝為副總統候選人、民主進步黨成立⋯⋯《自由時代》以「為你爭取百分之百的言論自由」為創刊宗旨，歷經五年八個月的發行時間，登記二十四張出版事業登記證，無畏被查禁、停刊，無畏政治之手的伸入伸出，透過這種誓死不從的態度和行動，捍衛人民言論自由。

鄭南榕在創刊四週年時寫著：「我們深信，所有的自由裡，第一個應該爭取的是言論自由，有了言論自由以後，才有可能保住其他的自由。」言論自由是第一步，達到百分百的言論自由後，還有更多自由得爭取。

在台灣民主化初期、白色恐怖政治逐漸鬆動的晚期，民間湧現大量的黨外雜誌，同時期的雜誌包括《亞洲人》、《暖流》、《八十年代》、《前進》、《美麗島》、《蓬萊島》等出版物，共同目標是打破國民黨的言論封鎖，試圖獲得一席之地。

《自由時代》在此脈絡背景下有其特殊性，第一、鄭南榕藉由言論、抗爭行動等，雙管齊下的方式實現他的政治理想，陸續發起五一九綠色行動、二二八和平促進會、新國家運動；第二、以不斷更換雜誌名稱的方式，使雜誌出版不間斷，意圖「合法」爭取言論自由的權力；第三、獨家報導蔣經國健康情況，且對於情治系統運作內幕、國民黨接班問題加以著墨，大力抨擊批判蔣氏。

現今在鄭南榕紀念館內，還可看見《自由時代》的開業執照、查禁單、雜誌封面，以及週刊刊名更換時所使用的大小印章。櫥窗內四點以毛筆字書寫的編採信念，開宗明義即書寫：「公正無私無偏見，捍衛言論自由，藉以促進國家民主，確保世界和平。」以爭取言論自由為起點，透過迂迴且不間斷的挑戰，試圖突破1950年代以來「限證、限張、限價、限印、限紙」的五大禁令。

鄭南榕曾在〈為言論自由之役奮戰到底〉寫道：「⋯⋯有限的新聞自由，對外不足以客觀報導，對內不足以捍衛自保，既無取得人民的充分信賴，又無以抵禦政治勢力的侵犯，這就是台灣新聞媒體的莫大悲哀。」他的字裡行間充滿對自由主義的信念，以鷹派之姿敢於冒犯執政者，觸碰當局視為禁忌的話題。

「這是真的嗎？」紀念館內燒得焦黑的總編輯室

Photo Credit: 劉庭妤拍攝、提供

然而，追求自由信念同時為他帶來莫大的危機，1989年，自由時代刊登許世楷〈台灣共和國憲法草案〉一文，鄭南榕以叛亂罪處以七年徒刑，重則死亡——這已是他最後選擇自焚的前奏。鄭南榕遭法院傳喚，但他拒絕接受警方拘捕，自求於編輯室內，放置一張行軍床，運動器材，開始了七十一天的自囚行動。