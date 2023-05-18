【閱讀博物館】林語堂故居不見「幽默大師」偌大影像，但無處不充滿林先生精神

有別於充滿濃厚書卷氣息的名人故居，總讓遊客被滂沱的資料壓得喘不過氣，走入林語堂故居時，人們並不會慌張潛入他者人生、急著閱讀展板資料，可能會先走到有不為齋咖啡廳，點一杯茶飲悠閒看著山下景色，不知不覺融入林語堂晚年生活情調：「宅中有園，園中有屋，屋中有院，院中有樹，樹上見天，天中有月。不亦快哉！」

倘若如此，那便是林語堂故居最成功之處，排除了大型場館僵化的行政體制，精簡的人力編制更具組織及彈性，也同時透過空間的細節安排，移除時代權威，真正貫徹林語堂先生的精神——名人並不高高在上，名人只是藉由其影響力，提供後代另一種生活情趣及想像。

《近鄉情悅》從作家紀年切入，談林語堂晚年態度轉向及生活面貌

市面上不乏各家對林語堂——這位「兩腳跨東西文化，一心評宇宙文章」名家——之詮釋及書寫：錢鎖橋《林語堂傳：中國文化重生之道》、潘劍冰《塵世便是唯一的天堂：永保赤子之心的幽默大師林語堂》、施建偉《近幽者默：林語堂傳》⋯⋯最令讀者熟悉的傳記版本，應當是林語堂次女林太乙所書寫的版本《林語堂傳》，從女兒視角書寫父親，最貼近作家生活、亦能更親近刻畫人物。

每本傳記所側重的焦點都不太相同，讀者能從不同角度理解作家的人格切面，百家齊放的傳記書寫當中，洪俊彥《近鄉情悅：幽默大師林語堂的台灣歲月》從一個聰明且平易近人的作家紀年切入，談林語堂晚年的態度轉向及生活面貌，深刻體現林先生晚年落腳台灣背後的政治遠因，以及身為一名終身致力推動文化事業的知識份子，最終的抱負與歸宿。

世人普遍以「幽默大師」的刻板印象認識林語堂，但林語堂的幽默絕不僅限於生活情趣之刻畫、為人處世時的圓滑和機智，青壯年時期的林語堂，在三〇年代的中國，其筆鋒之幽默並不真正為了引發讀者發笑，而是近乎銳利、帶刺地針砭時事。當時的中國，在國民黨一黨獨大的領導下，積極發展經濟、政治、交通以及外交，文化方面，知識份子則可粗略分為全盤西化、中國本位兩方派別，相互進行論戰及拉扯。

各家爭鳴的情況下，林語堂的意識光譜鮮明可見，無論面對東／西文化，抑或左／右派的政權統治，他彷彿站在天秤的中央，維持兩端持平的中庸之道，按照《近鄉情悅》的說法，這之間的標準拿捏在於「近情」二字：「從個人的行為準則，到寫作要訣，以至於政治問題，林語堂都以『近情』來衡量，追求合情合理的人生觀。」

活著要快樂，林語堂的快樂及幽默

事實上，「近情」二字看似簡明扼要的結論，實為林語堂度過七十多歲的歲月，歷經風浪過後，才有的生命感悟。晚年歲月，他仍筆耕不輟，持續在媒體上頭發表文章，只是不再如同過往密切被讀者關注，「近情」成為〈來台後二十四快事〉中的生活幽默。從媒體角度觀之，也許見到一位犀利批判時政的健筆者殞落，但從文學角度來看，讀者無疑看見一位名家放下身段，維持政治超然的姿態，為大眾展示真實人生。