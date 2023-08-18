【閱讀博物館】台灣文學館大幅降低文物展出，女性的聲音也消弭於「通俗」的軟性文學中

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如根據常設展的分類，朱宥勳可能忽略了《心鎖》對於當時保守的台灣社會，外部所形成的的社會及政治價值，女性的聲音又再次被消弭於「通俗」的軟性文學中，這樣的文學史觀書寫究竟是進步或者退步？值得參觀民眾深思。
2020年，國立台灣文學館常設展進行更新，展場空間委由宜東文化辦理，邀請專家學者朱宥勳撰寫腳本。不同於傳統力求公正、客觀的歷史書寫形式，展覽改以較為淺白、貼近讀者的語氣撰寫，亦大幅刪去文物展示的比例，讓文學讀來更具故事性。
然而，筆者不禁疑惑，當展覽較強調空間設計、視覺呈現，意圖給予觀者更好的觀展體驗，是否會落於簡化腳本內容、討好參觀民眾的嫌疑？當台灣文學史書寫剝去學院外衣，改為較為口語的書寫形式，是否能完整呈現台灣文學的面貌？
以女性文學為例，綜觀國共內戰後的發展，有三個時期的女性文學發展特別突出：其一為大陸來台女性作家，代表人物為林海音、郭良蕙、琦君、潘人木；其二是受現代主義思潮影響的女性作家，代表人物為聶華苓、施叔青、歐陽子、陳若曦；最後，則是八零年代後期，此時台灣社會進入高度資本化，女性地位提升，以男性為中心建構的黨國體制發生動搖，女性文學呈現更豐富且多元的面貌，代表人物有李昂、廖輝英、朱天文、朱天心、袁瓊瓊、蘇偉貞。
然而，在台灣文學館常設展中，並沒有特別突出女性文學的支流，反而將其散布於〈窒息年代的游擊戰〉、〈娛樂是願望的鏡子〉、〈終於來到的合唱〉展區分類。筆者認為，如此可能會造成時代上的誤識，亦忽略了女性作家長期在「言情文學」、「嚴肅文學」歸類上的擺盪與掙扎。
以郭良蕙《心鎖》論證台灣文學常設展的書寫缺失
常設展區中，特別為大眾文學留了一個位置，歸類在〈娛樂是願望的鏡子〉展區，並區分出「恐怖」、「科幻」、「推理」、「武俠」、「愛情」五個類項，女作家郭良蕙即被歸列其中。郭良蕙原籍山東省，1949年赴台定居，1962年發表長篇小說《心鎖》。
《心鎖》是一部具有特殊時代意義的小說，內容講述女主角夏丹琪與初戀情人范林、小叔江夢石偷情之情事，書中大膽的情慾書寫在當時的台灣社會造成轟動：「他的唇由她的唇移至她的胸部，頻頻的吸吮掀起了層層熱浪，頓然將她捲入了預留的漩渦裡，她無法自拔地奄奄喘息著，在期待即將到來的狂風暴雨。」
隔年，台灣省新聞處以妨害風化罪查禁此書，郭良蕙從中國文藝協會被消除會籍，《心鎖》在報紙、雜誌引發論戰，因其挑戰傳統價值對性慾、亂倫的書寫，被貼上紅、黃、黑中的黃色標籤（「黃色」指內容淫穢、傷風敗俗）。
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