【專家答科學】談場「步步為蠅」的戀愛──為何科學家特別愛用果蠅做實驗？

2023年3月，一篇《自然通訊》（Nature Communications）的報告中，闡述了有關果蠅求偶行為的最新研究成果，不久後，台灣科技媒體中心的新聞資訊很快地蒐集專家意見，並將資訊編譯為中文，將此科學知識散布至網際網路的各處。

這篇名為〈臭氧暴露干擾果蠅求偶行為〉（Ozone exposure disrupts insect sexual communication）的研究，以黑腹果蠅（Drosophila melanogaster）及其他九種果蠅，進行暴露臭氧濃度的研究，以檢視不同臭氧濃度中的果蠅，其求偶行為及交配成功率是否會發生改變。結果顯示，暴露在較高濃度（100 ppm）臭氧環境下的雄果蠅，會因為體表的碳氫化合物氧化分解，導致果蠅的求偶時間延長，降低交配成功率。不僅如此，暴露於較高濃度臭氧環境下的雄果蠅，還會增加同性求偶的行為。

為了更進一步了解果蠅行為研究的重要性，還有了解該篇《自然通訊》研究報告的邏輯與操作細節，《關鍵評論網》邀請到國內研究果蠅演化與親緣關係的專家——中央大學生命科學系葉淑丹助理教授，說明果蠅這種模式生物的特性，探討影響果蠅求偶行為的各項因素，以及果蠅研究的延伸利用。

為何使用果蠅做實驗？模式生物的重要性

黑腹果蠅（D. melanogaster）是實驗室研究中，很常見的研究材料，然而全世界的果蠅約有3000個物種，為何科學家大多使用黑腹果蠅，而不使用其他的昆蟲或生物進行研究，有其重要的原因。

身為「模式生物」的果蠅，是世界上被人類研究的最徹底的生物之一，因此黑腹果蠅在科學研究上，已經累積了大量的背景知識，不但有為數眾多的碳氫化合物相關研究，許多實驗的方法也早已規格化。儘管蟑螂、蝴蝶、螢火蟲等無脊椎動物，同樣能進行類似的行為實驗，但由於背景資料比起模式生物仍然有很大的落差，能討論的問題與實驗的細緻程度，跟果蠅相比仍有段差距。

葉老師提到，昆蟲的碳氫化合物如同飽和脂肪酸和不飽和脂肪酸，也可以區分成飽和與不飽和的碳氫化合物，不同的結構，會影響到它們是否容易被氧化，而前人的研究中，已知碳氫化合物的組成，會影響果蠅的求偶行為。

在《自然通訊》的研究中，研究團隊首先利用臭氧這種容易氧化其他物質的強氧化劑，測試果蠅體表各類碳氫化合物在暴露高濃度臭氧後，碳氫化合物組成的改變。接著，進一步觀測碳氫化合物改變的果蠅，在求偶行為上的改變，將碳氫化合物、求偶行為的關聯串在一起。最後，經由黑腹果蠅以外的其他九種果蠅實驗，證明果蠅體表的碳氫化合物改變時，大多數種類的求偶行為也會發生變化。