【專家答科學】談場「步步為蠅」的戀愛──為何科學家特別愛用果蠅做實驗？

我們想讓你知道的是
果蠅的研究乍聽很基礎，與一般大眾的生活有段距離，但正因為累積了大量的基礎知識，當人們對某些現象或行為產生好奇時，才能運用已知的知識，對未知的事物進行測試與驗證。正因為基礎研究和背景知識完善，所以與果蠅相關的延伸研究，遍及各個領域。
2023年3月，一篇《自然通訊》（Nature Communications）的報告中，闡述了有關果蠅求偶行為的最新研究成果，不久後，台灣科技媒體中心的新聞資訊很快地蒐集專家意見，並將資訊編譯為中文，將此科學知識散布至網際網路的各處。
這篇名為〈臭氧暴露干擾果蠅求偶行為〉（Ozone exposure disrupts insect sexual communication）的研究，以黑腹果蠅（Drosophila melanogaster）及其他九種果蠅，進行暴露臭氧濃度的研究，以檢視不同臭氧濃度中的果蠅，其求偶行為及交配成功率是否會發生改變。結果顯示，暴露在較高濃度（100 ppm）臭氧環境下的雄果蠅，會因為體表的碳氫化合物氧化分解，導致果蠅的求偶時間延長，降低交配成功率。不僅如此，暴露於較高濃度臭氧環境下的雄果蠅，還會增加同性求偶的行為。
為了更進一步了解果蠅行為研究的重要性，還有了解該篇《自然通訊》研究報告的邏輯與操作細節，《關鍵評論網》邀請到國內研究果蠅演化與親緣關係的專家——中央大學生命科學系葉淑丹助理教授，說明果蠅這種模式生物的特性，探討影響果蠅求偶行為的各項因素，以及果蠅研究的延伸利用。
為何使用果蠅做實驗？模式生物的重要性
黑腹果蠅（D. melanogaster）是實驗室研究中，很常見的研究材料，然而全世界的果蠅約有3000個物種，為何科學家大多使用黑腹果蠅，而不使用其他的昆蟲或生物進行研究，有其重要的原因。
身為「模式生物」的果蠅，是世界上被人類研究的最徹底的生物之一，因此黑腹果蠅在科學研究上，已經累積了大量的背景知識，不但有為數眾多的碳氫化合物相關研究，許多實驗的方法也早已規格化。儘管蟑螂、蝴蝶、螢火蟲等無脊椎動物，同樣能進行類似的行為實驗，但由於背景資料比起模式生物仍然有很大的落差，能討論的問題與實驗的細緻程度，跟果蠅相比仍有段差距。
葉老師提到，昆蟲的碳氫化合物如同飽和脂肪酸和不飽和脂肪酸，也可以區分成飽和與不飽和的碳氫化合物，不同的結構，會影響到它們是否容易被氧化，而前人的研究中，已知碳氫化合物的組成，會影響果蠅的求偶行為。
在《自然通訊》的研究中，研究團隊首先利用臭氧這種容易氧化其他物質的強氧化劑，測試果蠅體表各類碳氫化合物在暴露高濃度臭氧後，碳氫化合物組成的改變。接著，進一步觀測碳氫化合物改變的果蠅，在求偶行為上的改變，將碳氫化合物、求偶行為的關聯串在一起。最後，經由黑腹果蠅以外的其他九種果蠅實驗，證明果蠅體表的碳氫化合物改變時，大多數種類的求偶行為也會發生變化。
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。