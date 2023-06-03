【專家答科學】市面上為何不見男性避孕藥？ARRDC5抑制劑將成新研發方向？

（文中英文全大寫代表的是蛋白質，小寫且斜體代表的是基因）

男女之間，生與不生都是大學問，當今的社會中有一部分的人，因為不孕的問題而求醫；而另一部份的人，則因生涯規劃或其他因素，必須避免性行為後意外導致的懷孕。跟女性避孕藥相比，男性避孕藥的知名度要低得多，可是近年來，許多投入男性避孕藥的研究，逐漸開始受到關注，然而至今仍然沒有任何一款正式銷售的男性避孕藥。

2023年，一個來自華盛頓州立大學團隊的研究，刊載到知名期刊《自然通訊》上，其主題正與男性避孕藥的開發有很大的關係。這篇名為〈ARRDC5 expression is conserved in mammalian testes and required for normal sperm morphogenesis〉的報告，發現一個名為ARRDC5的蛋白質，僅在哺乳動物的睪丸中表現。ARRDC5蛋白質由arrdc5基因生成，當在小鼠中切除arrdc5基因時，雄性變得不育。由於它們產生的98％的精子頭部畸形，因此無法游泳或受精卵。根據該研究，ARRDC5抑制劑或可成為下個可逆性男性避孕藥的研發方向。

為了更加了解男性避孕藥相關的知識，本次《關鍵評論網》特別邀請到國立成功大學醫學院醫學系的郭保麟教授，為我們詳細介紹有關於男性避孕的資訊，以及現行避孕藥物的發展狀況。

Q1：目前男性想要避孕的話有什麼選擇？有男性避孕藥可以吃嗎？

從第一顆女性避孕藥於1960年被美國食品藥物管理局核准上市開始，很長一段時間，社會的氛圍都認為避孕的責任應由女性承擔。女性的避孕方式五花八門，有口服避孕藥、子宮內避孕器、避孕環、女性避孕套、避孕貼片，以及女性結紮等，反觀男性的避孕方式，卻寥寥可數，兩者間差異相當懸殊。

郭教授說明，現在男性避孕的選項中，僅有保險套和男性結紮兩種避孕方式。這兩種方法效果最好，同時對男性的副作用也最少，不過男性結紮是不可逆的行為，所以選擇以結紮方式避孕的男性，比例較小。

其實男性避孕藥過往並不是沒有人研究與開發，但大多具有難以克服的副作用，而這些大小不一的影響，可能造成男性的生活品質大幅下降，因此到目前為止，並沒有一款正式受到核准上市的男性避孕藥。

Q2：生殖醫學這麼發達，為何市面上還不見男性避孕藥？