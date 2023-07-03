【專家答科學】一個意外發現的基因突變，有望讓阿茲海默症發病延緩近30年？

「阿茲海默症」（Alzheimer's disease）是一種與年齡相關，並隨著時間推移慢慢喪失認知功能的失智症。

在台灣，每五位85歲以上的長者，就有一位是阿茲海默症患者。隨著疾病進展的不同時期，會有不同的症狀，例如： 記憶力退化、計畫或解決事情的能力下降、數字計算出現困難、時間環境錯亂、幻聽、幻覺、迷路、憂鬱，甚至是暴力傾向等等，這些症狀會對照護者產生莫大的壓力。也由於疾病症狀多元、且幾乎無法逆轉，使它成為一種棘手的疾病。

2023年5月，《自然醫學》刊出一篇〈抵抗阿茲海默症認知障礙的基因〉相關研究，結果顯示一位哥倫比亞男性，雖然帶有早發性阿茲海默症基因，但同時也帶有另個稀少的突變基因，使這位男性的認知障礙症狀出現時間，比其他家族成員要晚了將近30年。這對阿茲海默症的研究，無疑是個重要的新發現。

為了更加了解阿茲海默症的特性及該研究的影響，《關鍵評論網》訪問了任職於國立成功大學細胞生物與解剖學研究所的郭余民教授，詳細說明關於阿茲海默症的各項資訊，以及該研究的細節。

阿茲海默症聽起來很可怕，這個疾病在對台灣社會的影響有多大？

根據衛生福利部發布的新聞，我國65歲以上長者的失智症盛行率達4.97％，而台灣失智症協會則估計民國111年，台灣失智症人口約有32萬人。

郭教授說明，阿茲海默症有個大概的趨勢，從70歲開始，每相隔五年，患者比例就會增加一倍，而台灣超過85歲的盛行率，則約20％。此外，台灣的阿茲海默症比例也與區域相關，如台北、大都會地區，病患人數比例相對較低，但越往偏鄉地區或資源少的行政區，盛行比例就較高。

阿茲海默症除了對患者本人造成影響，照護者也會因為家庭責任而影響生產力與生活品質。郭教授在訪談中提到，「十幾二十年前，如果先生得了，都是太太在照顧，太太得了，大部分都是女兒在照顧。那時都會盡量把患者居家照顧，因為當時認為送去療養院就是不孝的作法。」