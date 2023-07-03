【專家答科學】一個意外發現的基因突變，有望讓阿茲海默症發病延緩近30年？

我們想讓你知道的是
2023年5月，《自然醫學》刊出一篇〈抵抗阿茲海默症認知障礙的基因〉相關研究，發現一位哥倫比亞男性雖然帶有早發性阿茲海默症基因，但同時也帶有另個稀少的突變基因，使這位男性的認知障礙症狀出現時間，比其他家族成員要晚了將近30年。這會是治療領域的一線曙光嗎？
「阿茲海默症」（Alzheimer's disease）是一種與年齡相關，並隨著時間推移慢慢喪失認知功能的失智症。
在台灣，每五位85歲以上的長者，就有一位是阿茲海默症患者。隨著疾病進展的不同時期，會有不同的症狀，例如： 記憶力退化、計畫或解決事情的能力下降、數字計算出現困難、時間環境錯亂、幻聽、幻覺、迷路、憂鬱，甚至是暴力傾向等等，這些症狀會對照護者產生莫大的壓力。也由於疾病症狀多元、且幾乎無法逆轉，使它成為一種棘手的疾病。
2023年5月，《自然醫學》刊出一篇〈抵抗阿茲海默症認知障礙的基因〉相關研究，結果顯示一位哥倫比亞男性，雖然帶有早發性阿茲海默症基因，但同時也帶有另個稀少的突變基因，使這位男性的認知障礙症狀出現時間，比其他家族成員要晚了將近30年。這對阿茲海默症的研究，無疑是個重要的新發現。
為了更加了解阿茲海默症的特性及該研究的影響，《關鍵評論網》訪問了任職於國立成功大學細胞生物與解剖學研究所的郭余民教授，詳細說明關於阿茲海默症的各項資訊，以及該研究的細節。
阿茲海默症聽起來很可怕，這個疾病在對台灣社會的影響有多大？
根據衛生福利部發布的新聞，我國65歲以上長者的失智症盛行率達4.97％，而台灣失智症協會則估計民國111年，台灣失智症人口約有32萬人。
郭教授說明，阿茲海默症有個大概的趨勢，從70歲開始，每相隔五年，患者比例就會增加一倍，而台灣超過85歲的盛行率，則約20％。此外，台灣的阿茲海默症比例也與區域相關，如台北、大都會地區，病患人數比例相對較低，但越往偏鄉地區或資源少的行政區，盛行比例就較高。
阿茲海默症除了對患者本人造成影響，照護者也會因為家庭責任而影響生產力與生活品質。郭教授在訪談中提到，「十幾二十年前，如果先生得了，都是太太在照顧，太太得了，大部分都是女兒在照顧。那時都會盡量把患者居家照顧，因為當時認為送去療養院就是不孝的作法。」
專題下則文章：
【專家答科學】市面上為何不見男性避孕藥？ARRDC5抑制劑將成新研發方向？
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。