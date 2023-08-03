311外洩的福島「核廢水」跟這次排放的「處理水」有什麼差別？讓科學證據告訴你該不該擔心

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從科學的角度來看，經處理的「含氚廢水」其實並不如輿論形容得如此危險？到底即將排放的核電廠處理水是否會對環境造成危害？台灣周遭的海域，又是否會受影響？
2011年3月11日，一場發生於鄰近日本東北方的規模9.0地震，以及伴隨而來的巨大海嘯，引發福島第一核電廠的嚴重核事故，該事故不但造成當下放射性物質大規模的釋放，也對當地的居民造成長久的陰霾。而用來冷卻融化燃料及燃料碎片的大量冷卻水，會在接觸放射性物質的同時受到污染，因此如何處理受污染水，亦成為一大問題。
由於水體逐漸增加，1000多個儲槽的容量也漸趨飽和，因此事故發生十年後，日本宣布福島第一核電廠儲存約130萬噸的處理水，在提交國際原子能總署（IAEA）審查通過後，將從今（2023）年起，用30年時間逐步排放稀釋的處理水。
此舉措引起許多國家、團體的質疑，然而從科學的角度來看，經處理的「含氚廢水」其實並不如輿論形容得如此危險。到底即將排放的核電廠處理水是否會對環境造成危害？台灣周遭的海域，又是否會受影響？本次《關鍵評論網》邀請到義守大學醫學影像暨放射科學系的陳清江副教授，提供專業的說明與看法。
Q1：之前外洩的核廢水跟這次排放的處理水，有哪些差別？
2011年事故發生時，在短短的三個月內，福島核電廠即因為事故中氫氣爆炸、排氣洩壓、冷卻水洩漏等因素，導致放射性物質進入大氣、土壤及水體中。
陳教授說：「當時放射核種碘131的排放量，大概是11億兆貝克 （1.1×1017Bq），而銫-137則大約是碘-131的十分之一。氣、液態外釋氚估計約為3,400兆貝克。」根據衛生福利部食品藥物管理署的規定，飲料及飲水的輻射標準為每公斤10貝克（Bq/Kg），顯見當年污染的嚴重性。
而2011年洩漏的污染水，和2023年即將排放的處理水，兩者之間決定性的差別，在於處理水有通過ALPS過濾。
ALPS（Advanced Liquid Processing System，先進液體處理系統）是用來去除水中放射性物質的專用設施。外洩的核廢水中，放射性核種高達63種，此系統可以將除了氚以外的62個放射性核種去除，處理完成的水，就是所謂的「含氚（廢）水」，氚元素以外的放射性核種，皆會低於日本國家所要求的濃度標準。
Q2：「氚」是怎樣的化學元素，「含氚廢水」對人類跟環境有哪些影響？
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