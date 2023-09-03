【專家答科學】今年登革熱疫情為何特別嚴重？除了清除積水容器還有哪些防治方法？

登革熱好發於全球的熱帶及亞熱帶地區，台灣也不例外。依《傳染病防治法》，登革熱在台灣被列為第二類傳染病，主要倚賴埃及斑蚊（主要病媒）及白線斑蚊（次要病媒）傳播，被感染的患者可能會出現發燒、出疹，甚至是器官損傷、嚴重出血等症狀。

今（2023）年，台灣的登革熱疫情嚴重，截至8月底，累積的病例數已接近3000例。中央單位與地方政府皆投入資源與人力，包含成立篩檢站、成立應變工作小組等，以期降低登革熱造成的影響和損失。

一般而言，衛教宣導的防治方式不外乎遵守「巡、倒、清、刷」的口訣提前預防，極力清除病媒蚊可能會孳生的環境。然而除了預防，了解登革熱的特性與其他潛在的防治方式，也能讓我們對這個疾病有更全面的理解。為了進一步了解登革熱的脈絡、疫情變化，本次《關鍵評論網》邀請台北醫學大學分子寄生蟲暨熱帶疾病學科的莊定武副教授，以專家學者的角度提供登革熱的看法。

過去五年台灣登革熱病例都在1000人以下，為什麼今年特別嚴重？

要了解台灣登革熱疫情的波動，可以從了解登革熱病毒的源頭開始。莊定武說道，台灣的登革熱疫情由境外移入病例驅動，意即病毒每年由其他國家傳入。人們在國際來往的過程中，將病毒從其他熱帶地區帶進台灣，假若當年氣候環境狀態適合病媒蚊族群繁殖，便有機會加速病毒的傳播，造成本土病例的出現，進而擴大登革熱疫情。

從1990年代，台灣有較精確的登革熱病例數據開始，每年或多或少都有登革熱案例的記錄。依照歷史數據，每年普遍會有數百至1、2000例，但少數年份的病例則會特別高，如2002年高雄登革熱病例數達到5000多例，2014-15年則有將近6萬例，這些都是登革熱疫情相當嚴重的年份。

台灣在2014-15年的大疫情後，加大登革熱防治措施的力道，也汲取了該次防疫經驗，且當時的大量感染者已建立一定程度的群體免疫，多重因素下，使台灣2016年後登革熱的病例大幅下降。原先專家預測，因群體免疫力的保護下降，登革熱疫情可能會在4、5年後會捲土重來，然該時間點卻碰上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，各國關起國門，沒有國際交流的情況下，登革熱病毒也被阻擋在外。

今年，COVID-19疫情到了尾聲，國際間彼此恢復往來，民眾對登革熱病毒的群體免疫力也逐漸下降，加上氣候變遷導致極端事件頻率提高，種種條件的交互影響，使登革熱的本土及境外移入病例達六年以來的高峰。

除了清除積水容器，是否有其他方式可有效防治登革熱？