稀缺性資源短缺，不同目標間的隱性衝突……我們能攜手通往共好的道路嗎？

文：許月苓

全民有感的「淨水與衛生」議題

五月份的台灣社會，猛地突然沉浸在COVID-19疫情升溫的高度緊張當中，此外，久旱也造成人心惶惶，讓民眾處於擔心是否隨時會限水的高度危機當中。所以當這幾天鋒面帶來高強度的降水，各地水庫稍微有些進帳，大家無不鬆了一口氣。民眾關心的程度，更顯示在掀起了一波關注石門水庫影像即時直播的風潮，一度有超過八千人同時在線觀看，並在留言區互動以及訴說祈雨的願望，這可能也是除了先前各重要宗教廟宇舉辦傳統祈雨祭典之外，防疫時期另類的數位集體祈雨儀式。

水資源的稀缺性與難以捉摸風險，以及因此衍生出的衛生、環境議題，更重要的是解決了單次問題，往後可能還有千千萬萬的挑戰會發生，因此是否能夠永續發展，實在是一項複雜且牽涉甚廣、考驗人群生活的重要關鍵。追求「淨水與衛生」包含了「每個人都能喝到乾淨的飲用水」、「免於處在極端水患的脆弱性或恐慌當中」、「生活環境成為能因應暴雨乾枯的韌性城市」，以及「不受汙染水源威脅」等概念，在此次SDG調查中，台灣民眾對此議題的重視度排名第四。

不同年齡層關注「就業與經濟成長」的理由不同，但皆須同理並與他人產生連結

另一方面，雖然毫不意外「就業與經濟成長」拿下民眾最關心的SDG目標第二名，但仔細考究，非常有趣的是不同年齡層的族群，其實各有著不同的在意重點：26歲以下的民眾支持「相似」的論點——已經有很多人在之前打拚了很久，我們更該連結彼此，團結一起努力。27歲到41歲的民眾則多半會被「持續」論點所打中，也就是雖然已經努力了很久，但經濟是場持久戰，在戲棚下等久了就可能收穫良多，所以要進一步追求發展未來的可能性。相較之下，主要能說服42歲與以上民眾的是「共識」，也就是強調持續追求就業與經濟進步已是國際潮流，我們不應永遠差那麼一截、落人之後。

雖然不同族群的核心關懷不同，但至為重要的核心與策略依舊萬宗歸一：強調同理他人、與人產生聯繫。然後在此之上施予更細緻的說帖與手法，分頭進擊不同調查族群間的關注點。此外，不同年齡層也在媒介接收上有所差異：42歲以上民眾依舊以傳統電視為主，26歲以下族群則習慣在社群媒體上接收資訊，這深刻形塑了該運用什麼樣的訴求風格、形式、操作策略等，方能得到最佳的溝通與呼籲效果。

「淨水與衛生」VS.「就業與經濟成長」並非零和賽局

然而我們也必須面對一個艱難的現實：在不同的永續目標當中，是否會有優先順位的選擇，造成計畫上必須取得苦澀的妥協，甚至是隱含更根本性的衝突？這個問題毫無疑問是存在的，比方說人們可能時常需要在「淨水與衛生」與「就業與經濟成長」之間做選擇。最淺顯易懂的例子，好比缺水時殘酷的優先供水順位，以及發展經濟時勢必會對環境造成或多或少的衝擊。

然而這些問題絕非零和賽局（zero sum game），其中必然有很多折衝樽俎的協調空間。若以民眾支持「淨水與衛生」的關注切點來看，「互利」是非常有力、大家能接受的說服論點，因為我們幸運能擁有今日的成果，所以更該互惠回饋給其他人。依此類似的邏輯，「經濟發展」與「淨水與衛生」不該被完全對立起來，而應該要盡可能全面性的了解優先可執行的目標、了解衝突點在哪、不能割捨的核心價值是什麼，並且找出一個盡量達到「共好」與「永續」的行動方案。

「開明的利己」讓人們想得更遠、更透徹，也更永續！

儘管道阻且長，但調查透露出許多希望的曙光：含括各個世代，有高達七成五的民眾都願意以行動力挺支持永續目標；此外，42歲以上的世代更願意支持或購買為永續目標盡力的企業。在政治哲學中，有一派學者解釋為何人們願意妥協，甚至選擇眼前看似不符合自身利益的行為，稱之為「開明的利己」（enlighted self-interest）。這是一種理性的利己主義，因為知道自己在社會中需要他人的存在與互助，某些利他的行為最終可以讓自己受益，因此人們願意基於可預期的、放眼未來、長期較大的利益，而犧牲眼前短線的好處；人們會為了實現永恆的價值，而寧可放棄立即性的享受。而這也許也傳達出SDG的理念精隨，也是行動者可以採取的實踐策略。

責任編輯：黃玟捷

核稿編輯：賴育萱