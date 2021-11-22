文曄集團共同創辦人許文紅與她的巴掌天使——真實早產兒療癒經驗談

經歷過一次早產兒經驗的姍姍媽媽，以親身經歷讓大眾了解早產「防與治」的重要性。在早產兒基金會過去三十年拯救數千名新生兒後，接下來守護每一個即將來到世界上的新生寶寶，就是我們每一個人的任務了。

根據國健署最新統計，在台灣不足37週出生的早產新生兒人數，在民國108年突破10%大關，換句話說，每十名嬰兒就有一名是早產兒；超過35歲生產的高齡產婦發生早產的比例，也從104年的24.9%，至107年來到30%。台灣出生率屢創新低，但早產比例卻屢創新高，守護每一個孩子可貴的生命，你我都有責任投入。

然而，一個生命要健康誕生在這個世界上，是一件多麼不容易的事情，需要好多人的愛和關心，寶寶才能在媽媽的肚子裡安全地被孕育著，然後呱呱墜地、展開人生大冒險。如果家裡有提早報到的早產寶寶，也請不要感到孤單，或許姍姍的故事可以讓你恢復信心，只要細心照顧，遇到問題配合醫護團隊努力處理，早產兒也能擁抱健康美好人生。

巴掌天使呱呱墜地，六個月的早產寶寶來了

姍姍出生時才800多公克，全身不過一個成人巴掌大小，小腿和媽媽手指頭一樣大。像姍姍這樣26週便提早出生、體重未達1000公克的早產兒，台灣每年將近有兩萬個案例，約佔所有新生兒8～10％的比例。

設備再完善的保溫箱，都比不上媽媽的子宮。1000公克以下的胎兒，如果能在媽媽的子宮內多待5天，存活率就能增加10%；但是姍姍等不及要來世界上報到了，媽媽和新生兒科醫師只能盡全力讓小寶寶活下來，幫助她健康長大。現在姍姍的媽媽回想起寶寶出生的那一刻，還是覺得不可思議⋯⋯。

Photo Credit：The News Lens Brand Studio

時間回溯到2007年，姍姍的媽媽那年剛好40歲，正在為飛馳的事業燃燒，懷孕前三個月都沒注意到自己有身孕，每天為了工作高速運轉著。當媽媽終於意識到自己體內還有一個小生命時，只過了三個月，寶寶就等不及要出生了。「有一天半夜大出血送到醫院，醫生也不敢跟我說孩子一定能保住。」姍姍的媽媽當時躺在病床上，非常認真的翻閱好幾本衛教手冊，焦急的閱讀有關早產兒的資訊，得知早產兒可能會有腦出血、慢性病，甚至未來恐有認知不足、發展遲緩等狀況，一陣龐大的害怕和憂慮襲來。果然，26週就出生的姍姍，不只改變了媽媽的生命，也改變了許多人的命運。

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姍姍一出生就住進保溫箱，因為肺部還沒發展完全，無法自主呼吸，身體黑沈沈的，小小的身軀插滿了醫療管，看著一隻手掌就能輕輕捧起的巴掌仙子正努力活下來，讓爸爸媽媽好心疼。姍姍住在加護病房超過50天之久，當時對爸媽來說每一天都是煎熬，對醫生叔叔阿姨們來說，每一天都是場硬仗。

巴掌仙子在世上的每一分一秒都是驚心動魄的關卡，永遠不知道下一刻會不會有突發狀況。突然血氧降低、血壓不足、心跳率變慢、排便不正常⋯⋯等，爸媽的心懸著，照料早產兒的醫護人員心臟更是要很大顆。像姍姍在腦部超音波檢查發現腦室周圍有亮點，醫師跟媽媽說並不太嚴重，但需要持續追蹤並注意腦神經發展，而這樣的消息仍讓媽媽不禁自責：「我覺得自己懷孕疏忽了，沒把姍姍生好。」

早期療育＋長期追蹤，打破早產兒遲緩魔咒

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心中的愧疚感，讓媽媽開始認真的研究醫療照護知識。在姍姍終於脫離險境、出院後，媽媽仍學習操作血氧機，遵從醫囑幫孩子按摩、餵副食品、聽音樂、講故事。

為了讓姍姍長成健康強壯的寶寶，媽媽也不只大量補充醫療照護、母嬰知識，還親餵了兩年母奶，日復一日忍著擠奶的疼痛與哺乳器的噪音，只為了讓女兒健康長大。既然寶寶都這麼努力活下來了，媽媽也要勇敢地陪伴她長大才行。

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儘管已經出院，在姍姍成長的過程中，受惠於早產兒基金會的「早產兒追蹤檢查服務計畫」，一直都有定期的醫療追蹤，確保當時的巴掌仙子有好好長大。如此的長期追蹤，為的是及早發現早產兒可能會有的後遺症，才能儘早進行早期療育，讓寶寶跟上足月兒。

事實上，正是多虧有追蹤檢查，才能提早發現姍姍有一些肢體不協調的狀況，媽媽也因此帶她去學跳舞，逐步調整回來。除此之外，因為早產而有慢性肺症狀，媽媽也讓姍姍從嬰兒期就開始學游泳，再稍長一些又帶去學聲樂，為的就是練就健康強壯的肺活量。而定期的追蹤檢查，還讓醫師阿姨發現原來姍姍有絕對音感，意外挖掘到一項天賦。

讓每一個寶寶都能健康成長：早產「防與治」、友善生育

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在專業細心的呵護下，姍姍就像其他孩子一樣健康快樂的成長。現在14歲的她，身高已有167公分，比媽媽還高出半顆頭，而且還能彈一手好琴！回首過去那段在新生兒加護病房、早期療育的經歷，除了艱辛，媽媽心中更是充滿感謝：「今天姍姍能順利長大很感謝上蒼，更要特別謝謝醫院和早產兒基金會的努力。」而如今已亭亭玉立的姍姍，每回聽到這段故事都像是聽一則傳說，無法想像自己出生時歷經險峻，「所以我知道自己其實很幸運，身邊有醫護、爸媽、哥哥等很多人去照顧我。」

目前台灣早產發生的比例已突破10%，過早出生的小生命，對於他自己、家庭，乃至於整個社會、醫療支出，都有不小的衝擊。早產兒的誕生是一段艱難的成長歷程，然而只要有完整的醫療照顧，現代醫療已經可以給早產兒很高的存活率，而這也是早產兒基金會長期努力的目標之一，支持早產兒擁有良好的醫療品質，降低新生兒死亡率與失能率。

除了長期追蹤，在需要早期療育時掌握黃金時機之外，孕媽咪要能夠確實了解高危險妊娠知識，若出現早產徵象，母親與胎兒需在情況允許下盡早安胎，以降低早產發生率及罹病率。進一步來說，若孕媽咪是早產高風險族群，請一定要選擇有具備新生兒專業急救訓練的醫師待命院所安胎及生產，讓早產孩子在脫離母體的第一分鐘內能夠好好呼吸，減少嚴重的後遺症和死亡率。而想要建立這樣一個良善的生育環境，不只是爸爸媽媽或小寶寶要努力，更是所有社會大眾要一同重視的議題。

經歷過一次早產兒經驗的姍姍媽媽，其實正是文曄集團共同創辦人／文曄教育基金會董事許文紅。為了讓大眾了解早產「防與治」的重要性，並一起推動​​友善生育環境，文曄教育基金會同時也是早產兒基金會的企業合作夥伴，一起呼籲產官學各界重視早產議題，守護每一個即將來到世界上的新生寶寶。

（本文改編自文曄集團共同創辦人許文紅女士、馬偕兒童醫院資深新生兒科醫師／早產兒基金會董事許瓊心醫師的真實故事。）

早產兒基金會

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