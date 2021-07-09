不需要水庫的寶島水鄉，還能撐多久？在宜蘭深溝村的一堂環境教育課

要解決水資源問題，唯一的解決之道就是貫徹「飲水思源」這件事，讓珍惜水資源真正成為每一個行動的基本思維。走訪宜蘭深溝淨水場與員山深溝村，看看環境想要教會我們什麼事。

今年初台灣發生1947年以來最嚴重的旱災，本島西部面臨缺水危機，各地區紛紛進入減壓供水、限水，甚至停耕、歇業等狀態，直到6月份因幾波梅雨鋒面、西南氣流帶來雨量，才稍微緩解旱渴，不過關於台灣缺水議題仍未停歇。事實上，台灣早在2005年就被聯合過列為全球第18名缺水地區，十幾年過去了，台灣仍面臨嚴峻的水資源問題，由於降雨量變化大、超過七成的降雨直接流入大海或蒸發掉，再加上地狹人稠，導致每人每年平均分配水量不及世界平均值。然而上述的窘境，對於打開水龍頭就有水的多數台灣人而言，不到旱災發生，往往不會意識到水資源缺乏的問題。

水攸關民生，也攸關人類的未來。在聯合國發佈的17大項永續發展目標（SDGs，Sustainable Development Goals)中，第6項就是確保每個人都能享有「淨水與衛生」。根據TNLR（關鍵議題研究中心）針對「暖世代1」所做的最新調查報告，「SDG6：淨水與衛生」指標名列受測者最關注的前五大項目之一；同時報告也指出，儘管人們普遍認同淨水與衛生之於台灣或個人都相當重要，卻有過半的受測者不熟悉水議題的具體目標或策略。

為了讓暖世代的你我他能有實際的目標與策略，關鍵評論網Brand Studio走訪孕育出葛瑪蘭威士忌、吉姆老爹精釀啤酒的「水之鄉」宜蘭員山，前往鄉境內台灣佔地面積最大的自然水源區「深溝淨水場」一探究竟，並訪問在地生態保育專家，除了認識不需要水庫的寶島水鄉、了解台灣面對的水資源困境，也試圖找出暖世代可執行的行動計畫。

在清澈的溪水中取一瓢飲

走進深溝淨水場，迎接我們的是台灣自來水公司第八區管理處副處長，何亮旻。由於防疫期間自來水公司的員工採行分流上班，淨水場的生態園區也暫停參訪，因此我們難得跟著何副處長如包場一般，在偌大的園區內走走逛逛。淨水場設置在深溝水源生態園區內，整個園區廣達23公頃，是目前台灣面積最大的水園區，僅有2公頃的人工設備，其餘全是整片的涵養林與日治時期建設的水池、水道。

Photo Credit：TNL Brand Studio 宜蘭深溝水源生態園區

Photo Credit：TNL Brand Studio 宜蘭深溝水源生態園區內的淨水場仍保留許多日治水廠時代的建設，為在地水史發展留下珍貴紀錄

我們跟著何副處長走進一座涼亭，開始採訪，儘管在燠熱的六月下旬，在綠林與水源包圍之下，卻一點也不覺得悶熱。何副處長開始侃侃而談蘭陽水鄉的故事，就從宜蘭水源地的出身談起。「宜蘭的好水質，仰賴絕佳的氣候條件和地理位置。」何副處長說，宜蘭雨季長，一年幾乎有2/3的時間都是細雨綿綿，再加上沖積扇平原地形能保留山上帶下來的流水，致使宜蘭成為台灣少數的親水澤國。

不過，親水之地，豈有鬧旱之時？何副處長說，近年來由於極端氣候的緣故，旱澇不均的問題增加，對於要穩定供水的自來水公司而言，不只患寡、更患不均，因此供水預備方案與資源調度的挑戰，從沒少過。再加上愈來愈多的人為開發，諸如高地開發、外來大型產業的用水需求等，民眾用水輕易，對於自來水公司而言卻是考驗時間與空間的佈局。

提到開發，近期永侒礦業要在宜蘭重要水源地「大安埤山」開礦的議題，也正鬧得沸沸揚揚。夾在民間與政府之間的自來水公司，面對種種開發難題，立場又是什麼？何副處長坦言，環境保護與經濟建設時常出現價值折衝，民眾也會期待自來水公司作為供水單位，應該要力保水源地，「所以對自來水公司來說，國土利用計畫要清楚、土地也要分區明確，我們才能在開發與環保之間找到平衡。」

其實，自來水公司的服務核心一直都是「提供量足質優的自來水」，為了確保這項任務的進行，保護水源地、強化淨水能力、建立調度水管網，是不變的行動守則。何副處長說：「我們的工作，就是累積日常的一點一滴，確保民眾一生一世的用水。」彷彿誓約的承諾，好像有點浪漫，但現實是「我希望民眾竟量不要想到我們，因為當他們想到自來水公司，就是缺水或出問題的時候。」

Photo Credit：TNL Brand Studio 台灣自來水公司第八區管理處副處長，何亮旻。在水資源相對不足的雲林出生長大，來到宜蘭生活後，特別能感受到在地居民的親水生活特色

「莫掠做阮是公務人員著勁高尚，佇古早咱著是擔水的人。」2

何副處長回想起剛到職時，前輩和她提點過的一句話。現代的擔水人，不管颱風水濁、旱季無水，都要想辦法在弱水三千取得一瓢清水飲，供給千千萬萬戶居民；擔水人的甘苦，又有誰人知？「如果可以的話，我希望自來水不要叫『自來水』，因為它不是理所當然自來的。」何副處長說，台語叫做「水道水」，或許這樣的講法會比較合理。

自來水公司屬於國營事業，不屬於公家機關，理應有著「公司」的本質，追求合理的利潤，但夾在政府與民眾之間的擔水人，一來在政府施壓下既不能調漲水費怕引起民怨，二來又沒有足夠資金做長遠建設，就算有政府補貼，也只是杯水車薪，立場尷尬，兩面不是人。

「台灣的水費已經20多年沒調整了。」便宜的水費、凍漲的水費，不只無法讓民眾珍惜水資源，也讓自來水公司連每年汰換2.5%的舊管線都捉襟見肘。也曾想過仿照台電採取「使用級距計費」的方式，但依然無法動彈，「水是最基本的民生需求，調整水費勢必牽一髮動全身，百工百業都會調漲。」尤其在水議題容易被炒作為政治話題、口水比雨水多的情況下，自來水公司面對水費難題，只能咬牙撐住。

採訪告一段落，離開前何副處長帶我們簡單走一圈淨水場，無法走遍23公頃的園區，至少能讓視線所及之處盡可能望穿青山綠水。臨走前，何副處長打開一處水龍頭，邀請我們掬水生飲，甘甜的水質入喉，理解了好水非自來，是老天賜予。

Photo Credit：TNL Brand Studio 深溝水源生態園區內隨處一隅都彷彿一座小小的亞馬遜雨林，綠意盎然，生機蓬勃

馬路兩旁的正反面教材，一條溝渠兩樣情

「如果就連宜蘭這種雨水豐沛、幾乎從不缺水的地方，有一天還是缺水了，台灣該怎麼辦？」宜蘭在地生態保育專家與資深志工，李光平老師拋出了這個問題，看似杞人憂天，卻是真真切切可能面對的未來。

李光平老師以前在台北工作，後來因緣際會返鄉，發現自己對家鄉一無所知，那幾年台灣又有許多食安事件頻傳，遂使他開始投入生態研究，反思糧食根源，也因此與土地的連結愈來愈深，逐漸成為深溝在地知名工作者，包辦園藝、藥草、農田、水生態等顧問。

「台灣不缺水，缺的是認識水的環境。」

民眾對水資源的無知，是台灣水危機的致命傷。「如果你知道你正在吃的米，是由你家旁邊的溝渠灌溉、進到農田裡種出來的，你還會把汙水排放進這條溝裡，或是往裡面丟垃圾了嗎？」水和糧食息息相關，潔淨的水資源是食安的基礎，當人們意識到水、環境生態，與民生的關係密不可分，才會意識到水資源的重要性。

因此，李光平老師認為，要解決水資源問題，唯一的解決之道就是貫徹「飲水思源」這件事，讓珍惜水資源真正成為每一個行動的基本思維。不過「飲水思源」四個字從小學聽到現在，到底該怎麼做才能應用在生活日常？「你一定要去了解自然環境生態。」李光平老師篤定的說。

Photo Credit：TNL Brand Studio 在地資深生態志工 李光平老師

人們常說台灣的缺水緣由之一是山高水急，但山高不是問題。蘭陽平原望出去近在咫尺的龜山島，四面環海，島嶼上沒有水庫，卻能生成淡水，這是為什麼？「因為山就是最好的天然水庫，它內建淨水系統，還免換濾心，能永續的使用下去，當你知道這一點後，就會知道保留山脈與水源地有多麽重要。」宜蘭作為台灣少數不需要水庫的縣市，正是仰賴得天獨厚的自然條件，承接山脈伏流水3。反觀西部以水庫蓄水，卻落得底部淤積嚴重、形成厚厚的不透水層，當地面水不足，也無法存蓄伏流水時，缺水問題自然浮上檯面。

保留山脈作為天然水庫，接著思考水急的問題，要讓水不白白流入大海，最好的方法是什麼。取用地面水恐影響生態，因為地面上的生態環境與農地灌溉與涵養需要；取用珍貴地下水亦非永續作法，應把地下水保留給下一代使用；因此建立良好的伏流水蓄留與取用系統，才是長久之計。

說來簡單，但若主事者不具備長遠眼光與執行魄力，生態工法、永續工法等等都將淪為紙上談兵。李光平老師直接實地帶我們去看宜蘭深溝國小前的一條圳溝，這條溝渠在幾個步行距離後分為兩條水道，緊臨馬路兩側，一邊的水溝旁連著幾個透天厝住戶，另一邊則較少住戶，通往農田。在這裏，我們充分看見一條溝渠兩樣情，以及最好與最壞的示範。

Photo Credit：TNL Brand Studio 李光平老師帶我們探訪深溝當地的生態溝渠，信手往水裡一撈，都是滿滿的水草

較乾淨那條溝，裡頭水草萋萋，李光平老師伸手一撈，便能看見小魚小蝦在掌中跳躍。「這就是使用生態工法建設溝渠的結果，水草可以過濾水質，魚蝦也可以在這裡生活。」然而過馬路到對面，完全是相反的景緻，裡頭混雜居民排放的汙水、亂丟的廚餘垃圾，水面隱隱飄著一層油汙，水草生長不出來，遑論魚蝦。「這一條就是便宜行事，把灌排溝水泥化的結果，不但沒有過濾效果，加上居民素養不足，也不做家庭汙水系統，活水也會變死水。」

Photo Credit：TNL Brand Studio 生態工法建造的溝渠有過濾與涵養的功能，水裡的小魚小蝦在李光平老師掌心中活跳跳，親身證明水質良好

一條溝渠分為兩路，呈現的是兩種截然不同的治水思維，更反映了人心。開礦、搞水泥溝、取用地面水等短視近利的做法，時常舉著效率與經濟的旗幟，與環境保護進行價值抗衡，在鄉村在地耕耘多年的李光平老師，當然見過不少這樣的衝突。「自己要喝的水，自己救。如果你擁有了正確的觀念，能夠為兩代以後的子孫著想，你就能以行動去製造民間壓力和輿論，進而改變政策方向。」李光平老師認為，所有的政策都可以改變，只要在地居民有足夠的自覺與行動。

「我願意等全台灣的水資源建設齊備、等所有台灣人的觀念矯正，再來整治眼前的這條溝。什麼是環境教育？這裡就是最好的教學場域。想學會珍惜水資源、想認識水生態、想知道人為如何影響環境，那就實地走一遭，眼見為憑。」

回想最初李光平老師所說的，宜蘭有一天會缺水、台灣將陷入缺水危機，恐怕不是他杞人憂天，而是我們太天真。如果人們持續鴕鳥心態，不願理性討論水資源議題，那麼旱災來臨的彼日，或許也只是剛好反映人心乾涸而已。

（註1） 暖世代：約莫今年16-40歲的數位原生世代，總數約766萬人，關懷社會、環境、國際經濟，相信學習改變就能影響世界。

（註2）譯：不要以為我們是公務人員很高尚，我們在古早就只是挑水的人。

（註3）伏流水：與飽和水層的地下水不同，伏流水因為在不飽和層，水流速度比起地下水的流動更快速，雖位於地面下，行為卻如地面水，故稱為伏流水。

【暖世代行動指南】你居住的地方，附近有溪流、河川、溝渠，或水源地嗎？試著找一天的時間去親近大自然，尋訪水的源頭（絕對不是水龍頭！）允許自己去感受自然生態的脈動，去理解自然環境的美麗與困境；如果不知道去哪裡，也可以到宜蘭員山走走、或是到深溝水源生態園區逛逛，當你真正與水生態產生共感，自然而然就會去珍惜水資源，並明白飲水思源的重要性了。

*防疫期間關鍵評論網Brand Studio僅有兩位工作人員執行採訪，且全程配戴口罩、保持社交距離，遵守防疫規定。