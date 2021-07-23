你的地球不是你的地球——獻給每一位讀者的《SDGs永續價值白書》

如果人心溫暖，能與大自然與土地連結，能同理其他人的處境與感受，是否這個世界就會有些不同呢？為此，關鍵評論網攜手TNLR從媒體與市調的角度，從永續價值白書與專題報導出發，期望能帶給這個時代下所有人一個具體的行動方針。



2015年，聯合國提出「永續發展目標」（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs），號召聯合國各會員國共同採取行動，希望至2030年能夠消除貧窮、保護地球，確保全體人類享有和平與繁榮、達成人類與地球永續共存的美好藍圖。雖然台灣目前還不是聯合國的一員，但根據TNLR（關鍵議題研究中心）的調查顯示：

有70%台灣民眾認為這17項聯合國永續發展目標（SDGs）與台灣息息相關，而且有78%的「暖世代」民眾會支持與SDGs目標相關的政策與產品。

顯見身為地球家園中的一份子，台灣對於永續目標的關注有增無減。

誰是「暖世代」？

不過，什麼是「暖世代」？關鍵評論網與TNLR（關鍵議題研究中心）將成長於地球暖化時代、深刻感受到氣候變遷的網路原生世代，名為「暖世代」；然而這一個「暖」字並非取自全球暖化的關係，而是因為這群今年約莫16～40歲、佔台灣766萬人的暖世代族群，重視價值大過於價錢，並擁有一顆願意溫暖觀照世界的心。

暖世代樂於運用創造力與行動力去改變社會，進而改善人與環境的連結，他們具備這個世代特有的溫度，在高談闊論政策與結構性問題之餘，更重視每一個人可以實際付出的行動，以及如何發揮自身能量去建立社會、環境與企業的永續發展。

人人都可以是暖世代

如果人心溫暖，能與大自然與土地連結，能同理其他人的處境與感受，是否這個世界就會有些不同呢？為此，關鍵評論網攜手TNLR從媒體與市調的角度，不只提供一份從市調出發的永續價值白書，更以一系列豐富的文章與網站內容，期望能帶給這個時代下所有人一個具體的行動方針，邀請所有讀者加入暖世代行列，全體一心、共同建構一個我們想要的地球家園。