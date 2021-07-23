你的地球不是你的地球——獻給每一位讀者的《SDGs永續價值白書》

我們想讓你知道的是
如果人心溫暖，能與大自然與土地連結，能同理其他人的處境與感受，是否這個世界就會有些不同呢？為此，關鍵評論網攜手TNLR從媒體與市調的角度，從永續價值白書與專題報導出發，期望能帶給這個時代下所有人一個具體的行動方針。
2015年，聯合國提出「永續發展目標」（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs），號召聯合國各會員國共同採取行動，希望至2030年能夠消除貧窮、保護地球，確保全體人類享有和平與繁榮、達成人類與地球永續共存的美好藍圖。雖然台灣目前還不是聯合國的一員，但根據TNLR（關鍵議題研究中心）的調查顯示：
有70%台灣民眾認為這17項聯合國永續發展目標（SDGs）與台灣息息相關，而且有78%的「暖世代」民眾會支持與SDGs目標相關的政策與產品。
顯見身為地球家園中的一份子，台灣對於永續目標的關注有增無減。
誰是「暖世代」？
不過，什麼是「暖世代」？關鍵評論網與TNLR（關鍵議題研究中心）將成長於地球暖化時代、深刻感受到氣候變遷的網路原生世代，名為「暖世代」；然而這一個「暖」字並非取自全球暖化的關係，而是因為這群今年約莫16～40歲、佔台灣766萬人的暖世代族群，重視價值大過於價錢，並擁有一顆願意溫暖觀照世界的心。
暖世代樂於運用創造力與行動力去改變社會，進而改善人與環境的連結，他們具備這個世代特有的溫度，在高談闊論政策與結構性問題之餘，更重視每一個人可以實際付出的行動，以及如何發揮自身能量去建立社會、環境與企業的永續發展。
人人都可以是暖世代
如果人心溫暖，能與大自然與土地連結，能同理其他人的處境與感受，是否這個世界就會有些不同呢？為此，關鍵評論網攜手TNLR從媒體與市調的角度，不只提供一份從市調出發的永續價值白書，更以一系列豐富的文章與網站內容，期望能帶給這個時代下所有人一個具體的行動方針，邀請所有讀者加入暖世代行列，全體一心、共同建構一個我們想要的地球家園。
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。