你心目中的大同世界是什麼樣子？法律白話文運動的思辨與正義

如果良好的法律制度是建構大同世界的基礎，在你的理想國之內，會有著什麼樣的律法？制定法律好像很難，但「法律白話文運動」站長楊貴智提供一個很好的途徑，拉近我們與正義的距離。

試想一個問題：沒有死刑仍能實現正義的方法，會是什麼？

關於「廢除死刑」的議題，不只有在台灣發生重大刑案時會引起熱烈討論，也是許多高中辯論社常見的經典辯題。而廢死話題論戰到最後，終歸於正反方對於公平正義的不同詮釋，也就是「公共利益」與「個人生命權」的價值衝突。而你的公平正義會是什麼呢？

TNLR（關鍵議題研究中心）的調查報告指出，在聯合國發佈的17大項永續發展目標（SDGs，Sustainable Development Goals）中，第16項指標「和平與正義制度」（Peace, Justice And Strong Institutions）是26歲以下年輕人所關注的前五大議題之一，且該世代對這項指標的重視，甚至超過其他年齡民眾的平均。SDG16有許多的細項目標，包括促進國家與國際的法制化、確保每個人都享有公平的司法管道，建立各級有效率且公開透明的制度，加強國際合作以打擊犯罪與恐怖主義等，核心精神都是要落實沒有歧視的法律與政策，以實現人類共好的永續發展。

如果SDG16的所有細項都能被實現，那想必是一個很美好的理想國吧？既然「和平與正義制度」是建構大同世界的基礎，在你的理想國之內，會有著什麼樣的律法？為了更進一步了解這個大哉問，關鍵評論網Brand Studio邀請「法律白話文運動」（簡稱法白）的站長楊貴智，談談法律如何實踐公平正義，甚至帶動民眾探討關於「正義」的哲學問題。

Photo Credit：TNL Brand Studio 法律白話文運動站長，楊貴智律師。在念東吳大學時參加了法治傳播服務社，時常到偏鄉辦營隊，或是製作法律刊物、搬演法律小劇場等，一直樂於分享所學並致力於法律普及的工作。至於為什麼喜歡法律？楊貴智說，其實沒有什麼太過戲劇性的故事，純粹是從小就對法律感興趣，除了認為法律是保護自己的工具，也很喜歡有關公平正義的討論，覺得思辨的過程很吸引人。

「法律白話文運動」的正義

法白的起點，或許可以追溯到2014年的太陽花學運。當時楊貴智正在就讀法律研究所，專攻國際法領域，對於《兩岸服務貿易協議》（簡稱服貿）議題衍生為政治攻防，甚至討論核心愈來愈偏離經濟貿易範疇並走向藍綠口水戰，令他感到相當荒謬。因此，他找來幾個同樣鑽研國際法的朋友一同在網路上寫「服貿科普文」，提供網友國際貿易法的觀點，盼民眾能在法律的基礎上理性討論。

「批判要到位，知識也應該要到位。」

楊貴智苦笑說，在發布服貿科普文的過程中，他時常被誤解成是某個政黨的側翼組織，這也讓他發現人們對公共議題的討論有很大的盲點，一旦落入意識形態的相互撻伐或被煽動情緒，往往無法就議題本身理性討論，導致討論品質惡劣。因此，為了讓更多人能具備基本的法律素養，進而理性討論議題，楊貴智更堅定地展開他的「法普」使命。

服貿議題暫告段落後，楊貴智延續「向一般大眾解釋法律」的精神，與好友們正式成立「法律白話文運動」平台，以「媒體」為定位，致力於引起民眾對法律的興趣，將艱澀的法律條文轉譯為一般民眾可以理解的知識。最成功的案例，就是法白以真實事件為切角製作「歷史上的今天」系列文，讓讀者能戴上「法律濾鏡」重新思考台灣發生過的事件，甚至學習鑑往知來。後來法白還將該系列文整理出版成冊，推出《臺灣法曆：法律歷史上的今天》一書。

Photo Credit：法律白話文運動

為什麼法律需要白話文？或者說人們為什麼必須了解法律？楊貴智說：「法白的目的，就是要讓人們思考法律的合理性。」所謂的法律素養，其實可以分為兩個層次：其一是對於法律規定的理解，其二是意識到法律可以被挑戰。

「其實法律不過就是一種工具，透過建立社會規範，幫助人們維持社會秩序與正義，也幫助人們在討論議題時能聚焦在一個範圍之內，藉由法律探討盡可能地實現或貼近符合公平正義的結果。」楊貴智認為，讓人們有反思法律正當性的能力，並具備挑戰現況的勇氣，就是法律白話文運動想要實現的正義。

人人都該具備的「法律素養」，絕不等於「會背法律條文」

「法律應當基於人權，才能成為實現公平正義的途徑。」

誠如〈世界人權宣言〉開宗明義第一條所言：「人人生而自由，在尊嚴和權利上一律平等。」因此從人權出發的法律，不該遺漏任何一個人的權利，共同生活在地球上的我們之所以要建立法律，就是要找到一個方法兼顧到所有的人。

然而，要完成這項任務並不容易。首先，討論議題時發生價值衝突是家常便飯，不同的角色觀點，在「理想」與「現實」之間的差距也不同，因此在法律的範疇討論，以人權保障為出發點，才得以盡可能地縮短理想與現實的距離，並確保在這當中沒有人被犧牲。

除了討論法律制度，也別忘了，司法環境、執法過程等各面向，也都可能對公平正義的結果產生影響。「很多人以為透過判決可以找到真相，但其實這是不可能的事情。我們只能追求訴訟上的事實，而這不一定是絕對的真相。」楊貴智說，法官只是根據證據認定事實，而證據是否完整全面、是否真實正確、採集的過程是否符合程序正義？恐怕不是每個案件都能做到完備。「所以了解到這個基礎後，我們就可以意識到法官所認定的事實是可以被挑戰的，判決是可以被檢定的，民眾不必一味的接受權威的說法，每個人都可以獨立思考並提出有力的批判。同時也要認知到，我們可能永遠無法知道所謂的真相為何。」

楊貴智一再強調的，是善用法律所建立的討論機制，盡可能的保障每一個人該有的權益。就算無法具足專業為自己辯護，至少也該有基本的批判思考和法律常識，能尋求正確的救濟管道保護自己的權益；簡言之，每一個人都該積極具備如此的公民自覺，在法律之前，才能真正人人平等。

Photo Credit：法律白話文運動 法白不只經營社群媒體，也製作「法客電台」Podcast節目，由楊貴智擔任固定主持人，每集以生動有趣的談話帶領聽眾了解一個時事議題與法律知識。

在哈特（Herbert Lionel Adolphus Hart）著名的法學著作《法學的概念》中，提出了他對法律運作模式的觀察，簡單來說，他認為法律之所以有效果，是基於一定的社會信任，就好比這個社會上的人共同參與一場遊戲，大家對遊戲規則有共識、有共同守法的默契，因此得以要求彼此遵守規定，並透過公開透明的機制，讓人民監督執法的公部門。

談到這裡會發現，SDG16「和平與正義制度」這項永續目標有著艱鉅的挑戰，它所指涉的不只是紙上條文，還有一項更大的任務，就是建立人民對於政府的信任。

根據中正大學犯罪研究中心所做的調查報告1，台灣民眾對「法官可公正公平審判案件」的滿意度僅有26.7％，不到三成的低落信任值，成為司法改革的重點之一。台灣人民與國家司法單位之間的信任出現了什麼問題？楊貴智認為，其實台灣的司法算是很透明，之所以信任不足，應該是民眾的社會期待與司法部門無法建立共識。

「就以死刑議題為例2。近年司法部門比較偏向國際廢死趨勢，雖然台灣尚未廢除死刑，但這幾年的作法多是暫緩實施死刑，而這就與人民的期待有落差，許多民眾仍然認為死刑才實現正義。」價值觀不同、公部門與民眾溝通不足，導致人民與司法單位之間產生極大鴻溝。

「時代在演進，法律思維也會改變。所以司法部門應該要積極向民眾溝通，而這也是法治教育的一環。」如果民眾的思維仍停留在包青天時代，期待執法單位出動狗頭鍘鏟奸除惡，那麼就算司法單位具備現代法治觀念、遵循國際人權趨勢，恐怕還是會失去民心。法律是所有人的事，司法部門應善盡溝通責任，人民也應該積極參與了解法律運作，身為國家公民，我們都有義務參與這場法律白話文運動。

Photo Credit：TNL Brand Studio 和楊貴智談話，發現他是一個很質樸謹慎的人。有別於一般人對律師的印象，面對提問後通常以極速的反應連珠砲回應，楊貴智有時會先停留半晌，説「我想一下怎麼講比較好」，接著認真思索該怎麼表達一段話，然後才侃侃而談他的想法。

如果有一個理想國...

美國哲學家約翰・羅爾斯（John Rawls）曾提出一個叫做「無知之幕」的概念：試想自己尚未出生，但有一顆清楚的腦袋，我們高高懸浮於地球之上，不知道父母會是誰、自己將會誕生在何處，甚至不確定自己是否能四肢健全的出生，我們的未來彷彿被一塊「無知之幕」所遮蔽，接著要思考的問題來了——如果我們不知道自己會有何出身，我們想生在什麼樣的社會？無知之幕揭開後，什麼樣的環境制度才是合理明智？回到前言所提的，你心目中的理想國會是什麼樣的？或許可以從「無知之幕」的角度去思考看看。

「對我來說，一個和平與正義的理想世界，是人權能被充分實踐。」

楊貴智先訴說出他的理想國樣貌。他認為，在大同世界裡並不是沒有醜陋的事情，人類仍舊會生老病死，且可能還是會有犯罪的產生，但是人類有足夠的智慧建立一個理想的制度，讓生病的人有平等的醫治機會，讓人人享有平等的言論自由，以及每個人都有挑戰他人與被挑戰的權利；在這個世界裡，迷惘的人們會被接住、也能接住他人，沒有人被剝削，且每一個人都能去建構自己想要的生活型態，同時不壓榨環境與剝奪下一代的權益。

看起來是多麼美好的世界。或許楊貴智律師與法律白話文運動的使命，並不是丟給大家一個關於法律的正確答案，而是喚起人們的思考意識，如此才能集結所有人的智慧，一起創造屬於我們的理想國。

【暖世代行動指南】還記得文章開頭的問題嗎？「試想一個問題：沒有死刑仍能實現正義的方法會是什麼？」這是法白站長楊貴智要送給讀者的動腦題目，另外還有幾個有趣的問題：

1. 有沒有讓教宗可以接受同性婚姻的方法？

2. 如何穿新疆棉又不傷害維吾爾族？

在你的理想國之內，會怎麼處理這些議題呢？請試著動腦想一想吧，誠如楊貴智律師所說：「要先思考，才有解法。不思考，我們永遠不會知道答案長什麼樣子。」