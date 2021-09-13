用太陽增加被動收入？友善環境ESG永續投資——加入太陽人全民電廠，成為能源置產者

全球氣候變遷劇烈，如何找到與大自然環境共生共榮的經濟模式，是生活在地球上每一個人的課題與任務。在聯合國啟動的「2030永續發展目標」（SDGs）中，其中一項便是確保人們能享有可負擔的乾淨能源；此外，台灣經濟部也設定「2025年要實現再生能源發電占比20%」的目標，並積極推動太陽光電等綠色能源，預計到了2025年，太陽光電裝置容量需達20GW（吉瓦＝一百萬千瓦）。



當然，不只台灣積極思考綠能，全球也掀起一股ESG（環境Environmental、社會Social、公司治理Governance）的永續投資概念，要讓地球公民們投入兼顧經濟發展與友善環境的行列。現在，除了投資ESG概念股或基金，還有一個可以「眼見為憑」的投資方法，就是加入太陽人全民電廠，成為太陽能源的置產者，讓太陽為你增加穩健的被動收入。

以行動支持永續，投資乾淨能源最有力

故事起源於2011年，日本因為受到311福島核災的衝擊，開始積極思考能源轉型的做法，太陽人全民電廠為了讓民間力量也能投入，在日本首創群眾投資綠能電廠的共享經濟模式，透過將太陽能電廠分割成以太陽能板為單位的投資方式，大幅降低了賣電的投資門檻，也更有力地號召投資人加入日光創能的行列，一起創造穩健收益。到了2017年，太陽人全民電廠正式在台灣落地啟動，成功建構全台第一間串連線上／線下服務的全民電廠企業，截至目前為止已完成一百多座全民電廠，在桃園青埔、新竹芎林、台中沙鹿、南投中寮、雲林土庫、高雄林園、屏東萬丹等台灣各地，都可以見到太陽人的全民電廠，和太陽一起協力創能，發出對環境更友善的綠電。



只要太陽還在的一天，就能持續創造穩健收益，聽起來是否很迷人？太陽人全民電廠作為一個能源共享平台，讓個體投資戶能與有志一同的太陽人夥伴，一起投入這場綠能共享經濟，成為完善循環經濟的推手，也讓可眼見為憑的在地太陽能板，持續為投資人創造被動收入。



太陽人全民電廠的主要服務有三項：

買電廠： 投資人可以小額認購太陽能板，也可以選擇認購整座太陽能電廠。

投資人可以小額認購太陽能板，也可以選擇認購整座太陽能電廠。 賣電廠： 太陽能板或電廠持有人，可以藉由這個平台轉售；當然，在太陽人全民電廠購入的太陽能板或電廠，也能在這裡進行轉手交易。

太陽能板或電廠持有人，可以藉由這個平台轉售；當然，在太陽人全民電廠購入的太陽能板或電廠，也能在這裡進行轉手交易。 蓋電廠：有意從無到有開創太陽能源者，也能透過太陽人全民電廠出租屋頂、建置太陽能板，或是直接自己出資蓋一座太陽能電廠。

如果只是投資一塊太陽能板的話，就算是小資也能輕鬆入門，三個步驟就能成為能源置產者。只要到太陽人全民電廠官網選擇想要參加的電廠專案，並加入會員、選擇付款方式，就能直接晉升為電廠老闆，可以說是非常簡單的ESG投資術。

投資太陽能的多邊效益

透過太陽人全民電廠投資太陽能電廠，有什麼好處？首先，對於投資人來說，太陽人全民電廠提供一站式的服務，包辦電廠建置與維運，投資人不必自備屋頂建設電廠或了解艱澀的專業知識，即可以加入投資綠電的行列，並獲得20年穩定的賣電收益。而對於土地或屋頂擁有者，則可以透過太陽人全民電廠免費評估電廠建置的可行性，並進一步獲得出租收入；若打算自己蓋電廠、自己賺電費，也可以獨享20年的賣電收益。



不只有經濟效益，太陽能電廠能貢獻的還很多。例如在高雄的鳳甲國中，即是在太陽人全民電廠的協助下建置了「高雄鳳甲太陽人一號電廠」，打造太陽能光電風雨球場，不只為學生遮風避雨、阻擋炎炎夏日，也為學校減碳發電，實現偏鄉地方創生與能源自主。也因為這次的成功案例，愈來愈多學校積極考慮太陽能電廠與校園建設融合的可能性，並送給孩子們一座兼顧能源與環保教育的校園。全民電廠不只讓投資人多一個綠色理財選擇，也是最佳的永續示範，讓更多人見證綠能共好的實踐，達成環境、能源、理財、教育的多方共贏。

太陽人全民電廠的獲益計算

那麼，投資太陽人全民電廠的獲益計算為何？其實算法非常簡單，購買電廠後，接下來的20年都是套用同一個公式：

發電度數Ｘ電價＝賣電收益

投資人實際獲得的收入，便是賣電收益扣掉營運維護費、保險費、屋頂租金等固定支出後所獲得的淨利。

發電量會因為日照量變化而有高低落差，但基本上，每度電的價格及計價基礎都是固定不浮動的。電費將由台電公司每兩個月結算一次，並透過銀行第三方自動化金流匯入投資人帳戶。在這個過程中，太陽人全民電廠擔任的角色，就是提供綠能群募平台管道，讓投資人可以輕鬆入門電廠投資，並且提供App服務供投資人追蹤獲利表現。如果還有其它關於電廠的問題，也可以在太陽人全民電廠的協助下獲得解答。



以花東日出太陽人九號電廠為例，最基本的投資單位是一塊太陽能板，金額為22,595元。假設第一年的總發電量為434度，每度電價為6.07元，則首年度的賣電收益則為2,636元；扣掉營運維護費、保險、租金等固定支出，則投資人第一年的實際獲利為2,082元。以此類推，到了第20年，投資人即可獲得累積收益39,324元，不只回本當初購買太陽能板的本金，還另外淨賺16,729元，投資報酬率（IRR）為6.08%，算是金融市場上相當穩健的投資工具。

為了讓還不熟悉綠能投資的民眾可以更加了解全民電廠的運作模式，太陽人也貼心的提供「30天免費體驗電廠收益」的服務，讓民眾可以實際感受到每天太陽出來都有收益可領的好處後，參與全民電廠更無後顧之憂。



ESG綠色投資趨勢愈來愈熱，但是否真正將投資人的資金投入在環境保護的用途上，是近期的討論話題。太陽人全民電廠提供很好的解方，讓看得見的太陽能電廠實現投資人的環保初心，真正落實節能減碳、能源轉型，讓日光創能，也讓生活在地球上的人類能與環境共好。