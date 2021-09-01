撕下原住民的經濟弱勢標籤，太陽的孩子不該貧窮世襲——專訪邸台東Ｘ卡大地布部落青年馬靖

甫獲得第32屆金曲獎「年度專輯」大獎的桑布伊，是來自台東卡大地布部落的金曲歌王，他擅長將卑南古調揉合成具國際水準的音樂，讓聆聽者感受到台灣這塊土地的靈魂與脈動。不過就在金曲獎頒獎前夕，桑布伊的家鄉因為「台東知本光電案」匯集了一群正、反聲援者；一邊是贊成光電開發、渴望帶動部落經濟的支持者，一邊則是捍衛原住民傳統領域的卡大地布部落族人。

同樣為了振興部落經濟、翻轉原住民經濟狀況，我們卻看見了截然不同的努力方式。儘管台灣近年提倡多元族群、共榮共好，不過事實上我們距離實質公平、平等的社會，仍有一段進步的距離。尤其當我們討論移工、新住民的話題時，真正在此地紮根千百年的原住民族群，仍因為複雜的歷史與政治因素，在經濟收入、健康狀況、教育等方面不如主流社會。

根據106年臺灣原住民族經濟狀況調查，以低收入戶數占全國總戶數之比率為貧窮率，原住民族的貧窮率為4.82%，與全體家庭低收入戶率1.65%比較，原住民家庭的貧窮率仍高於全體。

雖然極端貧窮（每日的生活費不到 1.25 美元）的狀況在台灣並不多見，但因資源分配不均的相對貧窮現象，仍是普遍。尤其時至今日，原住民仍背負著經濟弱勢的標籤，因為土地被剝奪、長年歧視累積下來的因素，不得不暫拋文化認同與身份、出走他鄉討口飯吃，或走上街頭捍衛自己的文化和領域；而當族人終於得以站在鎂光燈前時，也不忘奮力拉出布條提醒所有人，在這塊土地之上「沒有人是局外人」。

面對貧窮，沒有人是局外人。根據TNLR（關鍵議題研究中心）的調查報告指出，在聯合國發佈的17大項永續發展目標（SDGs，Sustainable Development Goals）中的第一項「消除各地一切形式的貧窮」，有將近一半的受訪民眾認同「消除貧窮」議題的重要性；然而，只有三成民眾對此議題表示熟悉。此外，消除貧窮是現年27至41歲千禧世代心中的前五大目標之一，顯見台灣的中堅世代對於資源公平分配、消除匱乏等議題相當關心。

本文從台灣原住民的故事聚焦貧窮議題，採訪台東地方創生基地「邸台東」與卡大地布部落的卑南青年馬靖，一探原先與大自然、土地連結甚好的太陽之子，該如何撕下經濟弱勢的標籤，打破原住民的貧窮世襲。

鄉公所給邸台東的考驗：在台東最南端的達仁鄉，每年為部落留下三個青年

「邸台東」是台東知名的地方創生基地，兩位創辦人劉誥洋、陳怡萍是一對可愛的夫妻，八年前因為工作到台東擔任顧問，遂愛上了這片廣闊質樸的後山，自此留在台東為中小企業、公部門做在地創生。過去兩位受訪多是談地方創生，這是他們首次遇到關於原住民議題的專訪，劉誥洋對此感到非常驚喜，侃侃而談他在此見證的文化與生命力。

Photo Credit：TNL Brand Studio 邸台東創辦人劉誥洋、陳怡萍

「在台東八年，其實就只為了一個目標：讓青年回鄉、讓青年留鄉。」劉誥洋說，在台東選擇創業的人其實不少，但因商業環境不足，且產業單一，因此對創業者帶來嚴峻的生計考驗。「不過台東其實有很多的可能性，有豐富的自然／文化資源。邸台東能做的，就是擔任陪伴者和參議，帶創生者看見土地價值與文化認同，一起建立一個讓人才願意返鄉回流的環境。」

Photo Credit：TNL Brand Studio 邸台東經營地方創生的要領之一，就是看見在地優勢，然後找出各種可能性去發揮這些優勢。

要讓青年返鄉不容易，要讓原住民青年留在部落，更是難上加難的任務。不過，邸台東仍接受了鄉公所提出的考驗，KPI訂得很明確，就是每年要讓三個青年回流。

要如何說服青年返鄉？其實就是提供他多一點想像。劉誥洋舉例，在台東縣最南端的達仁鄉，至今仍保留著完整的自然原始風貌與傳統排灣族文化，那是一片淨土，卻也是外部資源不易進入之處。達仁鄉的主要產業是種植紅藜，但耕地不多、產量有限，致使鄉境內的經濟發展一直受困在小範圍內，或是只能仰賴小規模的一級產業。

然而，其實達仁鄉還有一項優勢。「這幾年非常紅的阿朗壹古道，其中一個出入口就在達仁鄉。」阿朗壹古道，正是台灣史詩影集《斯卡羅》的舞台之一，不僅是百年前的交通要道，也是現在仍保有原始海岸線的絕美秘境。阿朗壹古道為達仁鄉帶來觀光發展的契機，也帶動部落的其他可能性。

「原本阿朗壹古道的出入名額是由屏東主控，後來臺東縣府爭取達仁鄉也能掌有50個進入步道的名額。當遊客一來，達仁鄉就能順勢發展部落體驗、古道巡禮、祈福活動等，透過多種觀光產品，讓產品均價／產值盡可能往上提升，做出口碑後也能增加來客數，部落也就有更多創新機會。」劉誥洋說，現在因為阿朗壹古道帶動的觀光發展，月產值已可破百萬、年產值更上看千萬。最重要的是，只要阿朗壹古道還在的一天，這個產業就能永續發展，年輕人也就有機會留下來。

Photo Credit：TNL Brand Studio 找到地方價值和自我認同，其實就是找到一股源動力。邸台東能做的就是陪伴和參議，幫助創生單位建構一個永續經營的模式。

邸台東的另一個經典案例，則是台東原民美食品牌「粨發粨粽」。粨發粨粽的前身是達魯瑪克部落的社區廚房，雖然許多原民部落都有「阿粨」（a-bai，小米粽）這樣的美食，但達魯瑪克部落出產的阿粨有自己的特色，因此歷經二代傳承口味，直到第三代隨著一對返鄉青年夫婦繼承，並在邸台東的參與下，才將社區阿粨轉型成為商業化、有SOP、甚至有工廠的原民美食品牌「粨發粨粽」。

值得一提的是，粨發粨粽不只將部落小米粽附上商業包裝或Logo而已，它也提供在地原住民婦女工作機會，讓部落婦女可以藉由一雙好手藝，宣傳部落美食文化，也為自己帶來經濟基礎、建立自信，甚至成為品牌最佳宣傳大使、人稱粨發粨粽的「霹靂嬌娃」。

「從這兩個案例和這幾年在台東的觀察，我並不覺得原住民就一定是經濟弱勢或脫離不了貧窮。他們只是沒有自信，或是還沒看到自己的優勢。」劉誥洋說，邸台東擅長為地方品牌找到好的敘事方式和行銷切入點，但那些都只是「方法」；最重要的第一步，是認識自己，找到文化認同與熱情，才有機會發展故事和創新。

來自卡大地布部落的卑南族人，馬靖：「我就是留在部落的青年！」

來自卡大地布部落的青年，馬靖（族名：Pangtre）今年三十歲，是卑南族與漢人的混血，和金曲歌手桑布伊同鄉，同是

在台東卡大地布部落長大的卑南族人。受訪這天，馬靖一邊協助著部落青年交流活動，一邊抽空和我們到大樹下進行訪談，而前一天他才和族人們前往知本光電案的陳抗活動。

Photo Credit：TNL Brand Studio 「我不太會說話，但是我盡量講！」卡大地布部落的卑南族青年馬靖，面對採訪，與其說是緊張，不如說是非常重視可以對外表達想法的時刻。他極力把握機會說好每一句話，有時候也會停頓半晌，思考怎麼表達比較貼切，可以充分感受到他想把對部落的愛與驕傲好好傾訴一番。



「我從小在這裡長大，但是直到大約十年前才開始有所謂的『原住民意識』，發現原來自己習以為常的生活，其實充滿著獨特的文化。」不是只有馬靖，事實上整個卑南族的文化重建之旅，也不過是90年代才開始。當時因為虞戡平導演拍攝的《悠悠卑南情》紀錄片，以及一場〈原住民樂舞系列-卑南族〉在國家劇院的演出，致使卑南族傳統文化展開現代復振的起點。

在這場部落文化復振運動中，卡大地布部落的族人們又聚集起來重建「巴拉冠」（男子聚會所）、修復祖靈屋、記載口述歷史等，試圖找回過去的生活；或者說，作為卑南族人的身份／文化認同。「在過去好長一段時間，原住民是被歧視、受壓迫的一群，背負著這麼多的刻板印象，好像不管做什麼都難以翻身，族人的心難免會墮落，甚至很不想承認自己的身份，接著又會因此進入加深歧視的惡性循環，久而久之就塑造成一個弱勢形象。」

馬靖緩緩道來台灣原住民族群的困境。事實上時至今日，他自己也時常要練習把外界對原住民的刻板印象當成耳邊風，「雖然是無心的開玩笑，但你就知道大家還是保有一些錯誤的觀念。像是覺得原住民就一定要會唱歌、很會喝、很會跳舞什麼的。」

馬靖一部份的工作，是作為卡大地布部落健康營造中心的專案人員，類似部落裡的衛生所，處理健康相關的事務。在工作中他發現，「健康」與「貧窮」的關係非常的密切。因此談到原住民的經濟議題，馬靖不談年均收入，而是從部落社區健康營造工作中的觀察來看：「根據中央數據觀察，從國人平均餘命來看，原住民族的死亡人口年齡確實偏低，這結果的背後，是一連串長期因素的所造成的。」馬靖說的一連串因素，除了偏鄉部落的醫療資源不足，還有原住民族在國家、社會、歷史等複雜的脈絡下，被迫改變原本的生活習慣，卻也未完全被主流社會同化，從經濟或教育程度、語言習慣等方面，仍可以明顯看出與非原民身份的落差，也是資源被掠奪的弱勢。

「很多人都說『年輕人要到大都市打拚，留在部落沒有出路』，但我不這麼認為，而且我也從來不覺得我們是貧窮的。」從小在部落長大的馬靖，最終找到翻轉現況的辦法，就是要行銷自己。

「我們要重新連結社區／部落的緊密感，創造屬於我們自己的經濟場域。」

馬靖以堅定意志說著，彷彿憶起好久以前與大自然、土地的深刻連結，想起族人自有豐富的文化資產，不必然要按照現代異族的遊戲規則。

Photo Credit：TNL Brand Studio 卡大地布部落文化園區

Photo Credit：TNL Brand Studio 卡大地布聚會所

「巴拉冠」重新凝聚部落力量，也讓族人學習承擔、長成強壯的大人

馬靖的童年，正好趕上部落文化復振的起頭，成為「巴拉冠」拉拔長大的孩子之一。長大成人後，馬靖跟著族人一起眼看愈來愈多部落長輩凋零，愈發察覺到部落文化保存的工作刻不容緩、極為艱鉅，因此帶著一份文化傳承的使命感，積極投入巴拉冠的工作，以卑南男人的肩膀撐起部落大小事，試圖在現代社會下為家鄉文化尋找一條新的出路。

要完成這項文化使命，巴拉冠的存在非常重要。巴拉冠的功能是男子聚會所，部落的男人們在此聚集，協助處理部落大小事，舉凡哪一家要修水管、哪一戶要牽電線，到部落大型祭典儀式，巴拉冠的男人通通一肩包辦。過去卡大地布部落的巴拉冠舊址，位於現在的知本農會，後來因為日治時期禁止聚會，因此當地的天主教堂遂成了部落的宗教信仰核心，與部落文化兼容並蓄，成為巴拉冠斷層期間的部落聚會所。

Photo Credit：TNL Brand Studio 日治時期，知本天主堂暫代巴拉冠的部落功能，成為宗教信仰的支撐核心。

隨著90年代後卑南文化復振、卡大地布部落的巴拉冠重建，馬靖得以重新跟著族人找回巴拉冠的功能與榮譽。巴拉冠其實類似部落的軍政中心，採行學長／學弟制，講究團體生活，在巴拉冠的每一個男人，都是帶著榮譽感和責任感的。

巴拉冠的功能多元，除了協助族人處理庶務，也提供人脈支援，像是幫後輩介紹工作，同時也拉拔後輩扛起部落責任。此外，巴拉冠的領袖採「推舉制」，被選中的領袖往往全力投入部落事務，甚至不惜辭掉正職工作，將大部分的時間奉獻給部落。「所以巴拉冠的正副會長都是很辛苦的，沒有一份承諾、責任、使命感，是不可能做下去。」曾任巴拉冠副會長的馬靖說。

儘管有著對部落文化的熱愛與使命，但這種犧牲奉獻的模式，似乎難在現代社會下永續發展。因此，馬靖也坦言，該如何維持巴拉冠的功能與影響力，同時又能讓參與巴拉冠的人得以維持生計發展、找到自我定位，正是現代部落青年不斷思考的課題。

Photo Credit：TNL Brand Studio 巴拉冠（卑南族語：Palakuan），意指男子聚會所。當上巴拉冠的領袖肩負重擔，不僅沒有俸給，還要花上大半時間為部落服務，甚至要想辦法打零工維持生計，然而歷屆正副會長仍以身為巴拉冠領袖為榮。

「時代不一樣了。以前家裡的長輩會問：『為什麼沒去巴拉冠？』現在的年輕人要去巴拉冠，反而會被大人質問：『為什麼要去？』」馬靖感歎，因為過去一大段時間的文化斷層，讓巴拉冠必須要花費更多心力，才能再度融入族人生活，以達到撐起部落文化的功能。

不過，為什麼保留自己的原住民文化這麼重要？談起這個問題，無關經濟或溫飽，馬靖說：「祖先留下很多智慧，教我們什麼藥草可以吃，教我們敬畏山和祖靈，教我們看見大自然的教導，教我們懂的分享和回饋，教我們知道知足與感恩⋯⋯這些造就了我們生活、甚至生命的根。」

「如果不去認識自己的文化，不去認識自己的身份，生命汲取不到文化的養分，就會是真空的，沒有靈魂。」

訪談前聲稱自己拙於言辭的馬靖，最後卻提供了一個完美解答，為原住民族群撕下所有標籤：「不要忘記自己的文化，那是你的根基。就像原住民的身份和信仰，給了我一種家的力量，帶給我心靈支持和保護，讓即使外出打拚的部落子弟也能抬得起頭、得到力量。」

Photo Credit：TNL Brand Studio 卡大地布部落三大氏族的祖靈屋，分別為瑪法琉（Mavaliw）、巴卡魯固（Pakaruku）、羅法尼耀（Ruvaniaw）。

Photo Credit：TNL Brand Studio 卡大地布部落園區內的石碑守護神，馬靖解釋：「就像是你們的土地公啦！」

Photo Credit：TNL Brand Studio 達古範（卑南族語：Takuvan），意指國中以下的少年聚會所。馬靖從小四開始加入聚會所的活動，從達古範到巴拉冠，對他來說最大的學習就是學會承擔。現在自己也以前任副會長的身份投入巴拉冠的工作，他認為現在的年輕族人有更加穩固的環境學習部落文化，希望可以讓部落愈來愈茁壯，讓族人們在此學習和鍛煉，成為一個對自己對家庭都能負起責任的大人。

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