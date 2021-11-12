隱藏在偏鄉裡的快樂學習天地（上）：台東「孩子的書屋」為迷失之子找回良善本性

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暖世代 永續「心」價值大調查
隱藏在偏鄉裡的快樂學習天地（上）：台東「孩子的書屋」為迷失之子找回良善本性2021/11/12 ,
採訪
TNL Brand Studio Brand Studio
我們想讓你知道的是
「保有善的本質，去創造新的樣貌。」孩子的書屋作為一個社區機構也好、一個教育載體也好，終極目標是喚回每一個人內在的真心誠意，讓善良的本質去發揮他該有的力量。
諾貝爾和平獎得主馬拉拉・尤沙夫賽（Malala Yousafzai）曾說：
「一個孩子、一名教師、一支筆和一本書，就能改變世界。」
教育的力量，終究是以愛為始、以人為本，發揮影響力改變一個人的生命。回想過去曾為我們留下回憶的師長，或許無法記得他們說過什麼話、做過什麼事，但是絕對不會忘記他們所帶來的感受。或許也就是那一點一滴的感受，溫暖的、嚴謹的、包容的、接納的，人師發自內在的傳承知識與生命經驗，形成一股教育的力量，幫助懞懂學子成為一個「人」，學會活出自身價值。
而在聯合國永續發展目標（SDGs）中，第四項指標就是「教育品質」，旨在確保有教無類、公平以及高品質的教育，並且提倡終身學習。教育不只是必須普及的任務，也是要向下紮根、往上延伸的無盡課題。
- 什麼是SDGs？了解更多：SDGs暖世代永續價值白書
雖然在TNLR（關鍵議題研究中心）的調查報告中發現，「教育品質」這項指標在台灣民眾心中重要程度僅列於第12位，但大多數民眾仍認可這是一項重要的議題；其中，調查發現台灣南部（含台東、離島）的受訪者，比起其他地區民眾更認同教育的重要性。
在台灣，偏鄉教育議題一直以來備受討論。偏鄉教育要面對的不只是孩子的教育問題，還包含家庭、社區、環境等所帶來的挑戰。因為地理距離所造成的資訊落差、資源不均、貧富差異，不只影響成人的生計，也衝擊到孩子的教育品質。不過，或許教育並不是一定要科技設備齊全、一流師資齊備才得以完成。回到以愛為始、以人為本的初心，關鍵評論網Brand Studio採訪台東「孩子的書屋」以及花蓮「豐田五味屋」，看那些隱藏在偏鄉裡的偉大教育者，如何協同孩子與社區，共創快樂的學習天地。
台東「孩子的書屋」，打造弱勢孩子的第二個家
自1999年耕耘至今，台東「孩子的書屋」創辦人陳俊朗（陳爸）因為一份「路見不平」的心情，捨不得看到許多弱勢孩子在規格化的教育體制內被錯誤對待，或是因為家庭環境而被犧牲未來，因此捲起袖子建立書屋，打造書屋作為孩子們的避風港。陳爸不僅供孩子用餐，也身兼老師、說故事爸爸，這座避風港也逐漸成為孩子們的第二個家。
20多年過去，書屋幫助逾千位孩子，也設立基金會、咖啡店，或是培養孩子做烘焙、耕作、造屋等，栽培孩子發展生計，讓照顧擴及更多面向。而要完成這麼多事情，資金需求也逐步擴大，陳爸幾乎靠自己一人不辭辛勞的到處籌措，發揮獨特的個人號召力，上媒體節目、尋求企業贊助等。不過誰也沒料到的是，2019年7月初，陳爸因為心肌梗塞驟逝，而擔任書屋大家長的重擔，便迅速交到兒子陳彥翰身上，不管準備好了沒有，父親的書屋都要勇敢撐住。
在由書屋基金會建立的「黑孩子黑咖啡」店裡，陳彥翰剛結束一個面談，隨即又來接受我們的訪談。明亮的一雙大眼眸，溫暖堅定，卻也帶有一絲絲逞強的疲憊，他再度展現親切的微笑，說「請叫我彥翰就好」。
頂著「孩子的書屋文教基金會董事長」頭銜，陳彥翰知道那是重大的責任。「書屋像家的延伸，是爸爸愛的延伸。」既然爸爸不在了，作為陳爸的兒子，陳彥翰似乎也願意帶著捨我其誰的意志，想盡辦法延伸書屋的愛與意志。
喚醒內在良善，那裡就是烏托邦
繼承書屋責任，對陳彥翰而言也是一段重要的轉折與生命教育。「我每天都在自我審視，在過程中追尋自己、試圖找到我想實踐的價值理想。父親有很大的原動力，我也必須找到屬於我的原動力。」那麼你找到了嗎？陳彥翰說，找到了。
「我心中有一個畫面。大概像是庭院大小的空間，遠處路燈閃爍，眼前是一群書屋的孩子在此唱歌，他們像是我的同學，或者兄弟姐妹。」那樣和樂的畫面，其實是父親曾經創造、讓陳彥翰童年感動的瞬間，也成為今時今日已是成人的他，內在那一股原動力。
「喚起每個人的內在良善，喚起每個人的真心誠意。」
在父親的時代，書屋以互助同理出發，致力於打造自給自足的理想國；如今，陳彥翰想做的，則不一定要是打造烏托邦，而是把過去20年的經驗彙整，建構一種可以健康成長、與體制社會共好的體質。
「與其說孩子的書屋是一個教育場所，不如說它是文化建構型組織，目的是陪伴社區成長。書屋不只服務孩子，而是延伸出地方的力量。」
改變孩子，進而改變這塊土地。陳爸帶給陳彥翰的教育，不限於書本知識，而是身體力行的生命教育。像是小時候在路上看到被撞爛的流浪狗，陳彥翰便跟著父親停下路途來為牠收拾殘軀、對終了的生命說話，「父親在教我理解和尊重生命」；又或是跟著父親家訪，甚至當起比自己年紀還大的哥哥姊姊們的家教，也從中獲得成就感。
「父親用身教告訴我『利他』的價值。他常說，即使只剩一碗飯，也要半碗給快要餓死的人。」
而陳爸怎麼教導兒子，也就怎麼教導書屋的孩子。因此，迷途的孩子們來到書屋，接收到愛與關懷，看見生命可以有所不同。而書屋不只為社區建置孩子的避風港，那些高風險族群的大人，也因為自己的孩子在書屋，漸漸學習從一個壓迫者轉變為一個保護者，放下荒唐過去，和孩子一起踏上新生命之路。
人人可為師，在書屋做孩子們生命中的陪跑員
「父親極為強大的感召力，可謂千年一遇。」對陳彥翰來說，書屋難以複製，因為不會再有第二個陳爸。然而，其實有一樣理念和意願的人很多，大家都可以長成自己不同的樣貌。真正的故事不是方法，而是很強的信念。
值得一提的是，書屋不只提供一個場域，也有類似生命導師一樣的存在。這些書屋老師就像是孩子們的陪跑員，除了提供生活基礎陪伴，也幫助孩子自立、進行挑戰式學習，從中產生韌性與服務精神。另外，也有所謂的「標靶教育」，也就是幫助家長重新自立，成為一個可以支持孩子的大人。總之，在書屋系統裡，每一份工作機會都是支持一個人生命的契機。
陳彥翰回憶起某次書屋的「單車環島」挑戰式學習活動。當時有一個孩子很沒自信，連要求個Wi-fi網路都不敢開口。然而，在環島的尾聲，那個孩子親自走過來對陳彥翰說，「我要跟你們一起完成很多事！」從一個害羞內向的孩子，轉變為自信熱情的少年，這樣的成長令人感動。
「保有善的本質，去創造新的樣貌。」陳彥翰認為書屋作為一個社區機構也好、一個教育載體也好，終極目標是喚回每一個人內在的真心誠意，讓善良的本質去發揮他該有的力量。
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