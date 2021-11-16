隱藏在偏鄉裡的快樂學習天地（下）：豐田五味屋，顧瑜君老師與孩子們共譜的鄉村樂章

在五味屋巡禮的最後，我們問顧瑜君老師她對「理想教育」的想像。她回答，教育應立基於充分地接納與理解，將孩子身上的標籤撕下，溫柔緩慢的陪伴、支持一個人的學習與成長。

花蓮壽豐鄉豐田火車站前，座落著一幢日式木屋，門口插旗寫著「五味屋」，令過客不禁好奇是賣哪五味？掀開門扉之際，孩子們細碎的絮語傳來，以及一個溫暖有力的女性聲音，正在向其他拜訪者介紹五位屋，想必這就是五味屋的「屋主」顧瑜君老師了。進到屋內，映入眼簾的是擺滿二手商品的層架，品項多元，目不暇給，仔細一看其實都按照分類擺好，價格標示清晰。許多二手商品接近全新，不只物美價廉，簡直物超所值。

差點忘了採訪工作而忍不住「血拼」時，顧老師親切的喚來一位相當年輕的「在地嚮導」，為我們先做一番導覽。「雖然孩子導覽不是專業的，我們也不刻意讓他們套模式進行，讓孩子自己發揮，請你們感受最真實原味的樣貌。若覺得孩子講得不清楚或該調整，請不要客氣，隨時提問、建議與要求，這對孩子會是很好的訓練與學習。」顧老師細心叮囑著。接著，我們便跟著嚮導的腳步，一步一步進入五味屋的教育理想國。

Photo Credit：TNL Brand Studio 豐田車站，一天不到十個班次進站停車。這裡的時間感像貓，悠悠緩緩。站前的一幢日式木屋就是「五味屋」，這裡販售各地集結而來的二手商品，承載著顧俞君老師的教育志業，以及壽豐鄉孩子們的童年曙光。外地遊客來此到訪，除了逛二手店、聽聽五味屋的故事，也能在此獲得暫離塵囂的喘息片刻，沈澱一下。

「五味屋」陪伴偏鄉孩子工作、生活與學習，體會生命的酸甜苦辣鹹

帶我們展開豐田環境教育之旅的嚮導，是從小學三年級開始便在五味屋學習的許文浩，今年剛滿18歲，已經算是這裡的「大哥哥」了。「在五味屋工作的弟弟妹妹，都是這裡的小老闆，管理二手商品、貼標價、解說商品、結帳等，他們都能一手包辦。在這裡付出的勞力與心力則可以換算成酬勞，用點數計算，可以拿去購買二手商店的東西，也可以存在『希望撲滿』裡，作為日後外出參訪學習的費用。」文浩一邊拿出孩子們的工作日誌、聯絡簿等，一邊從容地說明著五味屋的運作模式。

五味屋，不只是一間公益二手商店，更是孩子們的學習場域。週末時光，村裡的孩子們可以帶著功課到店裡一邊做功課、一邊做生意。

而所謂的「五味」，不只是藉由實際的生意演練，讓孩子們體會到真實人生的「酸甜苦辣鹹」，同時也是顧老師希望鄉下孩子應該學會五種味道——天真、勤儉、感心、親切、好用。

「在五味屋的小老闆，除了要會經營商店，也要學會自我管理收入。在每一次用點數購買東西的過程，也要學會判斷什麼是『需要』、什麼是『想要』。」文浩繼續說明。接著，他帶我們一一走訪與五味屋相關的據點，包括收集物資的「見性工坊」，以及其他二手專門店，如娃娃屋、服飾店、杯具行，甚至還有經營民宿「外婆的家」、「​​豐田行館」、書店「豐田の冊所」等，一共十二個據點。

而造就這一切的，是豐田社區的居民與顧瑜君老師緊密攜手長期協力的展現。

Photo Credit：TNL Brand Studio 顧瑜君老師，五味屋的精神人物。有著美國奧勒岡大學哲學博士、現任東華大學自然資源與環境學系特聘教授、社會參與辦公室主任等頭銜。但她最愛的身分之一，或許是在豐田和社區孩子們一起經營「五味屋」當老闆。顧老師從都市走入鄉村已屆26年，她認為：「在鄉下或許不能過最有錢的生活，但有能力過最富有的生活。」

尋找偏鄉教育主體性，創造鄉下小孩獨一無二的價值

顧老師自留美完成學業歸國後，於民國86年到花蓮東華大學任教，進而展開教育改革、解放鄉村教育權的工作。跳脫紙本上的教育理論，顧老師在偏鄉親眼見證何謂「天壤之別」的城鄉差距。「早期的鄉村教育，學校可以說是偏鄉的政經中心，教師們扮演多功能的角色，除了教書，也肩負重建社區、照顧在地家庭的任務。」顧老師娓娓道來一段口述歷史，以此說明偏鄉教育不易的問題，以及早期學校與社區的緊密關係。

1977年黛納颱風過境，花蓮溪水暴漲，通往學校的橋被沖毀，一群教師為了到校上課，冒險以手牽手的方式度和，卻因為暴漲的溪水湍急，兩名教師不幸溺斃。後來為了紀念兩名克忠職守的教師，遂以張箭、鄧玉瑛兩位老師的名字各取一字，將重建的新橋名為「箭瑛大橋」。

這段歷史，不只感念鞠躬盡瘁的偏鄉教師，也帶出偏鄉教育的最大問題，誠如顧老師所舉的實際案例：「曾經看過一位吉安鄉的阿公，家裡沒水沒電，生活條件嚴苛，還要養五、六個孩子。」所以，當生計不易，又怎麼談教育？尤其隨著時代變遷，儘管交通變得較為方便，但也因為年輕人口大量外移，人才留不住，使得在地的人口金字塔愈加狹長，學校與社區的緊密度也不如以往。因此，為了重建與社區連結，找到鄉村教育主體性，顧老師思考：「何不實驗非北漂的可能性？」

鄉村教育是一場跟著在地孩子探索的過程，為了創造屬於偏鄉教育的價值，顧老師與她的研究團隊發想許多計畫，最初是與學校合作這些充滿實驗性的教育模式，「但這些不協助孩子寫完作業、提高學業成績為任務、卻總是做一些『有的沒的』的方案，常常會隨著校長更換而必須調整甚至終止計畫，然後要再重新說服學校配合。所以我想乾脆找一個自己的據點，去實踐這場鄉村教育。」

一直以來，顧老師的計畫無不圍繞以「生活、生態、生計」為核心的教育。無論是透過二手賣店、民宿經營，顧老師實際的教育方式，就是想讓孩子在實際的生活與工作過程中學習，取得第一手的體驗式學習，從中學會負責任與鍛鍊韌性。「既然在主流教育中找不到價值，那就自己創造。」

Photo Credit：TNL Brand Studio 今年18歲的許文浩，小學三年級開始加入五味屋的學習行列，見證五味屋拓展為12個據點，為地方的孩子創造獨特的成長過程。

Photo Credit：TNL Brand Studio 五味屋內部，小老闆們正聚在一起製作文宣品。

Photo Credit：TNL Brand Studio 五味屋旁有一處貨櫃屋基地，名為「見性工坊」。這裡是收集各地寄送物資的地方。「我們稱他們為寄件人，而不是捐贈人。」因為五味屋的孩子不會不勞而獲，他們會將親手栽種的洛神花回送給寄件人。而選擇洛神花為回禮的原因，是象徵孩子們「像一顆種子，會落地茁壯」。

Photo Credit：TNL Brand Studio 豐田五味屋的教育影響力擴及整個社區。除了和社福單位、學校合作，推廣二手商品禮券消費，在學校表現優異的孩子可以獲得五味屋消費券；在販售二手商品之餘，孩子們種植的稻米和洛神花也是熱門產品之一。透過種植作物，讓孩子親近土地，學會一分耕耘一分收穫，同時也帶動農業回歸。

Photo Credit：TNL Brand Studio 五味屋「旗下」的二手服飾／鞋飾店。門口整齊的木製鞋架，正是今日導覽員文浩與高一的家翔共同完成的手工作品。

Photo Credit：TNL Brand Studio 「誠什商店」販售杯具等大量物資，以誠實交易/無人管理的方式運作。其實大多五味屋的二手店是改建自地方的空屋，或是老舊的商店；原屋主搬家或不想經營，正好讓五味屋來改造一番。

Photo Credit：TNL Brand Studio 五味屋的民宿或學生宿舍，時常可以見到類似這樣的讀書角落。社區的爸媽也會趁著假日空閑時光，帶小孩來此閱讀。

自己長出來的「五味屋」，溫柔陪伴孩子成長，看懂孩子的天賦

因緣際會下，2008年在豐田正式有個落腳處，遂有了五味屋第一個家；後來更是奇蹟連連，顧老師分享，時常遇到好心人士突然出現，因為認同顧老師的教育理念，大方出租、甚至半賣半相送一塊基地或空屋，讓顧老師得以改造成孩子們的據點。「所以我總認為，五味屋不是被創辦的，它是自己長出來的。」五味屋的故事，彷彿印證了《牧羊少年奇幻之旅》中的一句話：「當你真心渴望某件事物，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成​。」

目前五味屋穩定常態有10～15個孩子，加上非常態參與的孩子們，在顧老師的教育計畫裡，不只對孩子有影響力，也進而服務到家庭，甚至創造親子共學的機會。「偏鄉有許多單親、隔代教養的家庭，我們試圖以孩子為核心，建構穩定成長的模式，而不是讓他們總是社福依賴者。」顧老師一再強調，教育的目的不是救濟，而是讓孩子學會自立。

談到五味屋的經營模式，其實是一個不斷更新與改變的過程。在東華大學任教的顧老師，運用「人文生態與教育研究室」做豐田五味屋的研發單位，讓研究生落實實踐研究—協同行動模式，為在地貢獻教育策略，同時也讓教育不只發生在鄉村的孩子身上，大學生、研究生也得以在地化培訓，讓學術與現實接軌，也實踐大學社會責任。對此，顧老師形容：「我們就像無菜單料理，有千變萬化的做法，不變的是心法。」憑藉著獨一無二的人事時地機緣而生的五味屋，不可能再復刻，但是其理念可以延伸，遍地開花長出屬於自己的樣貌。

Photo Credit：TNL Brand Studio 顧老師為五味屋設計許多學習單，像是聯絡簿或工作日誌等，讓孩子們在每天記錄人事時地物的過程中，學習與反思，並累積學習點數。

Photo Credit：TNL Brand Studio 五味屋的孩子們亦經常自主舉辦活動，從音樂會到電影節，只要想得到，就去創造。

「鄉村不是弱勢，反而是嘗試的最佳場域。」顧老師認為，朝向都市獲得成就的菁英式教育不是唯一，終歸只適合少數鄉村學子，但鄉村的孩子們可以選擇做個驕傲的鄉下人。非資本性的經濟，例如合作經濟、團結經濟，或是實驗教育，都能在這裡發揮可能性。

在五味屋巡禮的最後，我們向顧老師問起她對「理想教育」的想像。顧老師說，教育應立基於充分地接納與理解，將孩子身上的未能符合主流社會期待的標籤撕下，溫柔緩慢的陪伴、支持一個人的學習與成長。「這些孩子有看不懂的天份，而我們的工作就是讓他們的天份被看懂。」顧老師引述了肯納症協助者王華沛的描述，讓我們理解差異的價值與產生力量的角度，希望大眾能換一個新的眼光看待偏鄉教育，與偏鄉孩子建立一個雙向互助的過程，建構彼此的韌性和復原力。

「向鄉村學習，向孩子學習吧。」顧老師溫柔的呼籲。