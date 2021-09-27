【圖解】我們與「餓」的距離——你不可不知的台灣4大飢餓問題

不患寡而患不均，台灣並不缺乏食物，而是過多的資源無法被平均分配，而飢餓作為貧窮的一種顯現，背後更隱藏貧富差距大的問題。

你上一次感到飢餓是什麼時候？或者說，你上一次為了取得食物換得一餐溫飽、並感到焦慮無措，是什麼時候？又或許，你從來都沒有過體驗過糧食匱乏與飢餓。

在聯合國所發佈的17大項永續發展目標（SDGs，Sustainable Development Goals）中，第二項指標便是要在西元2030年前「終止飢餓」（Zero hunger），確保所有人、尤其是貧窮與弱勢族群都能夠取得安全營養且足夠的糧食，同時也要消除所有形式的營養不良。

在物產豐饒、GDP有一定水準的台灣，食物唾手可得，飢餓的問題似乎離大多數人很遙遠。根據TNLR（關鍵議題研究中心）的調查報告，今年42歲以上的非千禧世代比起其他世代更重視這項SDGs指標，「終止飢餓」更是非千禧世代認為最重要的前五大目標之一；但相對的，42歲以下的年輕世代恐怕就沒這麼重視這項議題。

其實，只要花點心思觀察生活週遭、社會角落，台灣仍有許多人因為三餐不繼而煩惱，甚至因為嚴重營養不良而導致疾病問題。並不是所有人都那麼幸運，能夠好好吃一頓飽飯；為了讓讀者暸解台灣仍存在著的飢餓問題，關鍵評論網Brand Studio整理了一部《餓之教典》，略探台灣的飢餓現況，看見我們與「餓」的距離。

餓之教典第一章：貧窮線以下的低收入戶

不同的國家或城市，對於低收入戶的標準不太一，會依據各地方的生活水準判定。低收入戶通常以家庭戶口為單位，當一個家庭的總收入平均分配全家人口，每人每月在當地區公告的最低生活費以下，便可列為低收入戶。

低收入戶的家庭通常收入較少且不穩定，僅能勉強維持溫飽。然而，一旦家庭成員失業、失蹤、罹患重傷病或死亡，無論少一份薪水或多一份負擔，都會讓他們的生活立刻陷入水深火熱之中。

根據衛福部最新統計，全台灣低收入戶人數約為29萬3千640人，其中低收入戶人數最多的前三名地區則分別為台北、台中、新北。由於該地區所需的消費較高，因此容易未達生活消費標準而有列入低收入戶的資格。然而需注意的是，其實還有許多家庭急需脫貧的協助，卻未被列入低收入戶的名單之中。如何修調社會救助法並擬定更合乎需求的脫貧方案，需要政府與民間一同集思廣益。

餓之教典第二章：營養不良的弱勢兒少

孩子要健康長大，必須要有足夠的營養，然而許多弱勢家庭的孩子，卻面臨營養不良的困境，時常以泡麵、零食、罐頭果腹，或是一天當中唯一的正餐就是學校的營養午餐。營養攝取不足，讓孩子不是過於瘦弱就是肥胖，身體未能打好強壯的基礎，也增加疾病入侵的風險。

根據衛福部統計，因為家庭經濟困難，或是爸媽、撫養義務人無力照顧，甚至是因為懷孕或生育遭逢困境的兒童及青少年，目前全台接受扶助者約有14萬7千405人。這群弱勢兒少時常面臨肚子餓、吃不飽的困境，甚至每餐費用僅有新台幣32元預算，根本難以攝取足夠的營養。有的孩子則必須自理餐食，為了省下開銷，常常寧願選擇少吃一餐。

在孩子的成長過程中，如果連吃一頓飽飯都成了問題，還能談什麼考試學習呢？看見清寒及弱勢家庭孩童的飢餓問題，幫助孩子，或許也就有機會幫助一個家庭。

餓之教典第三章：被飢餓與孤獨夾擊的獨居長者

飢餓可怕，還是孤獨可怕？對於65歲以上的獨居長者而言，日常最大的考驗，就是要忍受被飢餓與孤獨雙重夾擊，並且在逐漸走下坡的健康狀況中，眼看自己的生命慢慢凋零。

獨居長者之所以會面臨飢餓困境，原因有很多。除了本身經濟狀況不佳，甚至陷入貧窮之外，也有許多獨居長者因為家人無法照顧或根本失聯，加上地處偏遠難以採買食物，或行動不便、健康不佳等狀況，無法自理餐食，因此陷入飢餓困境。

根據衛福部統計，全台獨居長者人數約為4萬1千983人，一年內接受送餐服務的老人約1萬6千171人。在統計數字之外，仍有許多深陷孤獨角落的獨居長輩，正等待生命出現希望的曙光，讓飢餓不再、孤獨不再，渴望把握最後的晚年，體驗生命的火花。

餓之教典第四章：餐風露宿的流浪街友

對於流浪街友來說，每一天都要面臨許多生存難題，不只時常與飢餓共存，在漂泊不定的日子中，還要想辦法保護自身安全，同時忍受社會異樣眼光。街友的食物來源不定，幸運的人可以自身打零工賺取的收入，給自己吃一頓飽飯，又或者能吃到社福機構或民間團體提供的餐食；然而大多數無力工作或年邁不便的街友，恐怕只能默默忍受飢餓，以及因為長期飢餓與生活環境衛生不佳而導致的病痛。

根據衛福部統計，全台灣受理或查報遊民處理案數約為5,336人，其中男性佔4,535人，女性佔801人，男女比例懸殊。街友每日要面臨的困境，除了飢餓，還有住宿問題，該去哪裡站地盤、該如何保護自身安全，街友無時無刻不面臨比飢餓更大的生存考驗。

如果可以選擇，誰會想忍受流浪街友的困境呢？每一位街友都有屬於自己的生命經歷與不得已，或許他們也試過好好工作、有尊嚴地為自己掙得三餐溫飽，或許他們早已盡自己的最大努力，試圖翻轉自己的生存困境。當你看到路上的流浪街友時，心中第一個出現的念頭是什麼？試著留意心中出現的第一個想法，那可能不只關於他的，也關於你。

餓之教典最終章：飢餓教會我們的事

根據環保署數據，台灣一年製造出529,567公噸的廚餘，平均每天都有1,450公噸的廚餘浪費。不患寡而患不均，台灣並不缺乏食物，而是過多的資源無法被平均分配，而飢餓作為貧窮的一種顯現，背後更隱藏貧富差距大的問題。

若要在2030年實現終止飢餓的目標，每一個人能做的，首先就是珍惜食物，不浪費資源。接著，思考如何善用剩餘的資源，讓資源可以去到真正需要的人手中，像是捐贈物資給食物銀行或食物共享機構。此外，亦可更進一步的支持解決飢餓、或有助於社會平等發展的組織。

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