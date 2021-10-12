專訪看見・齊柏林基金會：看見海洋，讓我們真正活像個海島子民

該如何拉近我們與海洋的距離，讓這座寶島上的人能真正活像個海島子民，充分接受來自海洋的愛與豐饒？齊柏林導演留下來的台灣珍貴影像，或許能給我們一些答案。

在TNLR（關鍵議題研究中心）的調查報告中發現，17項聯合國永續發展指標中，「海洋生態」議題被列入台灣各世代網友前三名的關注目標之一，但大多數人關心海洋卻不得其門而入。

雖然台灣是海島國家，海洋與台灣人民應是親近的，不過實際上許多台灣民眾卻對海洋知識很陌生。儘管有政策與NGO團體極力呼籲民眾關心海洋，然而海廢、污染等問題仍層出不窮，背後牽涉的海洋陰謀（不只海水污染，也包含濫捕問題）更是複雜而龐大。

該如何拉近我們與海洋的距離，讓這座寶島上的人能真正活像個海島子民，充分接受來自海洋的愛與豐饒？關鍵評論網Brand Studio採訪了「看見・齊柏林基金會」，希望齊柏林導演留下來的台灣珍貴影像，能給我們一些答案。

Photo Credit：TNL Brand Studio 在淡水老街一帶的「齊柏林空間」，匯集齊導25年空拍生涯超過60萬幅珍貴影像作品，不定期舉辦影像展覽，傳達友善土地、關懷環境的理念。

Photo Credit：TNL Brand Studio 齊柏林空間戶外的「共建牆」，為感謝資助齊柏林空間設立的8052名共建人，以「燈・山」為概念，將共建人的名字列在牆面上，夜晚來臨、華燈初上之際，共建牆亦悄然亮起。

絕美海岸線，就是海洋送給海島子民的禮物

透過影像去感動世人，進而促成改變行動，這是齊柏林的方式，也是「看見・齊柏林基金會」的目標。2013年，因為齊柏林拍攝一部全程空拍鳥瞰台灣的紀錄片《看見台灣》，不僅為這塊土地留下絕美的影像紀錄，更感動了全台灣2300萬人，驚覺原來我們的家園如此美麗。

2017年6月，在齊柏林離開後，親朋好友們籌措資金設立「看見・齊柏林基金會」、在淡水設置「齊柏林空間」，希望能將齊導長年以來的空拍作品數位典藏、集結成冊，讓絕美影像訴說台灣的山、河、海、城市，以及人的故事。

採訪這天，正好是「齊柏林空間」《逐岸》展的最後一天，這次展覽以台灣海岸線為主題，透過空拍視角揭露寶島的肌膚如何觸及海洋。人為影響、自然變遷，無論環境怎麼變化，海岸線永遠都在浪花的輕輕拍打中被撫慰。

《逐岸》的策展人之一，是「看見・齊柏林基金會」多元內容創意部副總監俐文。她與「看見・齊柏林基金會」董事、同時也是齊導兒子的廷洹，一起接受我們的採訪。腦海中輪播一遍齊導記錄下的台灣海岸線，廷洹和俐文一致認為台灣的海岸線非常獨特，這一座被海洋擁抱的小海島，東西南北沿岸各有不同風貌，也因此哺育出這座島上多元性格的海島子民。

台灣的每一段海岸線，都是海洋、土地、人類共生出的線條。無論崎嶇或筆直，都是故事。廷洹和俐文在齊導的作品中找出了三段海岸線，分別是塔瓦溪、鵝鸞鼻、將軍嶼，希望能藉此作爲讀者看見海洋之美的契機。

台灣僅存的原始海岸線——塔瓦溪

Photo Credit：看見・齊柏林基金會

位於阿朗壹古道北端的「塔瓦溪」，也是台東與屏東交界處。這一段海岸原本會是「台26線」沿海公路的其中一部分，但最後仍未被打通，所以保留著台灣僅存的原始海岸線。對此，廷洹也提出反思，「保留優美風景固然很好，但開通公路或許可以讓偏鄉居民更容易維持生計，或是更快取得資源，比方說就醫。」是該開墾公路或是保留原始海岸線？或許沒有正確答案，最重要的是，我們必須不斷有意識的省思，究竟我們想留給下一代的是什麼。

國境之南——鵝鑾鼻半島

Photo Credit：看見・齊柏林基金會

位於台灣最南端的鵝鑾鼻半島，彷彿海島在深藍色大海上延伸出的一小段尾翼。這裡曾是台灣與國際交匯之處，也是近期熱門影集《斯卡羅》中「羅妹號事件」的歷史舞台。半島上矗立的鵝鑾鼻燈塔，遙望巴士海峽，是台灣目前照射距離最長的燈塔，指引船人回家的路，此外，這裡還有一座日治時期建設的「鵝鑾鼻神社」，以及使用鯨魚肋骨作成的「鯨骨鳥居」；而這些都是海洋送來的文化底蘊。

與珊瑚共生——將軍澳嶼

Photo Credit：看見・齊柏林基金會

將軍澳嶼是位在澎湖望安鄉的一座島嶼，周圍擁有豐富的珊瑚，據說珊瑚覆蓋率高達98%，也讓此地擁有「珊瑚之島」的美名。為了保護這座海底森林，愈來愈多有志之士積極找尋復育珊瑚以及共生之道，盡可能保留澎湖完整的珊瑚礁生態，把這座珊瑚秘境傳承給下一代。

以影像觸及大自然，喚起人類內在擁抱自然的本能

「921大地震那天，地震才剛結束，父親就立刻起身出發拍攝，第一時間記錄下台灣遭逢地震破壞後的樣子。」廷洹回憶起小時候，父親齊導時常義無反顧的進行拍攝工作，當時所拍下的空拍照片，受地震衝擊而滿目瘡痍的台灣，不只怵目驚心，更令人無比心疼。

歷經多年復育與重建，植被漸漸恢復、陸地上又長出新興家園，齊導又再度回到921地震現場拍攝，紀錄浩劫重生的台灣。「一塊完好如初的土地，因為地震浩劫而遍體鱗傷，又隨著時間自然復甦，透過照片一比對，直接見證到土地與環境的改變，很震撼。同時也能看見自然環境偉大的復甦力。」

被父親拍攝的影像感動，進而被自然感動，廷桓說：「照片影像是一個很棒的媒介，它能激發人們去反思。而只要願意思考，就有機會創造改變；一群人思考，那就能成為集體意識，形成一場變革。」

俐文則認為，多數台灣人不太了解台灣的美。很多時候看到美麗的風景，都以為是在國外，但其實就是台灣。因此影像紀錄反而可以成為敲門磚，提供人們一種宏觀的角度，感受美的風貌，進而激起體驗大自然的渴望。

而這也是「看見・齊柏林基金會」之所以舉辦各種展覽或活動的原因，作為數位典藏負責人與策展人，俐文的任務就是讓齊導留下的影像資產盡可能觸及更多人，訴說關於山、關於海、關於森林、關於河水的故事給更多人知道。「現代人好像有點懼怕大自然，也可能是無從親近，所以有點疏離。因此我們希望透過齊柏林的影像喚起人們的意識，產生親近自然的渴望。」俐文說，透過影像不只要看見美的部分，也能知道自然被破壞的部分，反思自己在大自然環境中的角色與使命。

Photo Credit：TNL Brand Studio 「看見・齊柏林基金會」董事、同時也是齊導兒子的齊廷洹，他認為愛護環境應該是人類的本性，只是我們忘記了，需要去喚醒而已。「我喜歡去溪裡躺在石頭上過一個下午。自然總是能帶給我寧靜與解脫，就像母親一樣，我隨時可以躺進大自然的懷抱，在療癒後生命又會找到出路。」他說。

Photo Credit：TNL Brand Studio 王俐文在基金會中專職數位典藏的整理工作，也做展覽策展人，她開玩笑說：「每天看那麼大量的照片，有時候好像有點麻痺了」，但她補充，親身走進大自然的現場，還是會因為自然實地的療癒能量所感動。

最好的環境教育老師，就是海洋，就是土地

台灣雖然面積不大，卻有著豐富地貌，在齊導的鏡頭下，台灣的多元性格一覽無遺，就等著這座海島子民去親近。在基金會中執行許多環境教育專案的俐文，對於台灣整體的環境教育，她認為是正向發展中且樂觀看待的，只是常有的迷思是，許多年輕的孩子們接觸環境教育，反倒是年長的大人較少理解。「但是環境教育不分對象，是每個人的功課。因為環境是每一個人的，所以關懷環境也應該是每一個人的任務。」

這一份對於環境的關心，除了保留自然之美，也是為了活下去。廷洹說，「馬斯洛的需求金字塔應該要在最底層加上環境。大自然環境是一切的根源，恢復原狀，我們才能有好的根基種植糧食，發展我們所想要的社會。」同時他也補充，環保不等於絕不開墾，而是有所取捨，並且找出最好的方式兼顧生活與環境。

廷洹也舉例，環境也是可以帶來經濟收益的，例如日月潭的自然風光就是當地最好的觀光財，如果環境維護不佳，就會流失觀光客，所以環保反而才是維持生計的方法。最終，環保與開發是要達到共識，尋求共生之道。

Photo Credit：TNL Brand Studio

Photo Credit：TNL Brand Studio 齊柏林空間《逐岸》展