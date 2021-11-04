企業永續學---琉海美粉晶珊瑚兼容功能與美學　伸達聯手藝術家李政勳展現珊瑚砂永續循環

珊瑚也能做塗料？環保、健康又具日式美感的新興塗料「琉海美粉晶珊瑚」不只是居家裝潢的好選擇，伸達建材更以此材料與藝術家李政勳合作，展現自然永續的創意美術創作。

有「海洋熱帶雨林」之稱的珊瑚礁，對地球生態扮演重要角色，一來珊瑚礁是生物多樣性最高的生態系統，為海洋25%物種提供棲息環境；二來珊瑚礁能保護脆弱海岸線，形成自然防波堤。

不過你知道嗎？珊瑚白化死亡後被海浪衝擊成為細碎的珊瑚砂、經年累月沉積於淺海區域，日本人以生態循環方式限量挖採，將其應用在室內建材塗料，形成百年傳統歷史的「漆喰塗料文化」。

致力於環境永續的台灣優良企業伸達建材，2015年從日本沖繩產地引進「琉海美粉晶珊瑚」，為台灣提供這項嶄新的住宅塗漆建材，成為全台首家通過綠建材標章的珊瑚塗料，目前也正把這項綠色建材推廣進中國大陸市場。甚至近期還力邀台灣新銳藝術家李政勳運用此材料展開創作，凸顯機能與藝術的完美融合。

Photo Credit：The News Lens Brand Studio

伸達獨家代理晶珊瑚塗料，持續復育環保建材呼應聯合國永續目標

從事磁磚建材生意30多年的伸達建材（以下簡稱伸達），透過建材美化國內各個建設案例不勝枚舉，近年感受全球環保意識崛起，致力推廣對友善環境、居家健康的建材給市場大眾。早年因緣際會受日本沖繩縣政府合作的廠商邀請，首度認識琉海美粉晶珊瑚，這項天然的健康塗料。

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「我們認識到珊瑚塗料，發現它就是造礁珊瑚在沖繩純淨海域，經過風化所形成的珊瑚砂，是大自然給予人類珍貴的禮物，加上我們與沖繩沖坤公司，有共同致力提供優良居家用材的理念，因此雙方展開合作，伸達正式成為琉海美粉晶珊瑚在台灣銷售的指定代理商。」伸達建材業者解釋。

在機緣下引進造礁珊瑚砂，更讓伸達思考擔憂近年全球因海水升溫，導致珊瑚白化現象日趨嚴重，進而對海洋生態造成危機，於是他們積極投入珊瑚復育工作。伸達與沖繩沖坤公司一起進行珊瑚苗種植活動，大約三年幼苗就可產卵，在大海中成為新的珊瑚礁。他們認為每年限量開採加上復育計畫，是企業社會責任的一環，並呼應聯合國的永續發展目標（SDGs），涵蓋其中SDG 12促進綠色經濟、SDG 14 保育海洋生態等具體項目。

琉海美粉晶珊瑚塗料六大特性，調節濕度、抗甲醛是台灣消費者深愛原因

除了自然環保，琉海美粉晶珊瑚還具備六大關鍵功能，成為近年越來越多消費者在裝潢新居時候，選用珊瑚塗料的原因。這六項功能分別是可調節濕度、吸附及分解甲醛、降低異味、防黴菌讓菌體不易孳生、耐燃一級、以及有效隔熱等。

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針對全年平均濕度為75%左右的台灣，琉海美粉晶珊瑚可以調節室內溼度，讓居住環境可以處於40%~60%的健康舒適濕度，也能降低現代許多孩童因為濕度過高所引發的過敏情況。另外，新家裝潢後有些人會產生「新屋症候群」，也就是害怕建材用到有毒致癌物甲醛，對健康造成威脅。琉海美粉晶珊瑚獲得綠建材認證，不僅可消除健康疑慮，同時珊瑚表面孔隙比竹炭多出五千至六千倍，能吸附及分解甲醛，緩解「室內空汙」情況。

近年也因Covid-19病毒的傳染，居家成為防疫的重要避風港，除了對外要抵抗病菌傳播；對內也要小心黴菌滋生。琉海美粉晶珊瑚本身屬於鹼性，牆面使用珊瑚塗料之後，經實驗證明黴菌不易滋生，也讓牆壁不會產生有礙觀瞻的黴斑。加上伸達提供26種天然色粉調製的特殊顏色，並因為材料本身的特性，呈現出帶有日式美學的灰階色系，帶來平靜、溫和的氛圍，另外，不同於一般塗料一成不變的平面，天然材料所造就的質感牆面，本身就帶有紋理的美感，不需多餘的裝飾，就能因應不同居家風格更靈活運用，展現空間的多元美學。

珊瑚粉跨界利用，台灣藝術家李政勳「時間性」創作理念凸顯永續

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不過琉海美粉晶珊瑚只能用在建材塗料嗎？伸達近期邀請台灣藝術家李政勳，運用珊瑚粉進行繪畫創作。探究背後原因，伸達業者指出：「有次看展發現李政勳這位藝術者，他的作品大量運用幾何線條，搭配顏料堆疊以展現時間痕跡；他的時間軸創作理念，恰好與珊瑚礁死亡後被海浪沖刷、破碎，再被運用到建材塗料，概念上的呼應因而形成這次跨界合作。」

另一方面，李政勳分享他初次觸摸到珊瑚砂，驚豔其顆粒的細緻，經由指頭搓磨粉末帶有淡淡海味。不過加入水攪拌成為泥膏狀，卻又發現它與過往使用壓克力顏料的差異，珊瑚砂色澤度相對溫潤，而且隨著水比例的增加，砂粉塗料也能從保有顆粒感，逐漸化為平滑卻不失個性的表面。

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「這次創作，對我來說像是一場實驗，我選擇在木板上創作，運用珊瑚砂這件媒材持續堆疊出一定的厚度，背後也象徵時間挹注到作品的見證，」李政勳解釋。他剖析在今年疫情正值緊張的時候，感受生活節奏頓時打亂，因此畫面結構不論是線條、顏色相對單一，凸顯當下的內心狀態；相對的，後續兩幅作品因心境轉折，就選用較飽和的顏色，藉創作記錄生活日常。

伸達從日本引進的琉海美粉晶珊瑚，可以觀察到它除了有環保、機能的優勢，甚至也能成為藝術創作的原料。本次伸達聯手李政勳，以琉海美粉晶珊瑚為主題的跨界合作，預計將在2021年12月11日至2022年1月15號，於南畫廊（台北市大安區敦化南路1段200號3樓之7）舉辦「限界之外—李政勳個展」。有興趣的讀者屆時不妨去現場欣賞搭配天然材料帶出的時間與自然之美。

若想了解更多琉海美粉晶珊瑚，親自感受珊瑚砂的魅力，進一步聯繫伸達：