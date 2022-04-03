日常行為減碳，台灣民眾食、衣、住、行大不同！

一提到能源政策或減少碳排放量，大家可能馬上直覺聯想到是企業、工廠、甚至跨國企業與國家應該負起責任，但其實不然。隨著眾多環境議題逐漸被更多人所知、所感，以及相關知識隨著資訊流通管道而廣布提升，大眾也逐漸理解到「消費」已經是現代社會中不可或缺、甚至已根深蒂固的人類集體活動；既然難以避免誘惑，那不如更聰明的行動、讓日常生活的每個小小選擇，都能凝聚成力量，匯聚形成社會中更大的影響力。

在上一篇文章中，根據調查顯示，台灣的平均碳排放量偏多，碳足跡排名全球第22。因為，這次調查則從較少人細究的減碳「個人行為」層面下手，希望能了解大家在日常生活中減碳的重點與痛點，進一步作為觀測或促進減碳運動的指標與改進方向。

【衣】碳排放量增加最多，因為缺「衣」不可？

在這次針對台灣網民的問卷中，與前一個月相比，我們可以發現在衣服方面的購買量增加了，尤其以16-29歲的族群為主，碳排放量增加比例最高，達約30％，明顯超越其他的年齡族群。這除了可能是因「快時尚」大勝其道，而這個年齡層可能深受影響。這種講求平價、快速替換、大量購入的購買習慣，讓有購買衣物或追求流行的需求，且這個年齡層的消費者負擔起這種消費模式，但卻在不知不覺當中增加了碳排放量。此外，由於快時尚主打沒有時尚淡旺季之分，值得進一步觀察，在購買衣物上是否會隨著季節轉換而有所改變。

【食】素食成飲食新潮流，碳排放量減少

相反的，問卷中另一個值得注意的重點，是飲食消費方面的碳排放量，在所有年齡層且不分性別上都呈現減少。這可能顯示出一周撥出幾餐吃素的習慣，已逐漸滲入大家的日常生活中，而且也極可能代表吃素食的選擇變多了，不管是餐點形式的多元化、或者將素食的概念拓伸得更廣、更多元，因而也被更多人接受。有趣的是，其中又以30-39歲這個族群的碳排放減少比例最高，約23％。這也可能是這個年齡族群開始更留意自身健康，同時也相較更有能力掌控自己的飲食消費。

【行】控制行動方式，朝往減碳大方向

同樣碳排放呈現減少的，還有選擇交通工具上的「行」。不分年齡或性別族群都會盡量選擇大眾運輸工具，除了可能是因交通路網遍布、方便移動之外，綜合包含氣候、方便程度、對目的地的可及性與價錢成本，這些因素都有可能會影響人們選擇該如何舒適、有效率的移動。其中減少比例最高有兩成，落在16-29歲的族群，平均碳排量減少了0.1公斤。但若更深一步細看換算公式，無論是以何種大眾交通工具取代開車，一人一公里都應皆能減少0.2公斤左右的碳排放量。所以在交通運輸上，台灣民眾還有更大的改善空間。另外，值得注意的是，隨著台灣疫情的起伏，不同年齡族群搭乘大眾交通工具是否也會受到影響，值得進一步觀察。

【住】隨年齡層越低，電費使用反而增長

生活中讓每個人都「有感」的重點，必定是居住項目上的測量指標——電費。在這次調查中，電費是在「食衣住行」四個面向上，每個年齡族群的行為皆顯示最不一致的地方。我們可以發現，隨著年齡層增長，問卷結果顯示出減碳的力道越大：以16-29歲增加度最高、占近兩成，平均碳排量增加0.32公斤，約莫是搭了一點五層樓的電梯、取代走樓梯的碳排放量。另一方面，50-60歲則是其中碳排放量減少幅度最高的族群，平均碳排量減少0.25公斤，大概是進行一公斤的資源回收所減少的碳排放量。這項調查結果顯示出年輕族群對電費較沒有控管，不僅用電量增多、導致碳排放量增加，但根本原因也可能在於年輕族群也較不會精打細算、考慮如何節省用電。

食衣住行減碳趨勢各不同，需要更有創意的減碳思維！

從這次調查中，可以看出台灣網民在「食衣住行」四個面向上的樣貌皆不同，例如「行」與「食」的部分眾人較有減碳共識，而「衣」跟「住」的部分則需要更多努力，尤其是在16-29年齡區間的族群。舉例而言，少添購一件衣服能夠減少4.2公斤的碳排放量；隨手關電腦（以一天計）可以減少4.66公斤的碳排放量；從這些角度看來，我們還有很大的進步空間可以努力。

儘管直接換算碳排放量的公式可能還是過於簡略，但卻能提供我們最直觀的標準，回頭檢視自己的生活習慣——例如少吃一包洋芋片，就能減少80克的碳排放量。日常生活中的每個「選擇」，都需要我們更有意識的挑選，或甚至形成習慣或風格。個人日常層面的減碳，重點不僅在於人人都做得到，也在於能積少成多，讓每個行動都淺移默化成「重要選擇」。而我們也許也能想想，該如何在選擇中注入創意，讓減碳能夠更樂在其中——也許下次向神明發願時不用發誓吃素一個月，也可以改成三個月內2公里的路程不開車，改騎腳踏車或步行也能達到一樣的減碳／祈願效果！

延伸參考：行政院環境保護署國家溫室氣體登錄平台 https://ghgregistry.epa.gov.tw/ghg_rwd/Main/CO2/CO2_3?Type=6

責任編輯：何佳蓉

核稿編輯：黃玟捷