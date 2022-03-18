【性愛練功房】口交技巧基本功：陰莖的性快感從何而來？用嘴真的比用手舒服嗎？

要提升龜頭的刺激強度，讓龜頭在口交過程中更有感，先讓嘴唇或舌頭好好地貼合住龜頭，來回吞吐時，都有確實地磨蹭到龜頭，基本上你的口交就成功一半囉！那成功的另外一半在哪裡呢？這一題我們可以從男生自慰的時候，手跟陰莖怎麼互動，得到答案。

針對陰莖的口交，大多時候是希望能透過口舌，帶給陰莖有效的刺激，進而讓對方產生快感。因此，在思考要不要深喉嚨含到底、要不要冰水熱水交替、舌頭要不要打三圈、怎麼樣用嘴巴就讓對方繳械等各種問題之前，我們必須得先搞清楚，陰莖是在什麼樣的原理，透過什麼樣的機制，產生生理上的性快感。

「陰莖快感原理」這門課，絕對是你精進口交技巧時，一門至關重要的必修基礎課程。

想讓男生爽到罵髒話，攻擊這裡準沒錯

陰莖的敏感區域可大致分為兩塊，一個是富含敏感神經的龜頭，另一個是包皮翻下來較為粉嫩、內部含有大量「陰莖背脊神經」的區域。如果你的口交難題是辛苦了老半天，男生一點反應都沒有，你想讓他爽到哀爸叫母的話，建議你攻擊敏感神經最密集、最豐富的龜頭區域。

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問題來了，大家都知道龜頭是陰莖最敏感的地方（大家真的都知道嗎？），但是龜頭的敏感要怎麼被弄出來？要做筆記的地方來囉！龜頭是透過「磨蹭」得到刺激。

陰莖在肛交或陰道交的時候，肛門內的腸壁、陰道內的陰道壁，都會來回「磨蹭」龜頭，產生快感；男生自慰時使用的「飛機杯」，也都會在杯體內設計螺旋紋或凸起的顆粒，增加套弄時的摩擦力；口交時，嘴唇或舌頭貼住陰莖，來回滑動，也是在磨蹭龜頭。而近幾年自慰杯都必備的真空排氣功能，或者談論口交技巧時必備的「吸」，其實都是透過排除陰莖接觸面的空氣，在近乎真空的狀態下，讓陰莖進出時的阻力增加，提高摩擦係數，增加龜頭刺激強度。

所以要提升龜頭的刺激強度，讓龜頭在口交過程中更有感，先讓嘴唇或舌頭好好地貼合住龜頭，來回吞吐時，都有確實地磨蹭到龜頭，基本上你的口交就成功一半囉！在口交過程中磨蹭到龜頭就成功一半的話，那另外一半在哪裡呢？這一題我們可以從男生自慰的時候，手跟陰莖怎麼互動，得到答案。

想要把他弄到射？攻擊這裡才正確

我們通常會用「套弄」、「尻」、「擼管」等比較不明確的動詞來形容男生自慰的動作。但如果要具體一點說明的話，男生自慰時，多半是靠手控制包皮的延展跟收縮，來帶動陰莖內部的「陰莖背脊神經」，也就是男生達到射精／高潮點的主要開關。

口交時，唇、舌推動包皮的過程中，也會創造一定程度的快感，甚至有機會讓男性在被口交的過程中射精。但，請注意，我說的只是「有機會」。實務上，相較於手淫或抽插，口交能夠帶動包皮的幅度與速度是最弱的，可以說用唇、舌來帶動包皮，進而牽動陰莖背脊神經的效率是最差的。

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所以沒有辦法單憑口交就讓男生射精，這其實是一件很正常的事情，即便是我，也沒有辦法保證只用嘴巴就能百發百中。

從這裡我們可以帶出一個概念，刺激強度／爽度的強弱，跟容不容易射精，是兩回事。如果伴侶不願意進行口交或抽插，不少男生會試圖討價還價表示「用手很空虛耶」，然而用手對男生來說雖然並不是最舒服的性行為模式，卻是讓男生相對容易射精的方法。口交、抽插到一個時間段還無法射精的話，基本上都要靠手來補救。

我幾乎每堂課都會跟我的學生強調，有沒有射精，跟過程中舒不舒服，很多時候是兩回事。若我們再回到上一個段落，龜頭作為陰莖最敏感的部位，可以提供的刺激強度是最高的。

但是我們幾乎很少看到，只磨蹭龜頭就讓男生射精的情況。

換言之，龜頭的刺激雖然強烈，包皮套弄的舒爽程度相較之下可說是平淡無奇；但龜頭接收到的刺激再怎麼強烈，不會射就是不會射。最終，還是必須仰賴包皮套弄帶動陰莖背脊神經時，有如雞肋般食之無味棄之可惜的刺激，才能完成所謂的「高潮」。

重點整理 陰莖產生快感的兩個重要區域：龜頭、陰莖背脊神經 快感機制：磨蹭龜頭、牽動陰莖背脊神經 不同區域的功能：龜頭製造強烈的快感；陰莖背脊神經為射精的開關 口交較難牽動陰莖背脊神經，單憑口交要讓男生射精有一定難度

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航