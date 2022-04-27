【性愛練功房】男生應該開始學習「叫床」，女生不夠興奮，你再大再猛都沒用

想要改善女伴的性體驗，想要打開女伴的身體跟心理的情慾開關，不要只想著要怎麼樣才可以撞得更猛、更大力。從今天開始，多練習怎麼表達你的情慾狀態，讓女生知道你有多享受這場性愛。

許多男性不太理解，為什麼女性總是強調在做愛時「前戲很重要」，有前戲才比較容易「進入狀況」，比較容易有感覺。那是因為女性的陰唇、陰道、陰蒂等重點敏感部位，其實跟男性的陰莖一樣，都需要在興奮之後，器官充血脹大，才可以接收到足夠的性刺激。

男性們可以回想一下，陰莖疲軟還沒充血的時候，跟陰莖硬挺充血完畢狀態比起來，接收到的刺激強度（爽感）差多少，如果陰莖一直在疲軟狀態下，有人幫你手淫、幫你口交，你能有多少感覺呢？

然而講到前戲，或者說挑逗，大家時常想到的是敏感帶在哪裡？要用哪些手法讓敏感帶產生反應，都是關於身體，或者說生理層次上的思考。良好的生理刺激固然在一定程度上有機會讓對方進入興奮狀態，但不管男性還是女性，要進入興奮狀態，其實更仰賴的是心理層面的刺激。

氛圍很重要，你想想自己的狀況就知道

我常常請學生做一個實驗，思考自己在兩個不同的情境下，使用同樣的自慰手法，情慾感受是否有所差別。情境A是可以觀看色情影片、漫畫，或聆聽自己喜歡的音檔進行自慰；情境B則是沒有任何色情材料，只可以盯著無聊的白色天花板，不能閉上眼睛進行任何形式性幻想進行自慰。

基本上沒有什麼人可以在情境B，也就是沒有任何心理刺激的情況下，單憑陰莖、陰道、陰蒂的刺激，就把自己「撩」起來，並持續保持在亢奮充血的狀態，更不用說要在這個「很乾」的情況下達到高潮，根本就是天方夜譚。

所以很多女性講的「氛圍很重要」，其實是要在各種挑逗技巧之下，不僅給予生理層面的刺激，更要透過各種愛撫、挑逗動作，帶出性暗示、帶出親密感，從而誘發心理層面的情慾刺激，進而進入興奮狀態，才能有機會愛撫或抽送的過程中，感受到性快感，甚至達到高潮。

所以如果你們的性愛一直都是抽插來抽插去，請再把挑逗方面的技能點好點滿。並且請記得：

挑逗不是只有「前戲」才要做的事，因為沒有持續接受到心理刺激，過程中可能就「冷掉」了，而且女性的陰道壁長在裡面，如果「冷掉」沒有保持充血興奮狀態，男性很難察覺，甚至女性自己也不是那麼容易可以知道。 挑逗不是只有身體的事，因為心理的興奮值不夠，心理沒有進入情慾氛圍，你給她再好的跳蛋、按摩棒，她也不會高潮，遑論是你有可能失誤的愛撫技巧。 同樣是精進性愛技巧，心理刺激的成效往往較為顯著，並且若你掌握了生理刺激的各種技巧，心理刺激可以讓生理刺激的強度加乘好幾倍。

男性叫床不用「Dirty Talk」，喘息聲的效果可能還更好

說了老半天，心理刺激、心理層面的挑逗到底要怎麼做、要怎麼撩女性才夠興奮？其實非常簡單——學會叫床。

呻吟真的不只是女人的事，當男人透過女人的呻吟而感到興奮的時候，不妨換位思考一下，女人又何嘗不希望聽到男人興奮、爽到受不了的反應呢？

叫床這兩個字寫起來容易，但對許多男性來說，還真不知道該怎麼做。大多數的男性不太習慣表達自己在性方面的心理興奮與生理快感，因為A片沒有教。反倒是A片為了取悅異性戀男性，讓女優需要不斷表達有多愉悅、有多享受，導致多數女性即使沒有高潮經驗，對叫床這件事也是信手捻來。

從A片的設計我們可以得知一個訊息——你的興奮可以創造對方的興奮，在有確實將這個訊息傳遞給對方的前提下。然而當男人們不善表達自己的性愉悅時，在過程中就很難撩動女性，給予女性足夠的心理刺激，也就使千千萬萬的女性與性快感、性高潮無緣。

所以男性想改善女性的性愛體驗，其實很簡單——多表達自己的情慾狀態，讓對方知道你很享受其中。不過說到「表達」，我個人不太推薦講Dirty Talk。因為一旦你講話，用文字所傳遞的訊息是具體的，相對來說也是侷限的，在沒有十足把握的情況下，很容易不小心踩到地雷，讓對方「倒彈」。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我會比較建議男性感到興奮的時候，多給一點喘息聲；陰莖感受到滿滿的爽感時，多給一些「啊～」、「嘶～」之類的聲音（如果你不知道要怎麼發出這個聲音，想像你的舌頭被辣到受不了的時候會變成什麼樣子）。

呼吸聲沒有台詞，「啊」、「嘶」等狀聲詞沒有明確意涵，所以相對來說，留給女性自行詮釋的空間也變得比較多，這種沒有台詞的Dirty Talk，相對來說就會比較安全一點。

所以想要改善女伴的性體驗，想要打開女伴的身體跟心理的情慾開關，不要只想著要怎麼樣摳摳摸摸，不要只想著要怎麼樣才可以撞得更猛、更大力。從今天開始，多練習怎麼表達你的情慾狀態，讓女性知道你有多享受這場性愛，而不要當個「死魚」——除非你覺得女性這樣對你你也可以。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航