【性愛練功房】陰莖「疲軟」怎麼辦（上）：為何男人會覺得「自己來比較爽」？

不管是要進行抽插、口交，或是僅僅用手套弄，陰莖勃起程度不足都是一件令自己也令對方困擾的事情。如果勃起狀況不佳，要進行男男肛交、男女陰道交等抽插式性愛，都會因為陰莖硬度不足，而無法在抽插過程給予G點、前列腺等敏感部位足夠的壓迫力道，也就無法產生足夠的刺激。

以男性自己的性愛體驗來說，如果陰莖充血狀況不佳，龜頭與陰莖本體敏感神經被觸發的程度也會大幅下降，在抽插的時候，也會因為刺激強度不足，而感到空虛。但更令人感到恐懼的是，因為陰莖疲軟無法重新進行抽插的焦慮，因為陰莖疲軟而無法滿足對方的焦慮，因為陰莖疲軟覺得沒面子、喪失男性尊嚴的焦慮。

導致陰莖疲軟的原因有很多，徐老師將在這篇文章條列出幾個比較常見的可能性，並提出能夠對症下藥的解方。無論是曾經還是現在為陰莖疲軟所困的男性及其伴侶們，莫急莫慌莫害怕，跟著徐老師在這篇文章裡按圖索驥，找到最合適的調整方式，軟屌絕對有得救！

心理刺激不足：性愛的過程不夠情色

在上一篇文章我已經談過心理刺激的重要性。除了身體敏感神經的挑逗，要使身體亢奮進入充血狀態，我們更仰賴心理層面的興奮元素。事實上，不少在抽插過程中陰莖疲軟的男性，私下獨處自慰時，陰莖的勃起狀態幾乎一點問題都沒有。

這不免讓有些男性覺得「自己來還是比較爽」，有些女性則覺得是因為自己沒有女優那般姣好的身材與外貌，才讓男人對自己沒有興趣。

但事實上，男性在性愛過程中疲軟與否，不見得是因為「自己比較瞭解自己的點」，不見得是因為女性性感與否（畢竟很多時候，我們不是因為一個人的外在極度性感，才想要跟這一個人做愛），最關鍵的差別，也許還是必須回到色情片提供給男性充足的心理刺激，但大家私下的性行為，卻不如A片那般精彩撩人。

如果你是（異性戀）女性讀者，可以在床上嘗試給多一點聲音，或者給多一點肢體動作來表達你的舒服（前提是你有舒服），很有可能這個問題就因此改善。如果你是（異性戀）男性讀者，這個觀點並不是要你把這個問題直接丟到對方身上，理所當然地要求對方在床上要色一點、要淫蕩一點，否則硬不起來就是他的問題。