【性愛練功房】陰莖「疲軟」怎麼辦（下）：體力不好吃威而鋼或瑪卡有用嗎？

導致陰莖疲軟的原因有很多，以男性自己的性愛體驗來說，如果陰莖充血狀況不佳，龜頭與陰莖本體敏感神經被觸發的程度也會大幅下降，在抽插的時候，也會因為刺激強度不足，而感到空虛。但更令人感到恐懼的是，因為陰莖疲軟無法重新進行抽插的焦慮，因為陰莖疲軟而無法滿足對方的焦慮，因為陰莖疲軟覺得沒面子、喪失男性尊嚴的焦慮。

體力真的很重要，但重點在於「調節」

男人體力要好，在床上的表現才會好，這類的說法相信各位讀者並不陌生。有些強調體力的說法認為體力夠好，才不會動沒兩下就在女性面前氣喘吁吁沒有面子。而有些內容農場的文章，則是把體力跟男性的持久度錯誤地連結在一起。但其實體力跟勃起的續航力是很有關係的。

前面我們已經提到心理刺激對於勃起品質的重要性。性愛過程中，因為情色的心理刺激使情緒亢奮，才能使陰莖持續維持在良好的勃起狀態。然而要讓情緒一直保持在亢奮的狀態，其實需要消耗大量的體力。另外，體力不足的情況下，專注度會下降，這個時候要接收到情慾氛圍的刺激其實也會比較難。

多做有氧運動增加體能當然是一個方法，但最治標治本的，還是必須在性愛過程中，做好體力調節。

許多男性在體力調節上，需要修正的第一個要點，就是「狂抽猛送」這回事。不少男性喜歡透過高頻率的抽送節奏，來表現自己的性能力，取得征服感與成就感。

然而，當抽插的頻率必須拉高的時候，陰莖抽送的幅度則相對變小，抽插幅度小，能給G點的衝擊力道其實是不夠的；又因為抽插速度一快，重心很難保持平衡，不好施力，這個時候陰莖對G點的衝擊力，可說是隔靴搔癢，好像有那麼一點什麼，但你要說有爽到嗎？好像又沒有。而且重心不斷偏移的過程中，又會讓男性消耗更多體力，便更容易因為體力不足而出現陰莖疲軟的問題。

把速度稍微放慢一點，穩紮穩打，好好調節體力打完這場耐力賽，畢竟G點感受到的衝擊力道，不是靠速度而變得更強、更大。

除了把速度放慢之外，在過程中多穿插一些愛撫也是調節體力的一個好方法（前提是愛撫技巧要學好）。在之前的文章我們說過，過程中愛撫女性也是提高男性興奮度的一個方式，但愛撫有另外一個好處就是，當你抽插過程中需要調節體力，但又不能讓性愛節奏冷掉的時候，雙手跟嘴巴這個時候可以進場，拉高彼此的興奮度，同時又可以讓劇烈的「運動強度」，得到喘息的空間。

好麻煩喔？有沒有簡單一點的方法？

有的有的，現代醫學這麼發達，要讓男人維持良好的勃起品質，真的是一塊小蛋糕。最常見的方法就是服用威而鋼。

在沒有心血管疾病的疑慮之下，到各大藥局都可以買得到。這裡稍微提醒一下大家不要當冤大頭，威而鋼已經過了20年專利期，現在台灣藥廠也有生產相同成分的藥品，但藥名不同，常見的有美好挺、喜力昂等。但你記不住的話，就跟藥師說：「我要台廠的威而鋼」，大多藥師就會知道了。

Photo Credit: iStock

因為相同成分的藥品，你如果說你要買「威而鋼」，藥師可能會拿原廠藥給你，100毫克一顆大約400到500台幣不等，但是如果你說你要「台廠／台灣製的威而鋼」，價錢立刻砍半。剛開始使用威而鋼的話，劑量建議可以先從50毫克開始，真的不夠再往上加。所以在選購時，也可以詢問該藥局有沒有販售50毫克包裝的，這間藥局沒有可以到其他藥局再詢問看看。

但如果你有心血管疾病的考量，或是你服用威而鋼會容易心悸或是偏頭痛的話，那還有另外一個方法，而且這個方法可以算是一勞永逸，不用每次打砲前要提前吃藥。

近幾年，泌尿科多半都有提供「低能量體外震波」療法，透過非侵入式儀器，將海綿體的血管破壞之後再增生，讓海綿體血管增加，可以流進海綿體的血液變多，進而提升勃起品質。雖然這是健保不給付的自費項目，但單次療程的費用大概落在6000到8000左右，有的人視情況可能會進行一次以上的療程，但整體費用算下來，攤提個10年，認真說還比服用威而鋼便宜，而且不太會出現副作用也沒有什麼醫療風險。

有興趣的大家可以到各大醫療院所或各個泌尿科診所洽詢。

那近年很紅的瑪卡呢？

近年各種瑪卡產品不斷湧現，從最基本的瑪卡膠囊，到後面更衍伸出了瑪卡沐浴乳、瑪卡噴霧、瑪卡私密處清潔液。

號稱「男人救星」的瑪卡，其實盛產於秘魯的一種植物，由於瑪卡富含大量的蛋白質以及鋅，被當地人視為是營養價值很高的補品。而瑪卡近年來被鼓吹可以提升男性性能力，主要就在於瑪卡含有大量的鋅，就是吃海鮮晚上會讓男人「拼迸叫」的那個鋅。

瑪卡、海鮮，或者準確來說鋅這個微量元素，為什麼可以有效提升男性的性能力表現呢？鋅是合成睪固酮也就是男性荷爾蒙的重要元素，而睪固酮／男性荷爾蒙的濃度，會影響性慾及男性勃起品質。因此如果鋅攝取量不足，睪固酮無法順利被合成，濃度不足的情況下，的確有可能影響男性的勃起表現，這個時候適當補充一定的鋅，恢復睪固酮合成濃度，可以有效改善男性的勃起表現。

不過維生素、微量元素等會在保健食品跟綜合維他命裡面出現的東西，多吃無益。以衛福部提供的成人膳食建議，成年男性每天建議攝取15毫克的鋅，攝取量也建議不應超過35毫克。超量攝取，反而會對身體造成不良影響。

Photo Credit: iStock

回到瑪卡的功效，其實吃瑪卡跟吃海鮮，甚至吃男性綜合維他命的功效是一樣的，都是為了取得鋅這個微量元素。但因為大多數人對於瑪卡到底是什麼，如何影響男性勃起功能表現，對於這些相關資訊的掌握度較低。在資訊不對稱的情況下，不少男性為了提升自我性能力的表現，便將希望投注於瑪卡身上，即使瑪卡比一般男性綜合維他命貴個兩三倍，也不太有人會覺得自己變成冤大頭。

當然如果目的能夠達到，價格買貴也不是什麼很嚴重的事。最慘的就是花了錢，還沒有功效。

剛剛說過瑪卡可以影響男性勃起表現的關鍵在於鋅這個微量元素，然而鋅這類微量元素只可以食用的方式攝取，無法透過皮膚吸收，產生顯著的影響。所以那些瑪卡沐浴乳、瑪卡私密處清潔用品、瑪卡噴液等等，全部不是「內服」而是「外敷」，沒辦法透過這種方式攝取更多的鋅。這些錢就真的可以省下來，去吃一頓海陸大餐，或者來上我的課程（對，這是作者在置入自己）。

如果我們知道瑪卡對男性性功能的影響等於鋅，並且知道鋅的建議攝取量以及攝取方法，就真的不用看見瑪卡就高潮。在資訊爆炸的年代，我們更需要辨別各種資訊是否有效的能力。當然如果你不知道要怎麼辨別這些資訊，尋求沒有利害關係（例如推廣產品）並且相對有權威的專家（例如作者本人的「徐老師性愛教室」）詢問，也是一個非常好或者說非常重要的方法。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航