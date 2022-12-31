【性愛練功房】成就「陰道高潮」的三個關鍵要素：角度、幅度、穩定度

我們想讓你知道的是
傳教士這個最常使用的體位，卻也是最常出現抽插「角度」偏誤，導致許多女性沒有辦法獲得陰道高潮的一個體位。此外，許多男生會想要透過快速撞擊凸顯自己的性能力，但這反而會提升「攻擊無效」的機率，變成男生在自嗨而已。
來報名我陰道交技巧的男學員們，在課前問卷詢問最多的問題之一，莫過於「如何辨別女生是不是真的有高潮」。異性戀男性之所以會對這個問題感到困擾，除了女性的高潮並不像男性射精一樣那麼容易辨認之外，更隱含著許多男性對於女性在陰道交的高潮機制，是不甚暸解的。
陰道高潮各方有不同的定義，在本文限縮為來自G點的高潮。在談論G點快感、G點高潮之前，我們要先瞭解，G點不是一個特定凸出的器官，而是由陰蒂神經欉向下延伸到陰道壁，因而使這個區域可以獲得較為強烈的快感，甚至高潮。
瞭解G點跟陰蒂的關聯之後，我們可以知道兩件事情：
一、G點並不是一個深不見底的地方。從陰道內部來看，G點位於恥骨後方，陰道口往內約莫4-6公分的距離，這個距離是手指都可輕易觸及的。以台灣男性陰莖平均尺寸約10-12公分來說，要對G點區域產生刺激是綽綽有餘的事情，有沒有用對方法而已。
二、能夠產生快感的G點區域並不是陰道內部360度都有，僅存在於靠近陰蒂，也就是女生身體的正面。以性愛體位來說，女生躺著的時候，G點區域方位朝上；趴著的時候，G點區域方位朝下。
講到體位，不少女性會表示在背後式的時候比較容易有陰道高潮。這並不是因為背後式深不深入的問題，僅僅是因為背後式是一個相對比較不容易犯錯的體位。但陰道抽插的過程會犯哪些錯導致這些女性沒有陰道高潮呢？
角度：正常位上半身往前傾時，恐無法給予G點有效刺激
相較於不容易犯錯的背後式體位，兩個人面對面的「傳教士」體位（或稱正常位），使用頻率最高，很多人其實也就只靠這一招打天下。
專題下則文章：
【性愛練功房】陰莖「疲軟」怎麼辦（下）：體力不好吃威而鋼或瑪卡有用嗎？
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。