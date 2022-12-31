【性愛練功房】成就「陰道高潮」的三個關鍵要素：角度、幅度、穩定度

來報名我陰道交技巧的男學員們，在課前問卷詢問最多的問題之一，莫過於「如何辨別女生是不是真的有高潮」。異性戀男性之所以會對這個問題感到困擾，除了女性的高潮並不像男性射精一樣那麼容易辨認之外，更隱含著許多男性對於女性在陰道交的高潮機制，是不甚暸解的。

陰道高潮各方有不同的定義，在本文限縮為來自G點的高潮。在談論G點快感、G點高潮之前，我們要先瞭解，G點不是一個特定凸出的器官，而是由陰蒂神經欉向下延伸到陰道壁，因而使這個區域可以獲得較為強烈的快感，甚至高潮。

瞭解G點跟陰蒂的關聯之後，我們可以知道兩件事情：

一、G點並不是一個深不見底的地方。從陰道內部來看，G點位於恥骨後方，陰道口往內約莫4-6公分的距離，這個距離是手指都可輕易觸及的。以台灣男性陰莖平均尺寸約10-12公分來說，要對G點區域產生刺激是綽綽有餘的事情，有沒有用對方法而已。

二、能夠產生快感的G點區域並不是陰道內部360度都有，僅存在於靠近陰蒂，也就是女生身體的正面。以性愛體位來說，女生躺著的時候，G點區域方位朝上；趴著的時候，G點區域方位朝下。

講到體位，不少女性會表示在背後式的時候比較容易有陰道高潮。這並不是因為背後式深不深入的問題，僅僅是因為背後式是一個相對比較不容易犯錯的體位。但陰道抽插的過程會犯哪些錯導致這些女性沒有陰道高潮呢？

角度：正常位上半身往前傾時，恐無法給予G點有效刺激

相較於不容易犯錯的背後式體位，兩個人面對面的「傳教士」體位（或稱正常位），使用頻率最高，很多人其實也就只靠這一招打天下。