讓一盞盞智慧與慈悲的水燈，漾起善的漣漪：連結思念與祝福的「真如苑國際祈福水燈節」

10月20日當天下午，新北市大臺北都會公園微風運河湧入上萬人潮，無論來自何方、哪種性別或宗教，每個人都懷抱著想傾訴的心願、想傳遞他方的祝福思念，還有對未來期待嚮往的溫情。「國際祈福水燈節」不只讓一盞盞水燈的燈火，得以集結發光，寧靜和諧的儀式溫暖人們的內心，激起更多善念的漣漪。

第四屆水燈節的儀式，從融合各地文化與特色的水燈節活動片段為開端，原住民歌手紀曉君悠揚的歌聲，緩緩沁入人心，讓參與民眾屏氣凝神；特別來台參與的真如苑苑主伊藤真聰，更親自主持祈福儀式——默禱、灑淨、飲食供養，象徵「智慧」與「慈悲」的兩盞水燈，點燃人們內心柔和溫暖的善性，這便是「真如」。

參與民眾依序排隊，將親手寫上祝福與感謝話語的水燈一盞盞放入微風運河，漂至彼岸的水燈，真如苑最後將其回收清理、重複使用，並蒐集起水燈上的寄語祈念迴向，圓滿且平靜。

Photo Credit: 真如苑 今年特地來台參與第四屆國際祈福水燈節的真如苑苑主伊藤真聰，在台上靜心默禱。

Photo Credit: TNL Brand Studio （由左至右）文化旅人謝哲青、公益慈善家沈芯菱與青年攝影家張國耀，準備施放親手寫的水燈。

謝哲青：透過儀式，感受共同的正向心念

「儀式本身是非常特別的過程。」參與完國際祈福水燈節，文化旅人謝哲青表示，現在有太多事物分散我們的注意力，越來越多人的生活被科技所分割，過著自顧自的人生。儀式的特別，除了延續傳統的價值，也讓親友得以團聚，重新連結人與人的情感，找到一方歸屬與認同，自己也能好好沈浸在現場氛圍，潛心反思，與世界和內在自我對話，正心誠意地思考自己最渴求的幸福是什麼。

「年輕時想許的願太多、太大了，現在我的願望很小、很單純。」——謝哲青

寫在水燈的寄語，謝哲青祈求的主軸是「家庭和樂、身體健康」，打從心底渴望生活的原點能和睦，生命的根本得以強健，才能更認識這個世界，也找到自己的定位。

Photo Credit: TNL Brand Studio 謝哲青正在書寫水燈。

Photo Credit: TNL Brand Studio 謝哲青親手寫的水燈。

Photo Credit: TNL Brand Studio 謝哲青準備施放水燈。

張國耀：願意把自己交付出去、專心祈禱的美

去年擔任國際祈福水燈節影像紀錄的攝影師張國耀，藉由鏡頭，他對水燈節靜謐又和諧的氣氛印象深刻，今年以活動參與者的身份，與苑主及各界代表站在台上時，自然而然地與在場許多人閉上雙眼祈禱。

「我想起很多事情，也不斷閃過『如果可以重來』的念頭⋯⋯」——張國耀

或許想起驟逝的父親、曾拍攝過的人、以及生命中交集的人事物。張國耀覺得，即使人很渺小，生命短暫又脆弱，還有時間、財力等諸多限制，但人們仍期待美好的將來。從水燈節的活動，看見許多人願意把自己交付出去、專心祈禱與追憶的模樣再度打動他，因水燈節凝聚群體好的信念與力量，感同身受。

張國耀寫在水燈上的是「堅持到底，就是勝利，台灣攝影越來越好！」，讓自己的心願緩緩與其他水燈聚集發光之後，張國耀再度背起相機，沒入人群開始他的影像紀錄。

Photo Credit: TNL Brand Studio 張國耀正在書寫水燈。

Photo Credit: TNL Brand Studio 張國耀親手寫的水燈。

Photo Credit: TNL Brand Studio 張國耀準備施放水燈。

沈芯菱：看似獨立的水燈都將聚集，發出溫暖的光

先前從未放過天燈，或參加放水燈儀式的公益慈善家沈芯菱說，來之前她苦思祈願的內容，到了現場思緒自然湧現，第一面寫了「心安平安」，第二面是媽媽飲水思源的「吃果子拜樹頭」，最後一面，沈芯菱寫下「阿嬤我愛你」，這是她來不及對逝世阿嬤說的話。

沈芯菱投入公益的契機，就是從協助阿公阿嬤銷售農產品開始，雖然阿嬤不懂網路e化，仍給了她相當大的信心與鼓勵。沈芯菱說，在書寫寄語的當下，腦海浮現很多畫面，尤其阿嬤躺在病床、無法言語，而她就在阿嬤耳邊說話，陪阿嬤走過最後一刻。雖然沒有遺憾，不過對於生命的逝去仍覺得可惜。

「我所做的就像水燈所引起的漣漪——不求立刻能看到多少影響，而是拋磚引玉，讓我所認同的善往外擴散。」——沈芯菱

水燈節後，沈芯菱思考著：什麼是生命中真正重要的？如果被人忘記才是真正的死亡，那未來自己希望如何被記得呢？她將持續投入公益、分享與付出奉獻，認為幫助他人，從來不受框架與標籤的限制，期盼自己能改寫「成功」的定義。

Photo Credit: TNL Brand Studio 沈芯菱與母親一同書寫水燈。

Photo Credit: TNL Brand Studio 沈芯菱與母親一起完成的水燈。

Photo Credit: TNL Brand Studio 沈芯菱準備施放水燈。

承載思念、心願與善念的水燈一同到達彼岸，彷彿所有的希望都能實現，也讓祝福更圓滿。沈芯菱描述放水燈的觀察，發現看似獨立的一盞盞水燈，最後仍會一一聚集，形成廣大又溫暖的光，每個人都不孤單，也必不孤單。

充滿希望的水燈，漂浮於水波搖曳的湖面上。真如苑創辦人伊藤真乘曾這樣描述：「施放水燈時，我們緬懷著所愛的人，我們想傳遞的不僅僅是那一盞燈上的訊息，而是將自身的祈願付諸行動，展現了慈悲與智慧，讓自身、緬懷的對象與更多的人，得到更多的幸福。」溫暖的燈火象徵人的良善內在，也在參與者的心中發光；如此為他人實踐的心意，漾起友心的漣漪、喜悅的波紋，透過施放水燈，溫和且堅定地，向過去、現在與未來傳遞喜悅的利他行。

Photo Credit: 張國耀拍攝 2018年真如苑國際祈福水燈節完美落幕，盞盞水燈漂浮於水光搖曳的湖面，漾起善的漣漪。

2018水燈節活動資訊

日本佛教團體——真如苑的放水燈祈福儀式，始於1936年，由開祖伊藤真乘與其夫人友司一起傾注祈念，在一條小河裡放水燈，那也就是真如苑放水燈的開始。自1999年開始，真如苑現任苑主伊藤真聰更將這個別具意義的活動擴展至夏威夷，接著又於紐約、柏林、肯亞、倫敦、新加坡等地舉行此聖儀。 2018年10月20日，第四屆「國際祈福水燈節」於新北市蘆洲大臺北都會公園微風運河舉行，跨越了宗教、種族與國籍，與每個人一起點亮希望與祝福的燈火。

關於真如苑

真如苑於1936年創立於日本，繼承傳統佛教，並將智慧與慈悲之教法傳達至現代，並於1985年開始在台灣傳揚真如教法。真如苑台灣秉持著關懷在地社群的精神，長期贊助台灣藝文團體、定期舉辦名人勵志講座、連續四年舉辦國際祈福水燈節，並透過定期的社區清晨清掃服務、協助社會公益、幫助弱勢等，將修行實踐在生活中，奉獻自己，幫助他人。