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特別報導

水與火之歌——寫一句心願寄語，點一盞希望之燈

讓一盞盞智慧與慈悲的水燈，漾起善的漣漪：連結思念與祝福的「真如苑國際祈福水燈節」

2018/11/05 , 採訪
廣編企劃
Photo Credit: TNL Brand Studio
廣編企劃
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10月20日當天下午，新北市大臺北都會公園微風運河湧入上萬人潮，無論來自何方、哪種性別或宗教，每個人都懷抱著想傾訴的心願、想傳遞他方的祝福思念，還有對未來期待嚮往的溫情。「國際祈福水燈節」不只讓一盞盞水燈的燈火，得以集結發光，寧靜和諧的儀式溫暖人們的內心，激起更多善念的漣漪。

第四屆水燈節的儀式，從融合各地文化與特色的水燈節活動片段為開端，原住民歌手紀曉君悠揚的歌聲，緩緩沁入人心，讓參與民眾屏氣凝神；特別來台參與的真如苑苑主伊藤真聰，更親自主持祈福儀式——默禱、灑淨、飲食供養，象徵「智慧」與「慈悲」的兩盞水燈，點燃人們內心柔和溫暖的善性，這便是「真如」。

參與民眾依序排隊，將親手寫上祝福與感謝話語的水燈一盞盞放入微風運河，漂至彼岸的水燈，真如苑最後將其回收清理、重複使用，並蒐集起水燈上的寄語祈念迴向，圓滿且平靜。

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Photo Credit: 真如苑
今年特地來台參與第四屆國際祈福水燈節的真如苑苑主伊藤真聰，在台上靜心默禱。
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Photo Credit: TNL Brand Studio
（由左至右）文化旅人謝哲青、公益慈善家沈芯菱與青年攝影家張國耀，準備施放親手寫的水燈。
謝哲青：透過儀式，感受共同的正向心念

「儀式本身是非常特別的過程。」參與完國際祈福水燈節，文化旅人謝哲青表示，現在有太多事物分散我們的注意力，越來越多人的生活被科技所分割，過著自顧自的人生。儀式的特別，除了延續傳統的價值，也讓親友得以團聚，重新連結人與人的情感，找到一方歸屬與認同，自己也能好好沈浸在現場氛圍，潛心反思，與世界和內在自我對話，正心誠意地思考自己最渴求的幸福是什麼。

「年輕時想許的願太多、太大了，現在我的願望很小、很單純。」——謝哲青

寫在水燈的寄語，謝哲青祈求的主軸是「家庭和樂、身體健康」，打從心底渴望生活的原點能和睦，生命的根本得以強健，才能更認識這個世界，也找到自己的定位。

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Photo Credit: TNL Brand Studio
謝哲青正在書寫水燈。
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Photo Credit: TNL Brand Studio
謝哲青親手寫的水燈。
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Photo Credit: TNL Brand Studio
謝哲青準備施放水燈。
張國耀：願意把自己交付出去、專心祈禱的美

去年擔任國際祈福水燈節影像紀錄的攝影師張國耀，藉由鏡頭，他對水燈節靜謐又和諧的氣氛印象深刻，今年以活動參與者的身份，與苑主及各界代表站在台上時，自然而然地與在場許多人閉上雙眼祈禱。

「我想起很多事情，也不斷閃過『如果可以重來』的念頭⋯⋯」——張國耀

或許想起驟逝的父親、曾拍攝過的人、以及生命中交集的人事物。張國耀覺得，即使人很渺小，生命短暫又脆弱，還有時間、財力等諸多限制，但人們仍期待美好的將來。從水燈節的活動，看見許多人願意把自己交付出去、專心祈禱與追憶的模樣再度打動他，因水燈節凝聚群體好的信念與力量，感同身受。

張國耀寫在水燈上的是「堅持到底，就是勝利，台灣攝影越來越好！」，讓自己的心願緩緩與其他水燈聚集發光之後，張國耀再度背起相機，沒入人群開始他的影像紀錄。

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Photo Credit: TNL Brand Studio
張國耀正在書寫水燈。
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Photo Credit: TNL Brand Studio
張國耀親手寫的水燈。
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Photo Credit: TNL Brand Studio
張國耀準備施放水燈。
沈芯菱：看似獨立的水燈都將聚集，發出溫暖的光

先前從未放過天燈，或參加放水燈儀式的公益慈善家沈芯菱說，來之前她苦思祈願的內容，到了現場思緒自然湧現，第一面寫了「心安平安」，第二面是媽媽飲水思源的「吃果子拜樹頭」，最後一面，沈芯菱寫下「阿嬤我愛你」，這是她來不及對逝世阿嬤說的話。

沈芯菱投入公益的契機，就是從協助阿公阿嬤銷售農產品開始，雖然阿嬤不懂網路e化，仍給了她相當大的信心與鼓勵。沈芯菱說，在書寫寄語的當下，腦海浮現很多畫面，尤其阿嬤躺在病床、無法言語，而她就在阿嬤耳邊說話，陪阿嬤走過最後一刻。雖然沒有遺憾，不過對於生命的逝去仍覺得可惜。

「我所做的就像水燈所引起的漣漪——不求立刻能看到多少影響，而是拋磚引玉，讓我所認同的善往外擴散。」——沈芯菱

水燈節後，沈芯菱思考著：什麼是生命中真正重要的？如果被人忘記才是真正的死亡，那未來自己希望如何被記得呢？她將持續投入公益、分享與付出奉獻，認為幫助他人，從來不受框架與標籤的限制，期盼自己能改寫「成功」的定義。

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Photo Credit: TNL Brand Studio
沈芯菱與母親一同書寫水燈。
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Photo Credit: TNL Brand Studio
沈芯菱與母親一起完成的水燈。
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Photo Credit: TNL Brand Studio
沈芯菱準備施放水燈。

承載思念、心願與善念的水燈一同到達彼岸，彷彿所有的希望都能實現，也讓祝福更圓滿。沈芯菱描述放水燈的觀察，發現看似獨立的一盞盞水燈，最後仍會一一聚集，形成廣大又溫暖的光，每個人都不孤單，也必不孤單。

充滿希望的水燈，漂浮於水波搖曳的湖面上。真如苑創辦人伊藤真乘曾這樣描述：「施放水燈時，我們緬懷著所愛的人，我們想傳遞的不僅僅是那一盞燈上的訊息，而是將自身的祈願付諸行動，展現了慈悲與智慧，讓自身、緬懷的對象與更多的人，得到更多的幸福。」溫暖的燈火象徵人的良善內在，也在參與者的心中發光；如此為他人實踐的心意，漾起友心的漣漪、喜悅的波紋，透過施放水燈，溫和且堅定地，向過去、現在與未來傳遞喜悅的利他行。

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Photo Credit: 張國耀拍攝
2018年真如苑國際祈福水燈節完美落幕，盞盞水燈漂浮於水光搖曳的湖面，漾起善的漣漪。
  2018水燈節活動資訊

日本佛教團體——真如苑的放水燈祈福儀式，始於1936年，由開祖伊藤真乘與其夫人友司一起傾注祈念，在一條小河裡放水燈，那也就是真如苑放水燈的開始。自1999年開始，真如苑現任苑主伊藤真聰更將這個別具意義的活動擴展至夏威夷，接著又於紐約、柏林、肯亞、倫敦、新加坡等地舉行此聖儀。 2018年10月20日，第四屆「國際祈福水燈節」於新北市蘆洲大臺北都會公園微風運河舉行，跨越了宗教、種族與國籍，與每個人一起點亮希望與祝福的燈火。

關於真如苑

真如苑於1936年創立於日本，繼承傳統佛教，並將智慧與慈悲之教法傳達至現代，並於1985年開始在台灣傳揚真如教法。真如苑台灣秉持著關懷在地社群的精神，長期贊助台灣藝文團體、定期舉辦名人勵志講座、連續四年舉辦國際祈福水燈節，並透過定期的社區清晨清掃服務、協助社會公益、幫助弱勢等，將修行實踐在生活中，奉獻自己，幫助他人。

專題下則文章：

張國耀在攝影中找到回家的路，也因攝影與真如苑水燈節結下一份緣
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水與火之歌——寫一句心願寄語，點一盞希望之燈：

寫下一句心願寄語，點燃一盞希望之燈，這是我們與世界對話的過程。看文化旅人謝哲青從日本盂蘭盆節的傳統習俗細數放水燈所闡述的生命哲學、公益慈善家沈芯菱以愛和行動實踐利他的生活方式、影像工作者張國耀藉鏡頭找尋生命裡的情感連結⋯⋯「水燈節」是一首送給逝者的水與火之歌，當希望與祝福的燈火被點燃在真如苑的「國際祈福水燈節」，水燈施放於水面所泛起的層層漣漪，一次又一次地，替我們找回失去的根、與家人之間的情感、和已逝親人的連結，而後，覺察自己在生命中的定位。

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