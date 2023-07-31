西拉雅族14年正名訴訟路迢迢，原民會作為國家最高原住民機關「打壓」平埔族群？

2022年10月28日下午3點，15位大法官走進憲法法庭，一聲「起立」，西拉雅族人屏息聆判。歷史性的一刻就在眼前，當審判長宣讀「⋯⋯所保障之原住民族，應包括既存於臺灣之所有臺灣南島語系民族」時，瞬間熱淚潸然，難掩激動之情，大家喜極而泣擁抱一起。

這是西拉雅正名運動訴訟代表Uma Talavan萬淑娟女士所記錄下的文字，西拉雅正名運動廣義上可從1990年代開始計算，若單算入行政訴訟期間，則是進行了將近14年。

這段時日有多長？擔任西拉雅正名訴訟代理人的蔡維哲律師這麼說，「有將近10位參與訴訟的族人在訴訟期間離世，他們都等不到成為原住民的這一天。」

以政府機關為控告對象的行政訴訟，不但曠日廢時、舟車勞頓，一次又一次的敗訴澆熄了當初熱血以政府為敵的亢奮。究竟是什麼冤屈或是動力，讓這群生活在台南淺山地區的人願意堅持為此南征北討十餘年？

錯過登記「成為」漢人

西拉雅族是過去主要聚居於嘉南平原的南島語系原住民。清朝統治時期與漢人的來往甚多，因此相對於當時居住於深山的生番，西拉雅族被歸類在熟番的類別之下。

而政權易手後的日治時期，裕仁天皇在昭和十年（1935年）認為，「番」這個字帶有歧視意味，將生番改稱為高砂族，熟番則稱為平埔族。

不論是早期的熟番或是晚近的平埔族，西拉雅因長年於淺山、平原地區活動，與漢人或其他外來統治集團有了更多的來往甚或是合作，因此不僅被認為漢化較深，同時也與當時的生番／高砂族有過不少族群衝突，這早早埋下的衝突種子，也是現今許多原住民不認可平埔族正名的一大遠因。

接著將時間推移到國民政府時期，1956至1963年間，政府開放了四次原住民登記，讓不論過去戶口名簿註記為「生」或是「熟」，都能登記為平地原住民，並以此作為日後原住民身分認定的基準之一。

但西拉雅族並沒有去登記。

有人認為是當時公告做得不足，也有人稱當時的社會環境對於原住民並不友好，因此相對漢化的平埔族更是不會主動前往揭露自己的原住民身分，許多西拉雅族祖父輩會指責孩子去詢問關於身分的事情。

不論如何，西拉雅族與大多數平埔族一樣，就這樣錯過了登記的時間，隱身於漢系社會中，過著既非「原」又非「漢」的生活。

這個「登記」也就成為西拉雅兩次行政訴訟的癥結點。

西拉雅正名運動者主張，既然過去可以開放登記成為原住民，現在又為何不可？這樣聲音漸漸傳到了時任台南縣長蘇煥智的耳中。

萬淑娟形容，蘇縣長對於平埔族群的歷史發展脈絡相當有興趣，平時還不定期會舉辦講座或學術研討會，而後蘇縣長找上了費盡功夫才將西拉雅語從「死語」中復活的萬家，並這樣說：「Uma（萬淑娟），現在文化都起步了、語言也都可以找回來，但身份的問題還是一直懸在那裡⋯⋯。」

就這樣，台南縣府決定先從自身能做的做起，在2009年開放「平地原住民」補登記，並將西拉雅族列為縣定原住民。

當時有一萬多名族人響應，實際登記的有2000多人，但縣府在連線到中央的戶政系統時發現，選擇族別的「其他」欄位遭到刪除，因此縣府一不做二不休，決定協助萬淑娟等110人集體提起行政訴訟。

Photo Credit: 溫偉軒攝 西拉雅正名運動訴訟代表，Uma萬淑娟女士

訴訟一直打一直輸，直到噶瑪蘭族案例出現

萬淑娟等110人自2010年起提起了兩次行政訴訟，兩次都從高等行政法院一路屢敗屢戰打到最高行政法院，終於在第二次行政訴訟的最高行政法官口中聽到好消息。最高行政法院認為，身分是與生俱來，非國家的恩賜賦予，因此撤銷原判決發回高等行政法院審理。

萬淑娟說，「我們從2010年打這個訴訟的時候，我們只能選擇一種去打，一個叫『山原』（山地原住民）、一個叫『平原』（平地原住民），那我們當然會打『平原』。那我們一直打這個，一直打一直輸，打到剛剛有講到的最高行政法院，那次才贏了。」

在發回更審後，蔡維哲律師透漏，據傳先前判西拉雅族敗訴高等行政法院法官林秀圓，一開始似乎還是不太認同最高行政法院的見解，認為當初西拉雅族確實錯過登記的時間，因此儘管她同情西拉雅族的遭遇，但在法律的解釋上，就是無法認定西拉雅族為平地原住民。

萬淑娟還原當時場景，林秀圓法官就直白的跟她說，「你們不要等我們（北高行判決）吶，對你們不利。」

萬淑娟接著說，「因為先前在她的庭就是判我們輸的啊⋯⋯，他們對於法條的見解就是這樣。但是她一方面又慢慢覺得同情我們，啊這群人明明就是原住民，怎麼就這樣，好像被歷史鎖住了、被政府法條整個鎖住了。」

最終動搖了林法官的重要轉折點，是來自噶瑪蘭族身分的案例。

同為平埔族，噶瑪蘭與西拉雅差在哪？

噶瑪蘭族與西拉雅族相同，在日治時期同樣是熟註記的平埔族，不同的是，噶瑪蘭族是台灣族群正名（復名）浪潮中，第一個正名的平埔族。

但有趣的是，並非所有的族人都被認定是法定原住民，而是僅有在1956至1963年間登記的人，才是被《原住民身分法》保障的平地原住民。

除了有登記的噶瑪蘭族人之外，剩下的族人當中，有的被誤認為阿美族，其餘在法律上就如同西拉雅族一般——被認定為漢人，甚至出現一家之中有哥哥是原住民，弟弟是漢人的怪奇現象。

蔡律師笑著跟我們說：「最經典的是，有一個叫李文勝先生，他是噶瑪蘭族語言的推動者，他因為去當兵然後就錯過登記，所以全家人就只有他一個人不是，就等於兄弟間，有的人是有身份，那他因為他去當兵所以沒有身份。」

這個案例，讓林秀圓法官看到了現有《原住民族基本法》、《原住民身分法》的不完備之處，因此決定暫停更一審審理，聲請釋憲。

2022年6月28日，憲法法庭針對西拉雅原住民身分案進行言詞辯論。

聲請法官林秀圓質疑，有原住民血統的人，當年不知如何登記或是不敢登記，導致沒有原住民身分，是他們的錯還是社會的錯？

原住民委員會主委夷將．拔路兒則表示，當年國民大會只針對當時已認定的30餘萬山地、平地原住民的參政權制定保障機制，不包括平埔族群，他希望大法官了解98萬平埔族群與58萬原住民族之間有重大差異。

蔡律師事後白話的跟我們解釋原民會的意見，「山原也好，平原也好，當初（這個身分）就是設計給生番的，不是設計給熟番的」，因此雖然有很多熟番也在登記期間成為平地原住民，但原民會還是說這兩個（身分別）不是給平埔族使用的，要求立法院去修法。

萬淑娟則在言詞辯論中說道，原民會主張原住民身分法律規定從日治以來一脈相傳，反而凸顯了錯誤的殖民措施還在被當今政府沿用，漠視平埔族群從90年代對政府提出的指控與對抗。

萬淑娟也說，總統蔡英文曾為平埔族群遭受的苦難認錯，且多次裁示替平埔族群正名，但原民會卻以國家最高原住民機關之名打壓平埔族群。

萬淑娟引用另一名西拉雅族人的話「我細漢被歧視、長期被人笑番仔；人沒身分就像沒靈魂。」

經過四個月的討論審查，2022年10月28日，司法院許宗力院長宣布憲判字17號釋憲結果：「語言、文化特徵仍存續，族群認同仍維持，且有客觀紀錄之南島語系民族，均屬憲法增修條文第10條所保障之原住民族。」

《原住民身分法》違憲部分，應由立法院斟酌國家資源分配，於三年內修正。許院長說，本案獲得15位大法官一致通過，是憲法法庭罕見的共識。

通過釋憲後就成為原住民了？

釋憲成功的這個消息讓西拉雅族人振奮不已，不僅僅是因為他們被認定為原住民而感動，也是因為對於正名運動者來說，他們真的什麼路都走過了。

從正名運動之初號召族人風塵僕僕上凱道遊行，到向立法院爭取修法、向監察院提出陳情、向行政院提起訴願，向司法院提起行政訴訟。基本上除了考試院之外，其他四院的救濟程序都跑過一輪。

不過釋憲過了就能直接加入原住民的大家庭了嗎？大法官並沒有給出這樣的解釋。就如同原先為了釋憲暫停的更一審訴訟，最終仍在隔（2023年）年5月11日敗訴一樣，大法官只表示沒有保障西拉雅人的權益違憲，但並沒有西拉雅可以直接適用原住民身分，而是要等待立法院三年的修法結果。

憲判字17號的判決文書： 「所稱原住民之定義性規定，僅指山地原住民及平地原住民，並未及於符合本判決主文第1項要件之其他臺灣原住民族，致其原住民（族）身分未受國家法律之保障，於此範圍內，與憲法第22條保障原住民（族）身分認同權、憲法增修條文第10條第11項及第12項前段規定保障原住民族文化等意旨有違。」

這個結果對於西拉雅族算不算贏？蔡律師也很難給出一個定論，「現在這個結果其實對我們不是全贏，因為我們原本是想說，最好的情況應該是我們就可以直接登記為平地原住民。所以應該說現在判決的結果是對我們有利，但也不是最有利的。那現在大法官就⋯⋯，他把球丟回給立法院。」

Photo Credit: 溫偉軒攝 左二為蔡維哲律師，左三為Uma萬淑娟女士

大法官的判決重啟了修法的道路，請立法機關在三年內修正原住民身分法或另定特別法，如果逾期未在2025年10月28日完成修法，就能直接登記為現有的「山地」、「平地」原住民。

之所以會設了高於一般的三年（正常為二年）修法期限，且不限定直接適用平地原住民或修其他法，是因為現今平埔族正名的爭議尚大。

外界擔心若是將平埔族的98萬人（原民會統計）都納入現有法定原住民當中，勢必會對現有的原住民相關資源及福利政策造成排擠效應，這是西拉雅族正名過程中一直背負的批判之一。

不過這也是西拉雅正名運動如此受社會各界關注的原因。

這並非只是一個族的正名運動，而是會起到示範作用，現今台灣還有許多等待正名（復名）的其他平埔族，諸如：巴宰族、馬卡道族、斯卡羅族、大武壠族⋯⋯，他們也都努力在做族群認同及文化復振，等待著有一天能找回失去的身分。

「 原住民本身這三個字是最重要的，我覺得我們現在是平埔原住民，不要去悲觀（看待）他（平埔原住民），而是應該盡量去找到憲法的那個精神。」

對於萬淑娟而言，她想要的並非是跟現有原住民完全相同，而是他們能真正的被當作原住民看待，因為作為正名運動的原初動力，渴慕的是那個身分、是找到自己的定位，是讓長輩們找到他們長久失去的名，是留給孩子一條回家的路。

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核稿編輯：翁世航