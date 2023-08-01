兩代西拉雅族人對正名運動的追尋：血統「純不純」搞不好是主流社會的圈套

西拉雅正名運動推動者之一萬淑娟及穆麗君告訴我們，其實她們小時候並不知道自己是「原住民」，是在求學過程中，不斷因為較深的輪廓與長相被同學問：「你是不是原住民？」、「你是不是墨西哥人？」、「你有印度血統嗎？」⋯⋯才開始對自己究竟是誰產生懷疑，向上溯源，找回西拉雅身分。

有別於萬淑娟這一代人的由迷惘而清晰，西拉雅正名二代的年輕人大多自小就知道自己是西拉雅。但即便對自己的外表、血統沒有疑惑，卻也因各自原生家庭對正名運動參與程度不同，讓這些年輕人對族群想像與未來展望有不同的看法。

「你番仔？誰番仔？」

萬淑娟的父親是西拉雅正名運動的精神領袖萬正雄，即便如此，萬淑娟表示，她的自我認同過程其實也有過一段隱晦不明的時代，甚至是受到90年代台灣解嚴再到民主化的影響，才令萬正雄產生了「正名」想法，進而將她帶進正名運動之中，所以萬淑娟說自己與父親幾乎可同算是第一代正名運動的推動者。

但萬淑娟也告訴我們，萬正雄時常說他自己的「正名」更早，已經有5、60年，從他小時候被笑是番仔就開始了：「他的覺醒是一種義憤，當他被取笑、被歧視的時候，他就產生了要為自己的存在去追尋尊嚴的想法。」

Photo Credit：關鍵評論網／溫偉軒 2023年4月22日西拉雅播種節活動，帶領族人歌唱的萬正雄與萬淑娟。

而穆麗君的「覺醒」之路又比萬淑娟更曲折，穆麗君說她以前讀書時填資料，老師都說：「祖籍一定要寫福建」，但她爸爸都會刪掉改寫台灣，讓她交到學校被老師罵，但從也沒告訴她為什麼是「台灣」而不是「福建」。

直到她高中時在圖書館發現一本介紹台灣平埔族的書，翻閱之後，發現書上寫的內容跟她家幾乎一樣，包括她阿公的祖籍、姓氏，以及家族的遷徙。進而去問她阿公，但她阿公不但什麼都不說，還生氣地反問：「你番仔？誰番仔？」剛好，穆麗君和萬淑娟是親戚，到她長大結婚生了小孩，一次她到萬淑娟家作客，萬正雄才告訴她：「你知道我們是平埔族嗎？」她才眼睛一亮，說她高中時就在懷疑，可是她阿公說不是。

那時萬正雄正要開始推動西拉雅正名，他就問穆麗君：「那我們一起來做（正名）好不好？」穆麗君回說：「好啊，來做啊。」自此投身運動。

爾後當西拉雅的族群意識隨時代的開放有機會被展現，穆麗君的阿公在新聞上看見其他西拉雅部落的夜祭祭典被報導出來，也曾對她說：「那就是番仔祭啊，就在拜番仔壺這樣啊。」穆麗君反問：「你怎麼知道」，她阿公才回說以前小時候都有在看，他自己的阿公就是在拜這個。

穆麗君又問：「為什麼我以前問你，你都不說？」阿公就笑笑回她：「祖先說不能講。」

萬淑娟也說，自己曾和穆麗君的媽媽聊過，說他們家女的阿祖跟男的阿祖感情非常好，會互相唱情歌，講話就是用唱歌的：「她媽媽跟我說其實他們有聽過我阿祖他們用族語講話，啊她每次要問的時候他們就會停住，就說不能講，說講了就很麻煩。」

談到自己的阿公，穆麗君頗感惋惜地表示，如果她阿公還在世的話就是115歲，「他有受過教育、會看番字」，所以關於西拉雅的事情阿公都知道。後來穆麗君開始在做西拉雅文化復甦時曾去問他一些問題，他多少會透露一點，卻又不願明說。

跟社運一起長大的正名二代：西拉雅就是日常

萬淑娟的女兒萬盈穗，是在西拉雅正名家族長大，所以幾乎沒有尋根的過程，也沒有所謂對原住民身份的自卑，萬盈穗甚至告訴我們：「這場運動就是我的舒適圈」。

但萬盈穗也說道，其實他們家三代對正名的理念都稍有不同，畢竟世代差異太大，所以每個人對好壞、公義與真理的想像都不一樣。萬盈穗解釋，萬正雄對正名的想像是來自他小時候被嘲笑是番仔的經驗，當然會跟她這樣從小不被叫番仔，而且一直在做社運的世代不同。萬盈穗則認為萬淑娟是務實的推動者，「阿公那邊有點像下一道命令，什麼時候要去凱道，或把誰找來，我媽就要去『蹤』這些人、去打電話幹嘛」。

萬盈穗曾和同輩人聊過正名運動對他們的意義，「我們覺得正名運動是阿公的夢想，我們家人感情很好，所以最重要的就是幫阿公做到。可是就我們自己來說，我們是不一定要的」所以即便有人明明擁有西拉雅血統，卻沒有對西拉雅產生認同，她也認為可以理解，「因為他沒有跟這個過程產生意義」。

萬盈穗也提到，成為法律意義上的原住民族後，因為接受了「福利」，反而會受到國家的種種限制，包括會被定義「什麼才是西拉雅人」，或「什麼樣的人才有資格（領取補助）」等，而那到底是好是壞，她認為很難判定。

同在正名運動家庭長大的蔡汶娟，是穆麗君的女兒，她和萬盈穗一樣從小便在社運中打滾。但即便如此，在面對族親之外的人外時，卻也曾有過不想承認自已的是原住民的時刻。

蔡汶娟說，她時常會因為深邃的輪廓被問：「你是不是原住民？」但一般人對平埔族的印象通常是已被「漢化」消融在台灣社群之中，所以不太能理解為什麼還會有人跳出來說：我是平埔族。

隨正名運動愈發明朗， 看著家中長輩為促成「西拉雅」辛苦奔波，蔡汶娟的心情也逐漸改變，可以坦然向外人說自己是西拉雅，大學也選擇就讀社會政策與社會工作學系，希望畢業後可以從政策面幫助族人爭取資源。

對於原住民的資源分配，蔡汶娟認為應該要將「身份」與「資源」脫鉤，而不是齊頭式的光有原民身份就有同樣的資源。且比起經濟上的補助，蔡汶娟認為對在文化上的補助更為重要。但她也不諱言的說，有時要先有政策才會產生族群認同，「為什麼那麼多原民朋友可以認同他們自己是原住民，因為他們知道他們有這些福利，所以我願意改成跟媽媽一樣的姓、願意學族語，因為我之後可以享有這些福利。」

蔡汶娟也參加了學校的原青社，是排灣族的學姐邀請她去的。一開始她還有些猶豫，但是學姊告訴她「原住民都是一家人」給了她很大的鼓勵她才加入。不過由於釋憲過後尚未完成修法，她無法去讀學校的原專班，讓她覺得頗為可惜。

雖然在Dcard上的匿名版中曾有一般生以「一群猴子」之類的語言對原專班學生發出歧視，蔡汶娟還是認為原專班面向整個原住民族而非單一族群的凝聚力，讓她十分嚮往，「他們的認同不是只是愛自己，是愛整個民族、或整個原住民，他們不會去分我是排灣族，我就不愛阿美族，反而可能是阿美族的人去學排灣族語，我覺得這也很重要。」

Photo Credit：關鍵評論網／溫偉軒 2023年4月22日西拉雅播種節活動，與族人一起歌唱的萬家正名二代。前排左二為萬盈穗丈夫琮曜，左三為萬盈穗，右二為蔡汶娟。

在正名家族之外的西拉雅青年

從小成長在「漢人」家庭中西拉雅青年Vukin，漢名吳俊霖。Vukin是他為自己取的西拉雅語名字，意思是「山」。他的成長過程中，幾乎沒有任何對西拉雅的了解，唯一知道自己可能是西拉雅人的線索，只有阿嬤的姓氏「買」，及阿嬤的出生地台南左鎮。

即便自己的家人之中沒有任何人參與西拉雅正名運動，Vukin還是自發地找到了萬淑娟的家族，主動幫忙並成為正名運動中的一員，也向住在左鎮拔馬部落的西拉雅長輩學習傳統十字繡及竹編技藝，甚至參加原民台的族語主播徵選，以族語播報新聞。

Photo Credit：關鍵評論網／溫偉軒 至西拉雅播種節活動幫忙的Vukin。

我們問Vukin，為什麼會對「回歸族群」這件事情這麼著迷，Vukin表示，首先是因為在接觸西拉雅文化的過程中，萬正雄一家人讓他感受到他們真的將他當成一份子，「這個歸屬感很強烈，讓我想要繼續下去」。接著是在歸屬感增長的過程中，Vukin也看見許多西拉雅文化的流失，令他開始反思，他能夠帶給他的下一代，或是像他一樣要回家的西拉雅青年什麼，從而開始學習西拉雅的技藝與語言。

但曾和Vukin一起上竹編課的同學李欣俞，雖然也有西拉雅血統，也住在幾乎由西拉雅人組成的左鎮公舘社區，卻對正名或釋憲沒有特別感觸。李欣俞解釋自己的家庭習慣已完全漢化，社區裡有人拜拜、有人信基督教，但沒有人遵循西拉雅習俗，且自己也不是「純」的西拉雅人，因此更沒有感覺。

「我阿公是全熟，到爸爸這邊因為阿嬤是福建，就變五分熟，到我這邊因為我媽媽是客家人又變三分熟，我都這樣跟人家講。」李欣俞笑著說。甚至李欣俞會去上西拉雅的竹編課，也僅是抱著想學手作的心情，和Vukin想延續傳統的使命感大不相同。

我們問李欣俞是否會想要去登記為原住民，她也只是靦腆地說：「有想到就會去戶政用一下，如果沒有就先放著。 」

Photo Credit：關鍵評論網／溫偉軒 2023年4月23日在西拉雅生活節擺攤的李欣俞。

有趣的是，我們去採訪李欣俞的那天，正好是由交通部觀光局在西拉雅國家風景區管理處舉辦西拉雅生活節活動的日子。在這個處處是「西拉雅」三個字的地方，卻沒有任何真正關於西拉雅內涵的事物。我們問李欣俞，是因為你是西拉雅族所以才可以來這裡擺攤嗎？她笑著說：「不是」，她只是跟著她工作的社區發展協會一同前來，和她是不是西拉雅沒有關係。

「純不純」搞不好是主流社會的圈套

西拉雅二代對自己原住民血統「不純」的焦慮，東華大學民族事務與發展學系的陳張培倫副教授解釋，這在人類學上叫做「本真性的憂慮」（initiative of authenticity）：「別人說你是原住民，可是你都沒有跟以前一樣、你已經不純了。」這令二代們產生一種自我污名化的心態，呼籲大眾要更能同理心去理解這件事。

所謂「純不純」，陳張培倫表示，這搞不好是主流社會的圈套，設定出一個標準圖像的原住民，比如講話一定要「的啦的啦」，或是很會講族語，可是經由社會變遷及之前殖民主義的架構，大部分原住民已被同化主義衝擊，即便現在社會主流認為要尊重原住民，大家還是會馬上聯想到標準圖像，認為：「你要長得像我心目中的原住民，才是原住民。」而很多原住民就會跳進這個圈套裡。

傳統可以被「創造」嗎？

一個群體能夠稱之為一個「族群」，陳張培倫解釋，最關鍵的判準，是有一定程度的共有文化特徵及社群意識。共有文化特徵很容易了解，像語言、或西拉雅的「夜祭」這種習俗。而社群意識，就是「我群」、「他群」的意識。

陳張培倫舉撒奇萊雅族為例。撒奇萊雅族雖然只有1000人左右，但他們非常團結。撒奇萊雅族曾因一些歷史事件被官府追殺，為自保遁入阿美族之中，到後來他們甚至被阿美族影響，連語言都變得跟阿美族差不多。但他們在族群正名過程中，還是盡力呈現出他們與阿美族不同的部分，甚至他們按自己對祖先的了解與記憶，去「創造」出「傳統」，但還是被承認為一個族群。

就西拉雅族而言，陳張培倫表示，一般原住民會說：「他們都被漢化了」，但拜荷蘭人之賜，最早有拼音文字的其實是西拉雅族。

陳張培倫也強調，沒有一個文化跟一、兩百年前一樣，比如歐洲文藝復興，是要紹述希臘羅馬人文主義傳統，但文藝復興也不是完全復古，一定是「既有繼承又有創新」。所以陳張培倫認為，萬淑娟家族的「建構」，並不是從無到有，而是有一定的基礎、記憶，再去做有機延續，且不是只有西拉雅族這麼做，法定原住民族也是，所以「我們不要雙重標準」。

萬盈穗也表示，她覺得正名運動就是各式各樣的「建構」，不論是「平埔」還是「西拉雅」，都是由一群學者以學理方式構建而出，「所以我覺得西拉雅其實是在這個過程裡被我們親手創造出來的」。

因此，萬盈穗認為，在當一個「法定的西拉雅人」之外，更重要的其實是「意義」，比方說學習族語，或是他們歌唱，那些日常才能真正建構出她對西拉雅的感覺及愛，「我們去抗議或者去法院的時候，很容易動員出很龐大的情緒，那時也比較多媒體會出現，可是其實我們的日常，有更多事情在等著我們去做。我們認同發生的場所，其實是在這裡。」

萬盈穗的父親、萬淑娟的老公是菲律賓人，但由於萬爸爸的在音樂上的造詣，及同時身為南島語族的的語言共通性，在西拉雅語的復甦上做出了極大的貢獻，也創造出了許多以西拉雅語吟唱的美麗歌謠，來凝聚族群。萬盈穗的丈夫琮曜則是來自閩南與外省結合的漢人家庭，從和萬盈穗交往開始被她帶回九層嶺山林之中。琮曜和原生家庭的感情較為疏遠，也因為妻子的緣故開始學習族語、幫忙正名運動。

採訪時，萬盈穗已身懷六甲，我們問她小孩出生後要怎麼和他闡述西拉雅身份的意涵，她答：「我不在乎這個身份有沒有給他什麼意義，這個法律身份本身應該跟他是無關的。當他成為我的小孩，在這個過程裡他也會產出他自己的見解吧。但不論如何，我都會給他滿滿的愛，讓他有能力在這個社會裡找到一個安定自己的方法。」

Photo Credit：關鍵評論網／溫偉軒 2023年4月22日西拉雅播種節活動，為族人演唱伴奏的萬淑娟丈夫。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航