為什麼原住民反對平埔族正名？三年修法期倒數，西拉雅族最終會擁有甚麼身分？

西拉雅族在去年釋憲判決後，大法官已明文要求保障平埔族成為原住民，但成為甚麼樣的原住民？會擁有甚麼樣的身分、權利保障？還未有定論，接下來三年的修法期不但對西拉雅族人相當關鍵，對於其他還沒有身分的平埔族也至關重要。

但修法將碰觸到身分連帶的權利範疇，這就會涉及敏感的原住民資源分配問題，現在的反對者中，擔心、害怕者都有，一來是擔心「號稱」98萬的平埔族成為原住民，現有原住民相關福利措施會被稀釋。

二來，也有許多原住民認為，以西拉雅為首的平埔族就是因為資源而來，若是沒有資源，這些過去沒有爭取成為原住民的平埔族，並不會如此熱衷於回到平埔族的懷抱。

他們認為，西拉雅是看中原住民學生得以加分、減免學費；看中原住民在政治上得以選出保障席次的立法委員；看中原住民得以自由買賣原住民保留地。

一旦成為原住民，相對富裕的平埔族就會大肆購買便宜的保留地開發、使用。

這些質疑聲蓋過了西拉雅等平埔族爭取正名的盼望，也因此，參與正名的運動者隨著時間推移漸漸選擇退讓，認為就算與原住民在權利上有些差別，但重要的是身分、是文化保存，期盼在大方向的「精神上」得以相同就好。

釋憲宣判前，西拉雅人最初的期待

在釋憲之前，西拉雅族所打的官司是加入原住民中的——「平地原住民」類別。

會採取這樣的訴訟策略，是因為在原住民類別中，平埔族大多聚居在平地、淺山地區，比起居住在山地行政區的原住民，西拉雅等平埔族還是更近似於平地原住民的生活環境與條件。

另一方面，在法律上只能因著現存的法律進行訴訟，就算西拉雅族希望成為平埔原住民，也需透過修法來新增這個類別，而西拉雅也的確有推過修法，但最終卻因屆期不連續以失敗告終。

相對的，加入平地原住民之後，平埔族也基本上享有所有原住民的福利措施，所以這不但不是一條好走的路，所受到的質疑聲更是排山倒海，認為這些正名運動者，是懷踹著搭便車的心態而來。

「我們很辛苦的立了那麼多的法，不都是給原住民嗎？他們就直接享受這個成果，甚至超越。⋯⋯不只是搭便車，還坐那個對號的優勢的車位，原住民是坐普通車、自由座。」

身為平地原住民的立委廖國棟，直白說出反對平埔族成為平地原住民的理由。

Photo Credit: 李秉芳攝 立委廖國棟。

「中華民國到台灣這五十多年來，他們（西拉雅）一直就是變成一個漢族，政府的對待以及他們後來的發展，跟我們現有的原住民是相去甚遠。」

而除了身分上的歷史淵源外，廖國棟委員也認為平埔族一旦成為平地原住民，會嚴重稀釋掉現有的福利資源，並會像大水一樣衝垮現有的原住民的福利制度。

「我們比較擔心的就是說，他們看到的是升學的利益，或者是福利的利益，而不是說西拉雅族如何重建這個民族。」

廖國棟提到，現有的許多福利政策其實是有限的，一旦更多人加進來，勢必會稀釋到整體的財務，並衝擊名額分配。

舉例來說，目前原住民大學升學考試雖然有加分保障，但名額是外加的，並不與漢人競爭，因此如果平埔族加入後，升學考試的競爭相較於過去會激烈許多。

同樣的情況也發生在政治領域，《憲法增修條文》第四條保障山地與平地原住民各三席的立委名額，平埔族不但可能影響政治版圖，甚至可能推出平埔候選人與平地原住民競爭三席立委，這也是許多原住民政治工作者不願力挺的原因之一。

除了資源，平埔與原住民的歷史衝突

不過除了福利政策稀釋的擔憂之外，東華大學陳張培倫教授也發現，近年除了平地原住民，山地原住民也慢慢加入反對的行列，他認為，過去那段歷史過程不能被忽略掉。

「你們讀過番界、隘勇線，那是很無奈的一個歷史。以前隘勇線上面有隘寮、隘勇，好像班哨一樣，誰守著那些班哨防止生番下來？閩、客、熟番都有。」

在過去外來政權的統治下，平埔族與漢人愈走愈近，與原住民漸行漸遠，甚至有執政者以平埔族管理原住民的案例出現。

陳張培倫感嘆說，這段過去平埔族、原住民衝突就擺在那邊，你要把它逆轉（平埔原加入平地原）的話，還是要回頭去理解這段歷史過程造成的族群裂痕。

同為原住民的廖辦郭姓助理也隱晦的說出，為何老一輩的原住民更傾向反對平埔族正名。

「我們（原住民）生活環境裡面我們都知道，誰是平埔族，但其實我們或多或少都會被平埔族歧視。⋯⋯他們會跟漢人一樣罵我們是番。」

過去多站在漢人的立場與原住民站在對立面，今日卻爭取成為原住民，郭姓助理說，也是因為這層關係，平埔族正名這件事的複雜程度不如表面上簡單。

由此可見，因為西拉雅正名的背後，不僅是一個族的正名，而是挑戰更本質的原住民身分認定標準、原住民福利政策機制，以及歷史上夾在原漢之間的族群衝突。

正名訴訟路不通，甲乙丙方案的誕生

隨著正名訴訟的不斷敗訴，平埔族登記成為平地原住民的路走不通，那該怎麼辦？其實在正名訴訟的途中，一直還有其他方案也被納進來討論。

原民會在2010年就曾委託東華大學進行「平埔族群取得原住民身分之法制策略及衝擊影響評估」研究，研究團隊參考了美國及加拿大原住民政策、舉辦公聽會聽取意見，最後提出三種承認身分的甲、乙、丙方案。

甲方案，與過去西拉雅訴訟爭取的路線相同，開放平埔族群直接登記成為「平地原住民」。

乙方案，修改《原住民身分法》第二條，在「山地原住民」、「平地原住民」之外另外新設「平埔原住民」的身分，權益另定。

丙方案，則是在《原住民身分法》之外，另外立專法（例：《平埔族群基本法》），該法以保障平埔族集體權為主。

這三種方案，分別對於身分以及權益有不同的保障機制，當初曾參與評估研究的陳張培倫教授，解釋說三種正名方案提供了社會運動過程中議題討論的緩衝空間，「有些事情或許沒有辦法一步到位，有些平埔族的族親他們也知道。」

但長期從事西拉雅文化復振的文史工作者段洪坤就在投書中指出，原民會一直創造出平埔族人口高達98萬人的錯誤數字，來造成搶奪資源、具有破壞性的社會恐慌，合理化他們的作法，而乙、丙案，恐怕只會引來更大的抗爭及撻伐。

「我們擔憂的是如果原民會還是執意在山原、平原身分不平等的錯誤架構上，再增加平埔原，我們的權利一定會淪為第三級的原住民。」

段洪坤認為，過去山地、平地原住民在法律上就已經有些許的差異存在，如今乙案在原本的類別之外另外設平埔原住民，權利也一定會做出區隔。

段洪坤也擔心，由丙案延伸而成的《平埔原住民基本法》，恐怕只給平埔原集體權，不給個人權，就像《客家基本法》一樣，將平埔原的定調成「文化民族」。

《平埔原住民基本法》的草案也建議政府另立「平埔原住民族委員會」，正式與現在原民會脫鉤，等同客家委員會的性質及位階，給平埔族群名義上原住民身份，實質上還是認定漢化嚴重，不足以成為真正原住民。

這層擔憂也導致了西拉雅正名運動者內部的紛擾，不同的倡議路線各有優劣，也各自有支持者，乙、丙究竟如何選擇，不僅運動內部分歧，外界也都還未有定論。

乙案：現有原民框架修法新增平埔族，權益另定

在2021年提出乙案，也就是修正《原住民身分法》第二條的民進黨立委郭國文說，支持乙案是因為這不僅降低對於既有原住民的衝擊，二來也兼顧法律平等的原則。

「如果用甲案的話馬上等同於既有原住民，既有原住民一定會強烈的抵抗，那你如果選擇丙案的話，其實對平埔來說又不見公平，所以說我認為乙案是相對平衡也是相對可行。」

乙案清楚的點是在於將平埔與山、平地原住民區分開來，並不會直接衝擊到現有原住民的福利資源，權利部分則是依照現有原住民權利為基礎，另以法律定之。

但後段的「權利另以法律定之」，其實實質上要怎麼修，還相當模糊。

萬淑娟基於身為運動領導人，認為在談判期間不便透漏哪些是必須爭取的權利；郭國文也認為以民代的立場，還有待正名運動者有內部共識才好爭取。

因此我們請原民會綜合規劃處處長雅柏甦詠．博伊哲努以行政機關的角度，說說對於乙案中權利的看法。

雅柏甦詠說道，原民會可以藉此機會重新去思考到底原住民的核心權利是什麼？次要的權利是什麼？「譬如說語言權、文化權不管你是哪一種原住民本來就都應該有，那至於說其他的比如說參政權，就要考量是不是都一定要一樣。」

雅柏甦詠認為，走乙案的話並不會讓西拉雅族成為段洪坤口中的「文化原住民」，因為修法的考量是「權利」的階序而不是「身分」的階序。譬如現在有些原住民的權利他也是有限中低收入戶，或是住在山地行政區的原住民才有，這並不是一種歧視。

Photo Credit: 溫偉軒攝 原民會綜合規劃處處長雅柏甦詠．博伊哲努。

至於除了核心的「語言」、「文化」之外，爭議尚大的社會福利該怎麼處理？雅柏甦詠說這並非前述所說明的原住民核心權利，未來該怎麼去修訂分配，雅柏甦詠引用憲判17號的判決理由：

立法者應依憲法保障的意旨，充分考量各原住民族及其成員的歷史發展脈絡及現況，然後斟酌國家資源分配另以法律定之。

雅柏甦詠認為制度設計必須考量過去發展脈絡與現況，這不只適用於未來可能加入的17、18族，也同步檢討現有的法定16族，並不會追求齊頭式平等。

丙案：另立專法

立委廖國棟曾在2021年提出《平埔族群基本法》草案，以修專法的概念，不只權益，就連身分也獨立於現有原住民相關法規。

廖國棟說，他支持平埔族正名，但因為跟現有原住民已經相去甚遠，不應該享有過去原住民用血與汗爭取來的政治果實，應該分開來做，「他們要正名OK啊，那他們要去力爭他們要去爭取的，⋯⋯他們要努力不能等著，或者是依著、踩著現有的原住民。」

也是基於這個緣由，廖國棟認為如果另外立專法會更適合他們現在的狀態，以免為了個案在現有原住民法條中開特例。

「我們有提議另外立一個《平埔基本法》，他們就依這個基本法來變成原、漢以外的第三民族，我認為應該是要這樣子才合理。」

而專法的內容，則更近似於《客家基本法》，主要針對語言教育及文化保存的部分，因為廖國棟認為，語言及文化是相輔相成，如果平埔族真的想發展起來，應該從這兩個面向開始。

「如果沒有語言作為一個基礎的時候，我不知道這個族群的發展，未來會變成什麼樣子，只因為有了原住民的身分、有了平埔的身分，所以就得以享受相關的福利等等，如果變相單純這樣，我覺得很可惜。」

而如同客委會，《平埔族群基本法》也建議另設平埔族群委員會，廖國棟認為，原民會或許對於平埔族事務不熟悉，且擔心平埔族又會要求權益要與現有原住民相同，因此希望可以向客委會一樣，以母語和文化為主。

「有了這個委員會，他就要幫他的這些族民來力爭，不管要爭什麼，就是要有一個委員會，也有人說那就讓原民會來做這個，不是沒有可能，但是我看原民會光是應付現在的十六族就已經應付不來了。」

依照廖國棟的說法，似乎丙案會讓平埔族與原住民完全脫鉤，但雅柏甦詠處長並不是這樣看，「就算是丙方案的另立專法，也不會跟現在原住民族完全脫鉤。」

雅柏甦詠認為，依照憲判17號的觀點，大法官認為國家應保障南島語族，在這個框架下，不論是山地、平地或是平埔，身分都包含在原住民族底下。只是現在原住民的身分跟相關權益，應該會再重新盤點，並不會直接將身分與權益連結起來。

萬淑娟：不排斥專法，但修法更好

對於未來的修法或立專法，西拉雅文化協會理事長萬淑娟認為，就現階段而言，修法會是三年內最可行的一條路，但也並不排斥專法，最重要的是要遵從憲法判決的意旨，去保障平埔族身分權利。

萬淑娟提到，就算是立專法並成立平埔族群委員會，也不用與客家委員會相同，「我們為什麼一定要像他們一樣（沒有身分認同），我們也可以在我們自己的平埔族群委員會去制定我們自己的認定跟認同。」

但這需要時間，這會考驗平埔族群背後的能量，以及背後的資源、人力等條件能不能去對專法的法條做一些完善的規劃。不僅如此，更重要的是要去磨合，找出平埔族的大家能接受的共識。

因此在三年有限的時間下，萬淑娟認為修法會是一個更好的方向與主張，同時也有個參照比較不會出錯，因為各方的主張之下，專法後來會變成一個什麼法律，還很難說。

最後，在採訪原民會處長雅柏甦詠的尾聲，我們向他分享萬淑娟認為不應該阻擋西拉雅成為原住民的想法，換個角度，其實西拉雅的加入原住民反而壯大了原住民的力量，政府的責任應該是擴大這個餅，而不是讓原住民因為資源問題而彼此反目。

「對，我贊同她的看法，其實我們也覺得人多，力量大。」

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核稿編輯：翁世航